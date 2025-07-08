302 kW’lık güneş gücüyle dev yolculuk: Çin'in PV destekli gemisi ilk yolculuğunu tamamladı

Tam Boyutta Gör Çin’in devlete bağlı denizcilik şirketi COSCO Shipping Corporation tarafından geliştirilen ve enerji ihtiyacının kayda değer bir kısmını üzerine yerleştirilmiş fotovoltaik (PV) sistemden sağlayan Yuanhai Kou adlı dev taşımacılık gemisi, ilk seferini başarıyla tamamladı. Çin'den 4000 adet Çin yapımı araç yüklenerek yola çıkan dev gemi, bu hafta Yunanistan'daki Pire Limanı'na yanaşarak, sürdürülebilir deniz taşımacılığı adına kilometre taşı olabilecek önemli bir ilke imza attı.

Yuanhai Kou'nun Enerji İhtiyacının Yüzde 35'ini PV Sistemi Sağlıyor

Bu ölçek ve sınıfta güneş enerjisiyle çalışan ilk araç taşıyıcı gemi olan Yuanhai Kou, gemi üst yapısına entegre edilen ve toplamda 302.8 kilovat (kW) tepe güce sahip fotovoltaik (PV) sistemle donatıldı. Yaklaşık 1.000 adet yüksek verimli monokristal silikon güneş panelinden oluşan bu sistem, yılda yaklaşık 410.000 kilovatsaat (kWh) elektrik üreterek geminin elektrikli ekipmanlarının önemli bir bölümünü besliyor. PV sistem sayesinde karbon emisyonları %35 oranında azaltılırken, aynı zamanda geminin enerji verimliliği ve operasyonel maliyetleri de düşürülüyor. Güneş enerjisinin yanı sıra, sistemde ileri seviye enerji yönetim yazılımları ve batarya destekli güç depolama çözümleri de bulunuyor. Böylece PV sisteminden elde edilen elektrik, deniz koşullarına bağlı dalgalanmalar olmaksızın dengeli ve sürekli kullanılabiliyor. Ayrıca gemide sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yakıt yağı kullanan çift yakıtlı ana motor sistemi yer alıyor. Bu sayede geleneksel yakıt tüketimine kıyasla %20 enerji tasarrufu ve %24’ten fazla karbon emisyonu azaltımı sağlanıyor.

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Yaklaşık 200 metre uzunluğa ve 68 bin ton brüt ağırlığa sahip Yuanhai Kou, 12 araç güvertesiyle 7.000 araç kapasiteli bir taşıma hacmi sunuyor. Yolcu araçlarının yanı sıra otobüs ve inşaat makineleri gibi farklı segmentteki araçları da taşıyabilen gemi, bu yönüyle küresel otomotiv lojistiği için çok amaçlı bir taşıma aracı olarak öne çıkıyor.

COSCO’nun açıklamasına göre gemi, Çin’de geliştirilen ilk gerçek zamanlı yükleme yazılımını da kullanıyor. Araçların konumunu sürekli izleyen ve yangın risklerini erken tespit edebilen bu sistem, özellikle yeni nesil elektrikli araçların güvenli taşınması açısından kritik önem taşıyor.

Fotovoltaik (PV), Özellikle Araç Taşıma Gemileri İçin Elverişli Olabilir

Araç taşıma gemileri, geniş ve açık güverteleri itibarıyla bu tarz fotovoltaik (PV) sistemlerin entegrasyonu için son derece uygunlar. Çünkü Yuanhai Kou gibi araç gemilerinde, gemi üst yapısına entegre edilen paneller geniş bir alana sahip oluyor. Ancak konteyner gemileri gibi üstü tamamen konteynerlerle kaplı gemilerde, PV panelleri için uygun yüzey alanı sınırlı olduğundan bu teknolojinin uygulanabilirliği daha düşük. Konteyner gemilerinde güneş enerjisi kullanımı, panel dayanıklılığı ve operasyonel zorluklar nedeniyle şu aşamada yaygın değil; bunun yerine LNG motorlar veya hibrit enerji sistemleri gibi alternatif çözümler öne çıkıyor. Bu bağlamda, PV sistemlerin özellikle araç taşıyan gemiler için daha uygun olduğu söylenebilir.

Yuanhai Kou’nun ilk seferini başarıyla tamamlaması, hem Çin'in temiz enerji vizyonuna hem de küresel deniz taşımacılığının karbon nötr hedeflerine dair somut bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Gemi teknolojilerinde çevreci dönüşümün hızlandığı bu dönemde, Yuanhai Kou gibi projelerin sadece çevre değil, ticaret dengeleri açısından da önemli etkileri olabilir. Bu yüzden Yuanhai Kou gibi örneklerinin sayısını önümüzdeki yıllarda artmasını bekleyebiliriz.

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