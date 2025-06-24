Kripto para transferlerine sınırlama yolda: Günlük limit uygulanacak!

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda kripto paralara yönelik yeni kısıtlamalar yakın zamanda hayata geçecek.
Açıklama zorunluluğu geliyor
Bankalardan Havale, EFT ve FAST ile yapılan para transferlerinde açıklama ekleyebiliyoruz. Bu sistem şimdi de kripto para borsalarına geliyor. Tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak.
Stablecoin transferlerine günlük kısıtlama
Bu amaç doğrultusunda "stablecoin" adıyla bilinen, değeri bir başka varlığın değerine sabitlenmiş stabil kripto paraların transferlerine ilave kısıtlamalar getirilecek. Örneğin en popüler stablecoinlerden USDT, BUSD, USDC gibi kripto paralar bu kısıtlamalar kapsamında olacak. Stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak.
Transfer işleminde alıcının ve göndericinin adı, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin mevcudiyetini gerektiren "seyahat kuralı" yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.
Transferler anında yapılmayacak, bir süre bekletilecek
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi amacıyla seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek. Yapılacak düzenlemeye göre anılan işlemler, bu varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre, en az 72 saat olarak uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek." dedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
83 Kişi Okuyor (14 Üye, 69 Misafir) 11 Masaüstü 72 Mobil
2022 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Bitcoin (BTC), hazine ve maliye bakanlığı ve