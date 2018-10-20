Nokia 8.1 özellikleri Geekbench sonuçları ile ortaya çıktı

Son dönemde yeni akıllı telefonlarıyla sevenlerinin karşısına çıkan Nokia henüz tanıtılmayan 8.1 modelinin GeekBench testlerinde kendini göstermesiyle birlikte cihazın teknik özellikleri ortaya çıktı. Nokia 8 modeli ile üst düzey performans sunan firma 8.1 modeli ile orta sınıf akıllı telefon piyasasında rekabeti arttırmayı hedefliyor.

Nokia 8.1 özellikleri

Geekbench sonucuna göre Nokia 8.1 gücünü Qualcomm Snapdragon 710 çipsetinden alıyor. Sekiz çekirdekli yapıdaki işlemci performans için ayrılmış 2 adet 2.2 Ghz Kryo 360 çekirdeğinden ve verimlilik odaklı çalışan 6 adet 1.7 Ghz Kryo 360 çekirdeğinden besleniyor. Snapdragon 710 çipsetinde grafik işlemcisi olarak Adreno 616 GPU'su bulunuyor. Bellek kapasitesi olarak Nokia 8.1 modelinde 4 GB RAM'e yer vermiş. Nokia 8.1 Android 9 versiyonu ile kutudan çıkacak. Telefonun depolama kapasitesi hakkında ise bir bilgi yer almıyor.

HMD Global henüz Nokia 8.1'in özelliklerini doğrulamadı. Firmanın yeni model ile birlikte orta segment akıllı telefon piyasasında daha iyi bir yere konumlanmak istemesi bizleri şaşırtmayacaktır. Nokia 8.1'in tanıtım ve çıkış tarihi hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/10399086