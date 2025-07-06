Ferrari Hypersail: Geleceğin sürdürülebilir yarış yatı 2026’da denizle buluşcak

Foil teknolojisiyle su üzerinde adeta uçan ilk tam enerji yatı olacak
Ferrari’nin Le Mans yarışlarındaki hiper otomobil deneyiminden ilham alan Hypersail, geleceğin denizcilik vizyonunu somutlaştırıyor. Araç, Amerika Kupası yarışlarında kullanılan AC75 teknelerinde olduğu gibi foil (su altı kanadı) sistemi sayesinde sudan tamamen yükselerek sürtünmeyi minimize ediyor. Bu sayede geleneksel yelkenlilerin çok ötesinde hızlara ulaşması mümkün hale geliyor. AC75 sınıfı teknelerin ulaştığı 50 knot (yaklaşık 93 km/s) hız, Hypersail’in hedeflediği seviyeyi açıkça gösteriyor.
Toplam 30 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 40 metre yüksekliğindeki Hypersail, şimdiye kadar yapılmış en büyük tam foil’li tek gövdeli yat olacak. Ferrari, bu yatın dünyada kendi enerjisini tamamen üretebilen ilk örnek olacağını vurguluyor. Teknede hiçbir motor, jeneratör veya yedek enerji sistemi bulunmayacak. Kanatçıklar, omurga, dümen gibi kontrol mekanizmaları dahil olmak üzere tüm donanım tamamen sürdürülebilir enerjiyle çalışacak.
Ferrari, Hypersail’in prototipini 2026 yılında tamamlamayı ve ardından deniz testlerine başlamayı planlıyor. Şirket, bu yatla birlikte otomotiv dışındaki alanlarda da inovasyon liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Sonuç olarak Ferrari’nin Hypersail projesi, tamamen enerjiyle kendi kendine yeten ilk foil yat olma özelliğiyle denizcilikte yeni bir çağ başlatabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: