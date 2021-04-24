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    Lüks giyim markası Chanel, Huawei'ye açtığı logo benzerliği davasını kaybetti

    Fransız moda evi Chanel, Çinli teknoloji devi Huawei'ye açtığı logo benzerliği davasını kaybetti. Avrupa mahkemesi şirket logolarında benzerlik bulmadı.
    24 Nisan 2021, 16:00 (1 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Lüks giyim markası Chanel, Huawei'ye açtığı logo benzerliği davasını kaybetti
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    Kurumsal kimlik, her şirket için çok önemlidir, çünkü logolar ve diğer benzersiz tasarım çözümleri sayesinde kullanıcılar, bir şirketi diğerinden açıkça ayırır. Dört yıl kadar önce, ünlü lüks giyim markası Chanel, logo benzerliği konusunda Çinli teknoloji devi Huawei'den şikayetçi olmuştu ve şimdi mahkemenin bu davada kimin tarafında olduğu belli oldu.

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    2017 yılında Huawei, dikey olarak iç içe geçmiş iki yarım daire içeren bir logonun ticari marka tescili için AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) başvurduğunda, uluslararası üne sahip Fransız moda devi Chanel,  Huawei aleyhine şikayette bulunmuştu. Şikayet, logonun Chanel ticari markasını kopyaladığını ve müşterileri yanıltabileceğini iddia ediyordu.

    Lüks giyim markası Chanel, Huawei'ye açtığı logo benzerliği davasını kaybetti
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    Mahkemeye göre benzerlik yok

    2019'da AB ticari marka ofisi, benzerlik olmadığını ve logonun alıcıları yanıltamayacağını söyleyerek şikayeti reddetti. Chanel bu hafta Lüksemburg mahkemesinde bu karara itiraz etmeyi planladı, ancak bu girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.

    Mahkeme kararında ise konuyla ilgili olarak şu ifadeler yer alıyor: "Tartışılan logoların ortak noktası yoktur. Logoların eğimi değiştirilmeden beyan edilen tescilli formda karşılaştırılması gerekmektedir. Özellikle Chanel logosu daha yuvarlak eğrilere, daha kalın çizgilere ve yatay bir yöne sahipken, Huawei logosunun yönü dikeydir. Bu nedenle, logolar farklı."

    Chanel, bu karara Yüksek Avrupa Mahkemesi'nde de itiraz etmeyi planlıyor. Öte yandan Huawei'nin bu logoyu SmartHome mobil uygulamasında kullandığını da belirtelim.



    https://www.reuters.com/business/chanel-loses-european-court-fight-trademark-dispute-with-huawei-2021-04-21/
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    djtomcat 1 gün önce

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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hiç alakası yok bence gereksiz olmuş şu logoyu görsem hiç mi hiç aklıma Chanel gelmez.
    Yanıtla +23
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    joven ( joven) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Müşteriyi nasıl yanıltacak ! Biri giyim ve aksesuar markası diğeri teknoleji ürünleri satan bir başka marka zaten “H” harfi markanın ismi ile başlıyor
    Yanıtla +12
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    El Fuego 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Chanel’den esinlenildiği kabak gibi ortada. Zaten bu çinlilerin çalmadığı, kopyalamadığı hiçbir şey yok. Batsa da kurtulsak yarasa çorbacılardan.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    Old Spice 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanki kendisinin çok özgün bir logosu varmış gibi...



    Chanel'in logosu da, Fransa'da bulunan Château de Crémat' kalesinin camlarından esinlenilmiş





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    expressimo 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Chanel haklı ama dava gerekçesi komedi.
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    BekirHan (Bekir Han) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Donla Kalan Şanel...
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    B BayCC (Tuna Yiğitbey) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Göz var nizam var. Neresi benziyor.
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    Y yunusaticioglu (Yunus ATICIOĞLU) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    under armour logosuna daha çok benziyor
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    kedi götünü görmüş......
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    Ussuz (mehmet ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Chanel logosu gördüm mü aklıma çakma ürün geliyor bence Chanel komple logosunu güncellesin
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Birini yan çevirseler yine bahsedildiği gibi şikayet edilecek benzerlik yok
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    benzemio ki niye açmışlar
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    fatsa52 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Under armour logosunada benziyor. Onlarda dava acsin.
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    2870 kez okundu.
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    huawei, mahkeme ve
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