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macOS Mojave duyuruldu! Yeni macOS güncelleme tarihi ve özellikleri

Apple tarafından bugün düzenlenen etkinlikte macOS'un yeni sürümü macOS Mojave duyuruldu. macOS Mojave gelişmiş yeni özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte macOS Mojave özellikleri ve yayınlanma tarihi.
8 ay
7,6b
1
28
İşletim Sistemleri
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Apple bugün düzenlenen etkinlikle birlikte cihazlarının ne zaman güncelleme alacağını açıkladı. Tim Cook yaptığı açıklamada mac kullanıcıları macOS Mojave sürümünü duyurdu. Yeni macOS geliştirilmiş güvenlik özellikleri, tamamen yeniden geliştirilmiş mac uygulama mağazası ve koyu modu ile dikkat çekiyor. 

macOS Mojave özellikleri 

 Apple yeni macOS Mojave ile kullanıcılarına birçok yeni özellik sunuyor. Kullanıcılar koyu mod ile birlikte aydınlık görünüm ile koyu görünüm arasında kendilerine uygun olanı seçebilecekler. Yeni macOS ile birlikte günün saatine göre masaüstü resimleri değişecek. 
Kullanıcılar artık dağınık masaüstü görüntüsünden de kurtuluyor. macOS Mojave dosyalarınızı otomatik olarak ilgili oldukları gruplar altında toplayarak masaüstünüzü dağınıklıktan kurtarıyor. Böylelikle masaüstünde dağınık bir şekilde olan resimleriniz, belgeleriniz, pdfleriniz ve diğer şeyler türlerine göre sistem tarafından sıralanıyor. macOS Mojave 24 Eylül tarihinden itibaren mac kullanıcıları tarafından indirilebilecek.

https://www.apple.com/tr/macos/mojave/ Yorum Yaz
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Johan Elmander 8 ay en beğenilen
Zaten 3 ay önce duyurulmuş işletim sistemini sadece 2 özelliğini yazarak şu an duyrulmuş gibi gösteriyorsunuz. Nasıl haber bu?
Nerede eski dh
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TetraYazilim 8 ay
Microsoft, sen windows'u ne zaman böyle geliştirmeye başlayacaksın. 6 yıl oldu bi metro tasarım diye tutturdun onuda yapamıyorsun.
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drjacob 7 ay
eskisine göre daha stabil olmuş
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FRAPS_TR 8 ay
Buda kütük microsoft tasarımı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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igetsky 8 ay
Indirdim bakalim
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_illegal_ 8 ay
indirmek için link var mı? app store'dan indirirken kesiliyor yeniden başa dönüyor.
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sakulta8585 8 ay
Macbook Air Early 2015 4GB yükleyen oldu mu? Performans acisindan nasil? Bende hala Sierra var. Yüklesemmi arkadaslar?
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dolland82TR 8 ay
6 gb boyutu var apple store dan indirebilirsiniz
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deagle100 8 ay dolland82TR
Hocam betada idim şimdi gözükmüyor
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06fthtky 8 ay
geldi arkadaşlar
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udolu1905 8 ay
Bugün akşam 8 gibi indirilebilecektir.
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_turbo_ 8 ay
Windows asla Mac rahatligini sunamaz. Arayuzden ve pastel renklerden kaybediyor en basta. Her acilista güncelleme yüklenirken acaba acilirmi korkusuda cabasi.
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