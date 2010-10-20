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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac AppStore geliyor; AppStore artık Mac'lerde

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Bugün düzenlenen "Back to The Mac" etkinliğinde Mac kullanıcıların uzun süredir beklediği önemli açıklama sonunda yapıldı. İsminin hakkını veren etkinlikte; AppStore'un üstün başarından sonra Mac kullanıcıların beklemeye başladığı "Mac AppStore" doğrulanarak, takvim açıklandı.

Steve Jobs'un açıklamalarına göre Apple, Mac OS X 10.7: Lion'ı beklemeden (2011 yazında satışa sunulacak) Mac için uygulama mağazası Mac AppStore'u 90 gün içersinde hayata geçirecek. Mac OS X uygulamalarının satılacağı mağaza için geliştiricelerin uygulamaları Apple'a göndermeye başlamasıysa önümüzdeki ay başlayacak. Aynı iOS için AppStore mantığıyla çalışacak olan Mac AppStore'daki uygulamaları kullanıcılar Apple ID'lerini kullanarak bir tıkla satın alıp, bilgisayarına kurabilecekler.

Apple'ın iPhone 3G ile hayata geçirdiği AppStore, kısa zamanda önemli başarılara imza atmıştı. iOS'in rakip platformlara üstünlüğünü kurduğu konuların başında gelen AppStore'da haberin yazıldığı an itibariyle 337,736'sı kabul edilen ancak 282,021 tane aktif uygulama yer alıyor.


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Rock_Rage 9 yıl
Apple olanlar dusunsun ben windowsumdan memnunum her uygulama var bu platformda :)
SAYGILARLA
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Takao 9 yıl
Installous HD cikar
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Chidori 9 yıl

Takao

Installous HD cikar



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rabbitweed 9 yıl
Cok guzel haber evet;soguslemenin farkli bir yonu ama arkadaslar gayet mutlu soguslenecez diye...
Developerlari nasil ikna edebilecekler merak ediyorum.appstore da gelir paylasimi var 70/30.app store da 100$ olan program kendi sitesinde 80-90$a satilirsa sasirmam.Macrumors da okuduguma gore Mac appstore un cok siki kurallari olacakmis yine her progrom olmayacak anlasilan;kernel extansions olan programlari (genelde system utilityler oluyormus) goremeyecegiz mac appstore da.bence kucuk ve yeni developerlar icin iyi bir sans bu zamazingo ama bence bilincli kullanici dusmez bu tuzaga.Sitesinden gider serial li orjinal alir butun bilgisayarlarina kurar rahat rahat :)
Apple, insanlari ve developerlari appstore a mahkum etmeye calisiyor yillardir.Sanirim basaricaklarda
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dievas 9 yıl
Çok güzel haber. Apple ürünlerini nasıl pazarlayacağını ve stratejisini inanılmaz güzel planlıyor ve uyguluyor. Çok akıllıca bir hareket. Bu sayede programcılara da iş olanağı doğuyor ve apple da oturduğu yerden bundan pay alıp para kazanıyor. Çok basit ama etkili bir uygulama.
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FoxHound 9 yıl
Güzel bir haber daha...
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Commander 9 yıl
Apple Store 
Bakalım nasıl olacak.
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yusuf 9 yıl
Buda çok iyi oldu gerçekten, aradığımızı artık google'da fellik fellik aramayacağız.
Haber için teşekkürler.
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