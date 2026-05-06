Samsung, dünyanın en değerli 11. şirketi oldu. Piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics hisseleri, yapay zeka odaklı teknoloji şirketlerine yönelik küresel yatırım ilgisinin etkisiyle çarşamba günü yüzde 15’in üzerinde yükselerek tarihi bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu güçlü yükselişle birlikte şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolar seviyesini aşarken Samsung, Asya’da bu eşiği geçen ikinci şirket oldu. Daha önce aynı seviyeye ulaşan ilk Asyalı şirket Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC olmuştu.

Samsung, 1 trilyon dolarlık piyasa değerini ilk kez 26 Şubat tarihinde geçmişti ancak bu çok kısa süreli bir sıçramayı. Şirketin halihazırda piyasa değeri 1.19 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Böylece Samsung, piyasa değeri en yüksek 11. şirket oldu. Sadece yarı iletken şirketlerine bakıldığında ise Samsung, 4. sırada.

Rekor bilanço hisseleri destekledi

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics’in geçtiğimiz hafta açıkladığı ilk çeyrek finansal sonuçları yatırımcı ilgisini önemli ölçüde artırdı. Şirketin faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine göre sekiz katın üzerinde artarak 57,2 trilyon wona yükseldi. Gelirler ise rekor kırarak 133,9 trilyon won seviyesine ulaştı.

Samsung’un sadece ilk çeyrekte elde ettiği faaliyet kârı, şirketin geçen yılın tamamında kaydettiği faaliyet kârını geride bırakıyor.

Tam Boyutta Gör Hisselerdeki yükselişi destekleyen gelişmelerden biri de Bloomberg’in yayımladığı bir haber oldu. Habere göre Apple, cihazlarında kullanılacak çiplerin ABD’de üretilmesi konusunda Samsung ve Intel ile ön görüşmeler gerçekleştirdi.

Samsung’un son dönemdeki yükselişinde ise ana faktör yüksek bant genişliğine sahip bellek çözümleri, yani HBM (High-Bandwidth Memory). Yapay zeka sistemleri yüksek veri işleme kapasitesi ve geniş bant genişliği gerektirdiği için HBM çözümlerine yönelik talep hızla büyüyor.

Bellekler ana itici güç

Samsung şubat ayında yaptığı açıklamada, dünyanın ilk seri üretim HBM4 çiplerini üretmeye başladığını ve ilk teslimatların kimliği açıklanmayan müşterilere gönderildiğini duyurmuştu. HBM4, yüksek bant genişlikli bellek teknolojisinin altıncı ve en güncel nesli olarak öne çıkıyor. Söz konusu çiplerin, Nvidia’nın geliştirdiği yeni nesil Vera Rubin yapay zeka mimarisinde kritik rol üstlenmesi bekleniyor.

HBM bellekler güçlü bir etken olsa da genel bellek pazarındaki arz sıkışıklığı da hisselere olumlu yansıyor. Zira DRAM ve NAND çiplerinde ciddi bir az açığı var fiyatlar çok yüksek seviyede. Zaten Samsung’un ana gelir kalemi de bu bellekler.

Samsung Flex Chroma Pixel & Sensor OLED tanıtıldı: Muazzam! 20 sa. önce eklendi

DRAM çipleri, işlemcilerin aktif olarak kullandığı verileri geçici olarak saklayan yüksek hızlı bellek çözümleri olarak biliniyor. NAND çipleri ise daha yavaş ancak kalıcı veri depolama sağlayan bellek türü olarak öne çıkıyor. Samsung, her iki türde de dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip.

Uzmanlara göre yeni yarı iletken üretim kapasitesinin devreye alınması genellikle iki ila üç yıl sürdüğü için kısa vadede arz sorunlarının devam etmesi bekleniyor. Bu durumun da önümüzdeki bir ila iki yıl boyunca bellek üreticilerinin kâr marjlarını destekleyeceği ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: