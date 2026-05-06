Samsung, dünyanın en değerli 11. şirketi oldu. Piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Samsung, 1 trilyon dolarlık piyasa değerini ilk kez 26 Şubat tarihinde geçmişti ancak bu çok kısa süreli bir sıçramayı. Şirketin halihazırda piyasa değeri 1.19 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Böylece Samsung, piyasa değeri en yüksek 11. şirket oldu. Sadece yarı iletken şirketlerine bakıldığında ise Samsung, 4. sırada.
Rekor bilanço hisseleri destekledi
Samsung’un sadece ilk çeyrekte elde ettiği faaliyet kârı, şirketin geçen yılın tamamında kaydettiği faaliyet kârını geride bırakıyor.
Samsung’un son dönemdeki yükselişinde ise ana faktör yüksek bant genişliğine sahip bellek çözümleri, yani HBM (High-Bandwidth Memory). Yapay zeka sistemleri yüksek veri işleme kapasitesi ve geniş bant genişliği gerektirdiği için HBM çözümlerine yönelik talep hızla büyüyor.
Bellekler ana itici güç
Samsung şubat ayında yaptığı açıklamada, dünyanın ilk seri üretim HBM4 çiplerini üretmeye başladığını ve ilk teslimatların kimliği açıklanmayan müşterilere gönderildiğini duyurmuştu. HBM4, yüksek bant genişlikli bellek teknolojisinin altıncı ve en güncel nesli olarak öne çıkıyor. Söz konusu çiplerin, Nvidia’nın geliştirdiği yeni nesil Vera Rubin yapay zeka mimarisinde kritik rol üstlenmesi bekleniyor.
HBM bellekler güçlü bir etken olsa da genel bellek pazarındaki arz sıkışıklığı da hisselere olumlu yansıyor. Zira DRAM ve NAND çiplerinde ciddi bir az açığı var fiyatlar çok yüksek seviyede. Zaten Samsung’un ana gelir kalemi de bu bellekler.
DRAM çipleri, işlemcilerin aktif olarak kullandığı verileri geçici olarak saklayan yüksek hızlı bellek çözümleri olarak biliniyor. NAND çipleri ise daha yavaş ancak kalıcı veri depolama sağlayan bellek türü olarak öne çıkıyor. Samsung, her iki türde de dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip.
Uzmanlara göre yeni yarı iletken üretim kapasitesinin devreye alınması genellikle iki ila üç yıl sürdüğü için kısa vadede arz sorunlarının devam etmesi bekleniyor. Bu durumun da önümüzdeki bir ila iki yıl boyunca bellek üreticilerinin kâr marjlarını destekleyeceği ifade ediliyor.