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    Anlık Bildirim

    Luna Foundation, UST stabilcoin’i için 1,5 milyar dolar borç verecek

    UST isimli stabilcoin'in arkasındaki ekip olan Luna Foundation, piyasadaki oynaklık nedeniyle toplam 1,5 milyar dolar değerinde kredi vereceğini duyurdu.        
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    Luna Foundation, BTC ve UST cinsinden borç verecek
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    LUNA Foundation Guard, sık sık Bitcoin (BTC) alımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kez Luna Foundation Guard (LFG) Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu piyasa oynaklığı döneminde stabilcoin’i UST'yi desteklemek için Bitcoin (BTC) ve UST ödünç vereceğini açıkladı.

    Söz konusu açıklama Luna Foundation Guard‘ın Twitter hesabı üzerinden şu şekilde duyuruldu:

    BTC ve UST Cinsinden 1,5 milyar dolar borç verecek

    Luna Foundation Guard (LFG), algoritmik stablecoin’inin dolara sabitlenmesini desteklemek için Bitcoin (BTC) ve TerraUSD (UST) cinsinden 1,5 milyar dolar borç verecek.

    Singapur merkezli LFG, yaptığı bir paylaşımda sabit fiyatın korunmasına yardımcı olmak için ticaret şirketlerine 750 milyon dolar değerinde BTC kredisi vereceğini duyurdu. LFG, buna ek olarak piyasayı normalleştirmeye yardımcı olmak ve Bitcoin biriktirmek için UST cinsinden 750 milyon dolar daha kredi verecek.

    Luna Foundation Guard (LFG), yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    “Yatırımcılar gerçekleştirmeye yardımcı olmak için pazarın her iki tarafındaki sermayeyi alıp satacaklar ve sonunda, piyasa koşulları giderek istikrar kazanırken LFG Rezerv havuzunun (BTC cinsinden) paritesini koruyacaklar”

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 12 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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