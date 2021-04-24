Lüks giyim markası Chanel, Huawei'ye açtığı logo benzerliği davasını kaybetti

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Kurumsal kimlik, her şirket için çok önemlidir, çünkü logolar ve diğer benzersiz tasarım çözümleri sayesinde kullanıcılar, bir şirketi diğerinden açıkça ayırır. Dört yıl kadar önce, ünlü lüks giyim markası Chanel, logo benzerliği konusunda Çinli teknoloji devi Huawei'den şikayetçi olmuştu ve şimdi mahkemenin bu davada kimin tarafında olduğu belli oldu.

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2017 yılında Huawei, dikey olarak iç içe geçmiş iki yarım daire içeren bir logonun ticari marka tescili için AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) başvurduğunda, uluslararası üne sahip Fransız moda devi Chanel, Huawei aleyhine şikayette bulunmuştu. Şikayet, logonun Chanel ticari markasını kopyaladığını ve müşterileri yanıltabileceğini iddia ediyordu.

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Mahkemeye göre benzerlik yok

2019'da AB ticari marka ofisi, benzerlik olmadığını ve logonun alıcıları yanıltamayacağını söyleyerek şikayeti reddetti. Chanel bu hafta Lüksemburg mahkemesinde bu karara itiraz etmeyi planladı, ancak bu girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Mahkeme kararında ise konuyla ilgili olarak şu ifadeler yer alıyor: "Tartışılan logoların ortak noktası yoktur. Logoların eğimi değiştirilmeden beyan edilen tescilli formda karşılaştırılması gerekmektedir. Özellikle Chanel logosu daha yuvarlak eğrilere, daha kalın çizgilere ve yatay bir yöne sahipken, Huawei logosunun yönü dikeydir. Bu nedenle, logolar farklı."

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Chanel, bu karara Yüksek Avrupa Mahkemesi'nde de itiraz etmeyi planlıyor. Öte yandan Huawei'nin bu logoyu SmartHome mobil uygulamasında kullandığını da belirtelim.

https://www.reuters.com/business/chanel-loses-european-court-fight-trademark-dispute-with-huawei-2021-04-21/

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