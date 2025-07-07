Bozuk asfalt onarımında yeni yöntem: Yola ser, gerisini araçlara bırak

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Tam Boyutta Gör Bozuk yollar, köstebek yuvasına dönen asfaltlar ve çatlak yüzeyler artık günlerce süren onarımları beklemek zorunda değil. ABD merkezli FPT Infrastructure tarafından geliştirilen yeni nesil soğuk asfalt çözümü "Patch Packs", bozuk zemine serilip araçların üzerinden geçmesiyle anında yama yapma imkanı sunuyor.

Geleneksel asfalt onarım süreçlerinin uzunluğu, ekipman gereksinimi ve trafik aksamaları gibi sorunlara çözüm olarak geliştirilen Patch Packs, her mevsimde ve her hava koşulunda kullanılabilen çevre dostu bir tamir ürünü olarak öne çıkıyor.

Üzerinden araç geçince şekil alıyor

Patch Packs, yüzde 100 geri dönüştürülmüş agrega, uçucu olmayan bir bağlayıcı ve doğaya zarar vermeyen soğuk asfalt bileşenlerinden oluşuyor. Ürün, üzerinden araçlar geçtikçe esneyip sıkışarak mevcut yüzeye entegre oluyor ve hem üstten hem kenarlardan sızdırmaz bir yüzey oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Patch Packs, yaklaşık 2,5 santimetre ve daha derin asfalt bozuklukları için geliştirildi. Ürün, köprü tabliyeleri, asfalt ve beton yollar, rögarlara veya giderlere bitişik yüzey düzeltmeleri ve çok amaçlı yürüyüş yolları gibi alanlarda kullanılabiliyor. Ayrıca otoparklar ve diğer ticari kullanım alanlarında da uygulanabiliyor. Ürün elbette her senaryoda mükemmel ve hassas bir sonuç vadetmiyor ancak son derece pratik ve hızlı bir çözüm sunarak işleyişi kolaylaştırıyor.

Uygulamada ne gerekli? Hiçbir şey

Tam Boyutta Gör Uygulama ise son derece basit. Hasarlı yüzeydeki gevşek parçalar temizlendikten sonra, Patch Packs doğrudan zemine yerleştiriliyor. Paketler, yüzey seviyesinden biraz yüksek olacak şekilde seriliyor ve araç geçişiyle birlikte kendiliğinden sıkışarak yerleşiyor. Herhangi bir ekipmana, karıştırıcıya ya da ekstra temizlik işlemine gerek kalmıyor. Yüzey, yamanın ardından trafiğe anında açılabiliyor. Ürün, uçucu organik bileşik (VOC) içermemesi sayesinde çevreye zarar vermiyor. Ayrıca soğuk hava koşullarında bile uygulanabilmesi onu dört mevsim kullanılabilir kılıyor.

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