12. nesil iPad'in özellikleri sızdırıldı: Uygun fiyatlı olmayacak!

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Tam Boyutta Gör Apple'ın kodlarında bir sonraki uygun fiyatlı iPad’in özelliklerine rastlandı. iPad 12, A19 işlemci, C1X modem, N1 ağ çipi ve 8GB RAM ile gelecek.

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Apple Intelligence ve Siri AI için 8GB RAM

12. nesil iPad’in özellikleri ilk kez paylaşılmıyor ancak Apple kodlarında rastlandığından artık söylentiden ibaret değil. iPad 11'de A16 işlemci bulunuyor. iPad 12, A19 çiple performansta gözle görülür bir iyileşme getirecek. Daha da önemlisi, A19 işlemcisi Apple Intelligence'ı destekliyor. Bu nedenle iPad 12, iPad 11'de bulunmayan tüm Apple Intelligence ve Siri yapay zeka özelliklerine sahip olacak.

iPad 11'de 6 GB RAM bulunuyor ancak Apple Intelligence için minimum 8 GB RAM gerekiyor. RAM artışı da işlemleri hızlandıracak.

Apple C1X modem ve N1 ağ çipi

Apple'ın C1X modemi, sub–6GHz 5G ağlarını destekliyor. Bu modem, mevcut iPad'lerde kullanılan Qualcomm modemden daha verimli. N1 ağ çipinin eklenmesiyle de Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği gelecek.

Kodda yer almasa da, iPad 12'nin yeni renklerde de satışa sunulması mümkün.

Uygun fiyatlı iPad bul yıl gelmeyecek

Apple'ın yeni iPad'i ne zaman piyasaya süreceğine dair henüz bir bilgi yok. iPad 12’nin 2027 baharına kadar gelmesi beklenmiyor. Mevcut iPad'in fiyatı, Haziran 2026'daki fiyat artışından sonra 30.000 TL’den başlıyor. 12. nesil iPad’in Türkiye’de daha yüksek fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Bu yıl uygun fiyatlı iPad gelmeyecek ancak Apple'ın Ekim ayı sonlarına doğru yenilenen iPad mini'yi tanıtması bekleniyor. iPad mini 8, A20 Pro çipi, yeni hoparlör sistemi ve yatay ön kameraya sahip olacak. Ayrıca OLED ekran olacak.

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