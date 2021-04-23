Nokia da akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazını çıkarıyor

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Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global'in, cihaz kutularına şarj cihazı koymaktan vazgeçen Apple ve Samsung'un ayak izlerini takip etmeye karar verdiği ortaya çıktı. Son gelişmeye göre Nokia X20 akıllı telefon, kutusunda şarj aleti olmadan satışa sunuldu.

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420 dolardan satışa sunuldu

HMD Global bu konu hakkında daha önce yorum yapmış ve şirketin doğayı korumaya karar verdiğini belirtmişti. Şirket sadece şarj cihazını kutudan çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda ambalajı da %100 biyolojik olarak parçalanabilir hale getirdi. Şirket, Nokia X20'nin ne kadar çevre dostu olduğunu bilen kullanıcıların "kendilerini daha iyi hissedeceklerine" inanıyor.

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Hatırlatmak gerekirse Nokia X20 akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 480 yonga seti, 64 megapiksel ana sensöre sahip dörtlü kamera, 4470 mAh pil, 8 GB RAM ve 128 GB depolama birimine sahip. Cihaz 420 dolarlık bir fiyat etiketine sahip ve şarj cihazı için de ekstra bir ödeme yapılması gerekiyor.

https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-x-20

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