Yeni Superman filmine dair ilk yorumlar paylaşıldı: İzleyenler ne diyor?

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Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, 11 Temmuz'da vizyona girecek. Sinemalarda gösterime girmesine üç gün kala fimin basın gösterimi gerçekleşti. Bu etkinliğe katılan eleştirmenlerin ve influencer'ların sosyal medyada paylaştığı ilk yorumlar, yeni Superman filmine dair ilk izlenimleri öğrenmemizi sağladı.

James Gunn'ın yazıp yönettiği yeni Superman filminin öyle topyekûn övgü aldığı söylenemez. Filme dair olumsuz şeyler söyleyenler de var. Ancak ilk yorumlar genel itibarıyla olumlu. Zack Snyder'ın elinde daha karanlık bir tona bürünen Superman'in bu filmde yeniden bir umut sembolü olarak sunulduğu söyleniyor ki bu yaklaşım genel olarak beğenilmiş. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı %87, MetaCritic puanı ise 71.

Yeni Superman filmine dair en büyük soru işaretlerinden biri, Clark Kent rolünü Henry Cavill'den devralan David Corenswet'ti. Gelen ilk yorumlar Corenswet'in Superman rolünde gayet iyi iş çıkardığını söylüyor. Aynı şekilde Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan da övgü topluyor. Nicholas Hoult'un Lex Luthor yorumu ise izleyicileri pek ikna etmemiş gibi görünüyor.

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Superman'a Dair Kötü Yorumlar Hikâyenin Dağınıklığından Dem Vuruyor

Superman'e dair negatif yorumlar ise daha çok hikâyenin dağınıklığına ve gereğinden fazla şeyle doldurulmasına odaklanıyor. Yeni bir sinematik evren kurmaya çalışan James Gunn'ın bunu yapmaya çalışırken hikâyeyi gereğinden fazla şeyle doldurduğu eleştirisi birden fazla yorumda karşımıza çıkıyor.

Elbette bu tarz filmlere dair ilk yorumlara temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü stüdyolar genelde kimi davet edip kimi davet etmeyeceklerini özenle seçiyor. Filmi beğeneceği düşünülen eleştirmenlere ve influencer'lara öncelik verildiği için ilk yorumlar normalden biraz daha olumlu olabiliyor. Yine de Superman'e dair ilk yorumların genel itibarıyla olumlu olması umut verici.

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Yeni Superman filmine dair ilk yorumlar paylaşıldı

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