Mac AppStore geliyor; AppStore artık Mac'lerde

Bugün düzenlenen "Back to The Mac" etkinliğinde Mac kullanıcıların uzun süredir beklediği önemli açıklama sonunda yapıldı. İsminin hakkını veren etkinlikte; AppStore'un üstün başarından sonra Mac kullanıcıların beklemeye başladığı "Mac AppStore" doğrulanarak, takvim açıklandı.

Steve Jobs'un açıklamalarına göre Apple, Mac OS X 10.7: Lion'ı beklemeden (2011 yazında satışa sunulacak) Mac için uygulama mağazası Mac AppStore'u 90 gün içersinde hayata geçirecek. Mac OS X uygulamalarının satılacağı mağaza için geliştiricelerin uygulamaları Apple'a göndermeye başlamasıysa önümüzdeki ay başlayacak. Aynı iOS için AppStore mantığıyla çalışacak olan Mac AppStore'daki uygulamaları kullanıcılar Apple ID'lerini kullanarak bir tıkla satın alıp, bilgisayarına kurabilecekler.

Apple'ın iPhone 3G ile hayata geçirdiği AppStore, kısa zamanda önemli başarılara imza atmıştı. iOS'in rakip platformlara üstünlüğünü kurduğu konuların başında gelen AppStore'da haberin yazıldığı an itibariyle 337,736'sı kabul edilen ancak 282,021 tane aktif uygulama yer alıyor.