Huawei, otomobil farlarını sinema projektörüne dönüştürüyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, otomotiv aydınlatmasını kökten değiştirecek yeni XPixel akıllı far teknolojisini Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Şirketin geliştirdiği sistem, farları artık yalnızca yolu aydınlatan bir güvenlik unsuru olmaktan çıkarıp, tam renkli görüntü yansıtabilen bir projektöre dönüştürüyor. Bu sayede araçlar park halindeyken film gösterebiliyor, oyun çalıştırabiliyor ve sürüş sırasında gelişmiş görsel yönlendirme yapabiliyor.

Daha önce otomobil dünyasında benzer akıllı far teknolojilerini görmüştük. Örneğin, Mercedes’in geliştirdiği Digital Light sistemi, yol işaretlerini ve şeritleri doğrudan zemine yansıtmasıyla dikkat çekmişti. Maybach versiyonu ise her farında bir milyon piksel barındırarak gelişmiş sürücü destek görselleri sunmuştu. Ancak bu sistemler yalnızca tek renkliydi ve tamamen sürüş odaklıydı.

Huawei Xpixel: İlk tam renkli projeksiyonlu far teknolojisi

Tam Boyutta Gör Huawei’nin XPixel sistemi ise farklı bir yaklaşım benimsiyor. Pekin Otomobil Fuarı’nda Qiankun teknoloji konferansıyla birlikte tanıtılan bu platform, otomotiv farlarında ilk kez tam renkli projeksiyon sunan sistem olarak öne çıkıyor.

100 inçe kadar görüntü oluşturabiliyor

XPixel platformu, daha önce yalnızca tek renkli olarak kullanılan yüksek çözünürlüklü LED far teknolojisinin yeni nesli olarak öne çıkıyor. RGB desteğiyle birlikte sistem artık tam renkli görüntüler üretebiliyor ve yaklaşık 100 inç büyüklüğünde bir görüntüyü duvar ya da zemine yansıtarak “açık hava sineması” deneyimi oluşturabiliyor.

Tam Boyutta Gör Teknolojinin yalnızca eğlence amaçlı olmadığı da vurgulanıyor. Sistem, adaptif sürüş ışığı kontrolü sayesinde diğer araçlara göre ışığı dinamik olarak şekillendirebiliyor, yağmur ve sis gibi hava koşullarında renk sıcaklığını ayarlayarak görüşü artırabiliyor ve yol kıvrımını takip eden “ışık halısı” gibi gelişmiş sürüş destek özellikleri sunabiliyor. Ayrıca yayalara ve diğer sürücülere yönelik görsel iletişim sinyalleriyle güvenliği artırmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör XPixel’in daha önceki tek renkli versiyonları bazı araçlarda kullanılmıştı ve bu teknolojinin yeni nesil tam renkli versiyonu ilk olarak Aito M9 SUV modelinde yer alacak. Huawei’nin 2023’ten bu yana birlikte geliştirdiği bu araç, şirketin akıllı otomobil ekosisteminde önemli bir rol üstleniyor.

Huawei, otomobil farlarını sinema projektörüne dönüştürüyor

