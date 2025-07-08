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    Taşınabilir mini fırın: LunchEAZE akıllı yemek kabı kablosuz ısıtma özelliğiyle dikkat çekiyor

    Kablosuz çalışabilen akıllı yemek kabı LunchEAZE, önceden ayarlanabilen otomatik ısıtma özelliğiyle, yemeğini yanında taşıyanlar için adeta mini bir fırın görevi görüyor.

    Taşınabilir mini fırın: LunchEAZE akıllı yemek kabı kablosuz ısıtma özelliğiyle dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör
    2019 yılında bir Kickstarter projesi olarak başlayan LunchEAZE, son dönemde özellikle kullanıcı elektroniği ve mutfak gereçleri odaklı fuarların gözdesi hâline gelmiş durumda. Artık Kickstarter'daki destekçilerinin ötesine geçip genel satışa da açılmış olan LunchEAZE, otomatik ısıtma özelliğine sahip, akıllı bir yemek kabı olarak öne çıkıyor. LunchEAZE, kablosuz olarak çalışması ve yemekleri önceden belirlenen saatlerde otomatik olarak ısıtıp hazır hâle getirmesiyle, işe giderken yemeğini yanında götürenler için epey kullanışlı bir çözüm sunuyor; Özellikle de sahada çalışanlar için.

    LunchEAZE'in üzerinde bulunan dokunmatik ekran kullanılarak yemek saati önceden ayarlanabiliyor. Kişisel tercihlerinizi hatırlayan akıllı yemek kabı, belirlenen saat geldiğinde yemeği ısıtıp hazır hâle getiriyor. 77°C ile 104°C arasında ayarlanabilen sıcaklık, farklı yemek türlerine göre farklı sıcaklıklar seçilmesini mümkün hâle getiriyor.

    LunchEAZE’in paslanmaz çelik gıda kabı cihazdan kolayca çıkarılabiliyor. Böylece kabın içindeki yiyecekler buzdolabında saklanabiliyor. Kullanıcı sabah kabı dolaptan çıkarıp cihaza yerleştirerek yola çıkabiliyor.

    LunchEAZE İki Farklı Modelle Geliyor

    Bu akıllı yemek kabının iki farklı modeli bulunuyor: 940 mililitrelik bir hazneye sahip olan LunchEAZE Pro ve 1.4 litrelik hazneyle gelen LunchEAZE XL. Temel özellikleri aynı olan bu iki modeli birbirinden ayıran başlıca özellik hazne büyüklükleri. Tabii buna bağlı olarak batarya kapasiteleri ve ağırlıkları da değişiyor. Daha büyük olan XL modelinin ağırlığı yaklaşık 1.6 kilogram ki bu da kolayca taşınabileceği anlamına geliyor. Zaten her iki model de kendi ısıya dayanıklı çantasıyla geliyor. Çift bölmeli, yalıtımlı taşıma çantaları, yiyecek ve içeceklerin ayrı şekilde muhafaza edilmesini mümkün hâle getiriyor. Pro modelinde 8.000 mAh, XL modelinde ise 14.000 mAh batarya bulunuyor.

    LunchEAZE, özünde taşınabilir bir mini fırın olarak görev gördüğü için aktif soğutma ya da soğuk tutma gibi fonksiyonları bulunmuyor. Bu yüzden bu akıllı yemek kabında ne tür yemeklerin taşınacağı konusunda kullanıcının bilinçli olması gerekiyor. Uzun süre oda sıcaklığında taşınan yiyecekler bakteri riski oluşturabileceği için, LunchEAZE'in dolaptan çıkmış ya da dondurulmuş gıdalar için daha uygun olduğu söylenebilir. Ama bunun ötesinde LunchEAZE, akıllı yemek kabı sınıfında şu ana kadar gördüğümüz en dikkat çekici ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. LunchEAZE'in ABD'deki fiyatı, modeline göre 140 ila 240 dolar arasında değişiyor.

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