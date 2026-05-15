Huawei, otomobil farlarını sinema projektörüne dönüştürüyor

Daha önce otomobil dünyasında benzer akıllı far teknolojilerini görmüştük. Örneğin, Mercedes’in geliştirdiği Digital Light sistemi, yol işaretlerini ve şeritleri doğrudan zemine yansıtmasıyla dikkat çekmişti. Maybach versiyonu ise her farında bir milyon piksel barındırarak gelişmiş sürücü destek görselleri sunmuştu. Ancak bu sistemler yalnızca tek renkliydi ve tamamen sürüş odaklıydı.
Huawei Xpixel: İlk tam renkli projeksiyonlu far teknolojisi
100 inçe kadar görüntü oluşturabiliyor
XPixel platformu, daha önce yalnızca tek renkli olarak kullanılan yüksek çözünürlüklü LED far teknolojisinin yeni nesli olarak öne çıkıyor. RGB desteğiyle birlikte sistem artık tam renkli görüntüler üretebiliyor ve yaklaşık 100 inç büyüklüğünde bir görüntüyü duvar ya da zemine yansıtarak “açık hava sineması” deneyimi oluşturabiliyor.
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.