Ferrari Hypersail: Geleceğin sürdürülebilir yarış yatı 2026’da denizle buluşcak

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Tam Boyutta Gör Yarış pistlerinde elde ettiği üstün başarılarla tanınan Ferrari, şimdi de denizlerde devrim yaratacak yeni bir projeye imza atıyor. İtalya'da yapımına başlanan 100 fitlik Hypersail adlı yat; yalnızca rüzgar, güneş ve kinetik enerjiyle çalışarak motor kullanmadan su üzerinde adeta uçacak. Ferrari Hypersail, yalnızca çevreci yapısıyla değil aynı zamanda mühendislik harikası tasarımı ve performansıyla da dikkat çekecek.

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Foil teknolojisiyle su üzerinde adeta uçan ilk tam enerji yatı olacak

Ferrari’nin Le Mans yarışlarındaki hiper otomobil deneyiminden ilham alan Hypersail, geleceğin denizcilik vizyonunu somutlaştırıyor. Araç, Amerika Kupası yarışlarında kullanılan AC75 teknelerinde olduğu gibi foil (su altı kanadı) sistemi sayesinde sudan tamamen yükselerek sürtünmeyi minimize ediyor. Bu sayede geleneksel yelkenlilerin çok ötesinde hızlara ulaşması mümkün hale geliyor. AC75 sınıfı teknelerin ulaştığı 50 knot (yaklaşık 93 km/s) hız, Hypersail’in hedeflediği seviyeyi açıkça gösteriyor.

Toplam 30 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 40 metre yüksekliğindeki Hypersail, şimdiye kadar yapılmış en büyük tam foil’li tek gövdeli yat olacak. Ferrari, bu yatın dünyada kendi enerjisini tamamen üretebilen ilk örnek olacağını vurguluyor. Teknede hiçbir motor, jeneratör veya yedek enerji sistemi bulunmayacak. Kanatçıklar, omurga, dümen gibi kontrol mekanizmaları dahil olmak üzere tüm donanım tamamen sürdürülebilir enerjiyle çalışacak.

Tam Boyutta Gör Hypersail’in mimari tasarımı, deniz mühendisliği alanında önemli bir isim olan Guillaume Verdier’e ait. Verdier’in tasarımı, tekneyi omurgadaki foil ve gövdenin ortasında yer alan iki dümen noktası olmak üzere üç temas noktasında dengede tutacak. Bu yapı sayesinde yat, zorlu hava koşullarında bile denge ve kararlılığını koruyacak şekilde tasarlandı.

Ferrari, Hypersail’in prototipini 2026 yılında tamamlamayı ve ardından deniz testlerine başlamayı planlıyor. Şirket, bu yatla birlikte otomotiv dışındaki alanlarda da inovasyon liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Sonuç olarak Ferrari’nin Hypersail projesi, tamamen enerjiyle kendi kendine yeten ilk foil yat olma özelliğiyle denizcilikte yeni bir çağ başlatabilir.

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