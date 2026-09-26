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    iPad Mini 8 büyük değişikliklerle gelebilir: İşte detaylar

    Apple'ın yeni nesil iPad Mini modeli için önemli detaylar ortaya çıktı. iPad Mini 8'in OLED ekran, A20 Pro işlemci, yatay ön kamera ve daha gelişmiş bir hoparlör sistemiyle gelmesi bekleniyor.

    iPad Mini 8 büyük değişikliklerle gelebilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni nesil kompakt tableti iPad Mini 8 için beklenen donanım değişiklikleri netleşmeye başladı. Bloomberg'in son raporuna ve Apple'ın kodlarında ortaya çıkan sızıntılara göre yeni model, mevcut iPad mini 7'ye kıyasla ekran, işlemci, kamera ve hoparlör tasarımında önemli yenilikler sunabilir. Yeni iPad mini'nin ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

    iPad mini 8 OLED ekrana geçebilir

    Yeni modeldeki en önemli değişikliklerden biri ekran tarafında olacak. Apple'ın iPad Mini 8'de LCD panel yerine OLED ekran kullanacağı bildiriliyor. Bu sayede cihazın ekranı, daha derin siyahlar, daha zengin renkler ve daha yüksek kontrast sunacak.

    Ancak ekranın yenilenme hızı konusunda belirsizlik devam ediyor. Bazı raporlar Apple'ın ProMotion teknolojisini kullanarak 120 Hz yenileme hızına geçebileceğini öne sürerken, başka kaynaklar iPad Mini 8'in 60 Hz ile sınırlı kalacağını iddia ediyor.

    Yeni modelin ekran boyutunun da mevcut iPad mini'ye kıyasla bir miktar büyüyebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte Apple'ın ekran ölçüsünü ne kadar artıracağı henüz bilinmiyor.

    A20 Pro ile gelmesi bekleniyor

    iPad mini 8'in performans tarafındaki en büyük yeniliğinin ise Apple'ın A20 Pro işlemcisi olması bekleniyor. Yeni nesil çip, mevcut modele kıyasla önemli bir performans artışı sağlayacak. A20 Pro yalnızca performans açısından değil, yapay zeka özellikleri açısından da büyük önem taşıyor. Apple'ın iOS 27 ile sunduğu daha gelişmiş Siri özelliklerinin çalıştırılmasında yeni işlemcinin büyük katkısı bulunuyor.

    Ön kamera yatay konuma taşınıyor

    Apple, iPad mini 8'in kamera tasarımında da diğer yeni iPad modellerine benzer bir değişiklik yapabilir. Apple'ın kodlarında ortaya çıkan görseller, ön kameranın ekranın uzun kenarına taşınacağını gösteriyor. Bu düzenleme, tableti yatay kullanırken görüntülü görüşmeler sırasında kameranın kullanıcıyı daha doğal bir açıdan kadraja almasını sağlayacak. Böylece iPad mini, Apple'ın daha yeni iPad modellerinde kullandığı yatay kamera tasarımına yaklaşacak.

    Cihazın üst bölümünde hoparlör için ekran camında küçük bir kanal bulunacağı da iddia ediliyor. Güç ve ses tuşlarının ise üst bölümdeki konumlarını koruması bekleniyor.

    Hoparlör delikleri ortadan kalkabilir

    Apple'ın iPad mini 8 için üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise hoparlör sistemi olabilir. Şirketin, geleneksel hoparlör deliklerinin yerine titreşim tabanlı yeni bir ses sistemi test ettiği bildiriliyor.

    Bu tasarım değişikliğinin yalnızca estetik bir amaç taşımadığı belirtiliyor. Bloomberg daha önce Apple'ın yeni iPad mini için suya karşı daha dayanıklı bir kasa tasarımı üzerinde çalıştığını ve cihazın su direncinin iPhone'lara benzer bir seviyeye çıkarılmasının test edildiğini bildirmişti. Hoparlör açıklıklarının azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması, Apple'ın bu hedef doğrultusunda attığı adımlardan biri olabilir.

    Fiyatı daha da artabilir

    Apple, mevcut iPad mini'nin başlangıç fiyatını temmuz ayında 499 dolardan 599 dolara yükseltmişti. OLED ekranın eklenmesiyle birlikte yeni modelin başlangıç fiyatının daha da yukarı çıkması mümkün. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple'ın yeni iPad mini'yi ekim ayının sonuna kadar piyasaya sürmesi bekleniyor. 

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-28/apple-plans-oled-for-ipad-mini-ipad-air-macbook-air-mini-water-resistance https://9to5mac.com/2025/10/28/report-apple-preparing-major-display-upgrade-for-three-upcoming-products/
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