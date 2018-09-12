macOS Mojave duyuruldu! Yeni macOS güncelleme tarihi ve özellikleri

Apple bugün düzenlenen etkinlikle birlikte cihazlarının ne zaman güncelleme alacağını açıkladı. Tim Cook yaptığı açıklamada mac kullanıcıları macOS Mojave sürümünü duyurdu. Yeni macOS geliştirilmiş güvenlik özellikleri, tamamen yeniden geliştirilmiş mac uygulama mağazası ve koyu modu ile dikkat çekiyor.

macOS Mojave özellikleri

Apple yeni macOS Mojave ile kullanıcılarına birçok yeni özellik sunuyor. Kullanıcılar koyu mod ile birlikte aydınlık görünüm ile koyu görünüm arasında kendilerine uygun olanı seçebilecekler. Yeni macOS ile birlikte günün saatine göre masaüstü resimleri değişecek.

Kullanıcılar artık dağınık masaüstü görüntüsünden de kurtuluyor. macOS Mojave dosyalarınızı otomatik olarak ilgili oldukları gruplar altında toplayarak masaüstünüzü dağınıklıktan kurtarıyor. Böylelikle masaüstünde dağınık bir şekilde olan resimleriniz, belgeleriniz, pdfleriniz ve diğer şeyler türlerine göre sistem tarafından sıralanıyor. macOS Mojave 24 Eylül tarihinden itibaren mac kullanıcıları tarafından indirilebilecek.

https://www.apple.com/tr/macos/mojave/