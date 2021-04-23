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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia da akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazını çıkarıyor

    Apple ve Samsung'un ardından Nokia da akıllı telefon modellerinin kutusundan şarj aletini çıkarmaya başladı. Şirketin şarj cihazı olmadan satılan ilk modeli ise X20 oldu.
    23 Nisan 2021, 20:00 (2 gün)
    1,9b
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    25
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    Nokia da akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazını çıkarıyor
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    Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global'in, cihaz kutularına şarj cihazı koymaktan vazgeçen Apple ve Samsung'un ayak izlerini takip etmeye karar verdiği ortaya çıktı. Son gelişmeye göre Nokia X20 akıllı telefon, kutusunda şarj aleti olmadan satışa sunuldu.

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    420 dolardan satışa sunuldu

    HMD Global bu konu hakkında daha önce yorum yapmış ve şirketin doğayı korumaya karar verdiğini belirtmişti. Şirket sadece şarj cihazını kutudan çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda ambalajı da %100 biyolojik olarak parçalanabilir hale getirdi. Şirket, Nokia X20'nin ne kadar çevre dostu olduğunu bilen kullanıcıların "kendilerini daha iyi hissedeceklerine" inanıyor.

    Nokia da akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazını çıkarıyor
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    Hatırlatmak gerekirse Nokia X20 akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 480 yonga seti, 64 megapiksel ana sensöre sahip dörtlü kamera, 4470 mAh pil, 8 GB RAM ve 128 GB depolama birimine sahip. Cihaz 420 dolarlık bir fiyat etiketine sahip ve şarj cihazı için de ekstra bir ödeme yapılması gerekiyor.



    https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-x-20
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    djtomcat 1 gün önce

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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulan nokia zaten satmıyosun bir de utanmadan doğayı koruyoruz ayağına şarj aletini vermicem diyosun :D
    Yanıtla +17
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    JourneyToTheWest 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şarj adaptörü çıkartmadan çevre korumak.Müthiş dünya yemyeşil oldu şimdi.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratkaya (Murat KAYA) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nokia mirasına saygılı olsaydı iPhone'dan da önce çıkarırdı. Sonuçta mobil alemin en pinti şirketiydi. Neyse hiç yoktan iyidir 😂
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    IIExtraLifeXC 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nokia halen bu piyasada varmıydı yahu?
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    Old Spice 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kafayla yakında ambalajı da kaldırır bunlar. Telefonu kese kağıdında satıyorlarmış
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    Golden Unsullied (Mehmet Karahanlı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi de nasıl şarj edeceğiz telefonu? Şarja gerek yok mu ki?
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    andires42 (Mu E) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    HMD ye saygılarımı sunuyorum.

    Lumia serisinden beri standart 10 watt siyah şarj aletini çıkarmak çok mantıklı bir davranış olmuş. Yeni cihazlarını bilmem

    2. El Nokia 6 dan evde 3 adet var. Çok memnunnuz.

    (Hızlı şarj,Dolby atmos,çift hoparlör,Fhd ekran,gorilla glass cam,) 550-700 TL .
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    B babapars (murat ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) andires42
    2017 mi 2018 mi birde ikisi arasında ne fark var
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    60w qc4 şarj cihazı aldım güzel güzel kullanıyorum ama hangi firma kutusundan şarj aletini çıkarıyor o firmayı listemden uçuruyorum bu 3.5mm jak ı çıkarmaya benzemez. Uçak alıyorum ama kanatları yok sadece kabin veriyorlar siz nasılsa sadece kabinde oturuyorsunuz diye, üstüne önceki uçaklarınızın kanadını kendiniz de takabilirsiniz diye bir de akıl veriyorlar bana.

    Hadi uçak örneği kesmedi diyelim sizi, kol saati alıyorum kordon yok asıl amaç saat nasılsa diyorlar, sen önceki saatinin kordonunu bunda da kullan diyor satıcı.
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    Dark Territory (E. K.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nokia mı o ne la yenilirmi içilir mi
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    ankaland (mehmet yok) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    opsiyonel olmalı.. isteyene ek ücretle satılmalı istemeyen almaz.. apple mantığını tüm markalar taklit eder.. hep öyleydi, hep öyle olacak.. Steve mantığı "müşteriye neye ihtiyacı olduğunu gösterene kadar ne istediğini bilmez" vizyonu bu.. nano sim kadar mantık dışı bir şey yoktu.. ama tüm markalar uyguladı.. mertek gibi telefonların pul kadar simlerini küçültmeye başladılar..
    şarj cihazlarına da gerek kalmadı aslında.. priz, UPS elemanlarında, üçlü dörtlü prizlerde, kasa girişleri, monitör, tv vs. hızlı şarj şeklinde monteli geliyor.. şarj cihazını da artık çoğumuz yanımızda taşımıyoruz yani..
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulan nokia zaten satmıyosun bir de utanmadan doğayı koruyoruz ayağına şarj aletini vermicem diyosun :D
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    damn2u (Sercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    HMD ile Nokia'nın cidden iyi işler çıkartacağını düşünmüştüm, başlarda ki Android One ile olan güncelleme işleri de iyi gidiyordu ama sonradan onlar da diğerlerinden bizim neyimiz eksik moduna girmişler herhalde. Bu kafayla ilerleyenlerin sonu iyi olmuyor.
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    quadorian 1 gün ( Mesaj Silindi ) damn2u
    Nokia, son yıllarda hep yanlış adımlar attığı için bu duruma geldi ve hatalarında hala ısrar ediyor. Markayı Microsoft'dan kurtarabilmek adına o kadar Finlandiyalı Konsorsiyum toplandı ve yatırım yaptı buna rağmen hala yanlış adımlar atıyorlar.

    Jean Francois Baril, içerisinden geldiği markayı kurtarmak ve ülke içerisinde tutabilmek için bu kadar uğraşmışken bu kadar hataya nasıl izin veriyor anlamıyorum. Şirketin diğer hakiki evladı Arto Nummela gönderilmeseydi ve onun önerileri dinlenseydi şimdi herkes Nokia'yı konuşuyor olacaktı.

    Arkanda Foxconn gibi bir üretim devi var her türlü imkanın var konsorsiyum çok yüksek bir sermaye ayırıyor ekibin var neden Apple ve Samsung'un arkasında gitmeye çalışıyorsun! Arto Nummela, Symbian'ı yeni nesile taşıyalım dedi dinlemediler, Symbian olmayacaksa Android treni kaçıyor yakalamamız lazım dedi dinlemediler, Nokia markası kalitesi ile biliniyor donanım yarışına girmeyelim telefonlar sağlam ve kararlı olsun ana amaç bu olsun dedi yine dinlemediler.

    Nokia 1610 ile telefon kullanmaya başlamış bir Nokia sever olarak şirketin bu kadar basiretsiz bir şekilde yönetilmesi beni üzüyor. Bir dünya devi nasıl bu hale getirilir hep birlikte oturup izliyoruz.
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    akıllı telefon, nokia ve
    5 etiket daha şarj aleti şarj cihazı Nokia X20 hmd gobal Mobil Teknolojiler
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