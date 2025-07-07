Bozuk asfalt onarımında yeni yöntem: Yola ser, gerisini araçlara bırak

Geleneksel asfalt onarım süreçlerinin uzunluğu, ekipman gereksinimi ve trafik aksamaları gibi sorunlara çözüm olarak geliştirilen Patch Packs, her mevsimde ve her hava koşulunda kullanılabilen çevre dostu bir tamir ürünü olarak öne çıkıyor.
Üzerinden araç geçince şekil alıyor
Patch Packs, yüzde 100 geri dönüştürülmüş agrega, uçucu olmayan bir bağlayıcı ve doğaya zarar vermeyen soğuk asfalt bileşenlerinden oluşuyor. Ürün, üzerinden araçlar geçtikçe esneyip sıkışarak mevcut yüzeye entegre oluyor ve hem üstten hem kenarlardan sızdırmaz bir yüzey oluşturuyor.