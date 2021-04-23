Nokia da akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazını çıkarıyor

Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global'in, cihaz kutularına şarj cihazı koymaktan vazgeçen Apple ve Samsung'un ayak izlerini takip etmeye karar verdiği ortaya çıktı. Son gelişmeye göre Nokia X20 akıllı telefon, kutusunda şarj aleti olmadan satışa sunuldu.
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420 dolardan satışa sunuldu
HMD Global bu konu hakkında daha önce yorum yapmış ve şirketin doğayı korumaya karar verdiğini belirtmişti. Şirket sadece şarj cihazını kutudan çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda ambalajı da %100 biyolojik olarak parçalanabilir hale getirdi. Şirket, Nokia X20'nin ne kadar çevre dostu olduğunu bilen kullanıcıların "kendilerini daha iyi hissedeceklerine" inanıyor.
Hatırlatmak gerekirse Nokia X20 akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 480 yonga seti, 64 megapiksel ana sensöre sahip dörtlü kamera, 4470 mAh pil, 8 GB RAM ve 128 GB depolama birimine sahip. Cihaz 420 dolarlık bir fiyat etiketine sahip ve şarj cihazı için de ekstra bir ödeme yapılması gerekiyor.
https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-x-20 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Lumia serisinden beri standart 10 watt siyah şarj aletini çıkarmak çok mantıklı bir davranış olmuş. Yeni cihazlarını bilmem
2. El Nokia 6 dan evde 3 adet var. Çok memnunnuz.
(Hızlı şarj,Dolby atmos,çift hoparlör,Fhd ekran,gorilla glass cam,) 550-700 TL .
Hadi uçak örneği kesmedi diyelim sizi, kol saati alıyorum kordon yok asıl amaç saat nasılsa diyorlar, sen önceki saatinin kordonunu bunda da kullan diyor satıcı.
şarj cihazlarına da gerek kalmadı aslında.. priz, UPS elemanlarında, üçlü dörtlü prizlerde, kasa girişleri, monitör, tv vs. hızlı şarj şeklinde monteli geliyor.. şarj cihazını da artık çoğumuz yanımızda taşımıyoruz yani..
Jean Francois Baril, içerisinden geldiği markayı kurtarmak ve ülke içerisinde tutabilmek için bu kadar uğraşmışken bu kadar hataya nasıl izin veriyor anlamıyorum. Şirketin diğer hakiki evladı Arto Nummela gönderilmeseydi ve onun önerileri dinlenseydi şimdi herkes Nokia'yı konuşuyor olacaktı.
Arkanda Foxconn gibi bir üretim devi var her türlü imkanın var konsorsiyum çok yüksek bir sermaye ayırıyor ekibin var neden Apple ve Samsung'un arkasında gitmeye çalışıyorsun! Arto Nummela, Symbian'ı yeni nesile taşıyalım dedi dinlemediler, Symbian olmayacaksa Android treni kaçıyor yakalamamız lazım dedi dinlemediler, Nokia markası kalitesi ile biliniyor donanım yarışına girmeyelim telefonlar sağlam ve kararlı olsun ana amaç bu olsun dedi yine dinlemediler.
Nokia 1610 ile telefon kullanmaya başlamış bir Nokia sever olarak şirketin bu kadar basiretsiz bir şekilde yönetilmesi beni üzüyor. Bir dünya devi nasıl bu hale getirilir hep birlikte oturup izliyoruz.
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