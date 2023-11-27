Bayraktar TB3 ile ABD’nin Mojave İHA’sı arasındaki yarış devam ediyor

Tam Boyutta Gör General Atomics tarafından geliştirilen Kısa Kalkış ve İniş (STOL) kabiliyetine sahip Mojave insansız hava aracı, bu ayın ilk yarısında Kraliyet Donanması’nın en büyük uçak gemisi olan HMS Prince of Wales'te test edildi. Mojave, testler kapsamında uçak gemisine iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Bilindiği üzere Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3’ün kısa pistli gemilere iniş yapabilen ilk insansız hava arası olma hedefi bulunuyor. ABD önemli bir adım atmış olsa da bu anlamdaki yarış devam ediyor.

Bayraktar TB3 ve Mojave yarışı sürüyor

Dokuz metre uzunluğunda ve 17 metre kanat açıklığına sahip olan Mojave, görüş hattı uçuşunda testlerini gerçekleştirdi. General Atomics, Mojave’nin gelecekte tıpkı bir MQ-9'un bugün uçtuğu gibi, uydu üzerinden görüş hattı ötesinden kontrol edilebileceğini söyledi. ABD Ordusu'nun MQ-1C Gray Eagle'ının modifiye edilmiş bir versiyonu olan Mojave gibi daha büyük insansız hava araçları henüz Kraliyet Donanması tarafından kullanılmamakta. Dolayısıyla bu büyüklükteki bir insansız hava aracı ilk defa ABD Donanması dışındaki bir uçak gemisinden havalandı.

Öte yandan Bayraktar TB3 cephesinde ise uçuş testleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sekizinci uçuş testini gerçekleştiren Bayraktar TB3, 18.000 feet yüksekliğe tırmandı. ABD ile rekabet konusunda açıklama yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

“Kısa pistli gemilerde katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliği… Dünyada bu alanda bir yarış var. Bazı teknolojik inovasyonlar yapıldı ama yeni başlayan yok. Bir anlamda yarış devam ediyor. ABD geçenlerde bir gösteri yaptı, daha henüz hazır değil. 2024’e hazırlanıyor, yarış devam ediyor. Bayraktar TB3 bugün 8’inci uçuşunu yaptı, 6 saatlik. Motoru da yerli olduğundan havacılıktaki en gelişmiş motorlardan biri. Çok üstün özelliklere sahip turbo dizel bir motora sahip. Biraz saat uçsun istiyoruz yerine çıkmadan önce. O yüzden seviyeli uçuş kampanyası devam ediyor.”

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Selçuk Bayraktar, TB3'ün, Kızılelma ile birlikte milli savaş uçağına yerleştirileceğini belirterek "Bayraktar, Kızılelma ile birlikte kısa pistli gemilere konuşlandığında dünya muharebe tarihinde devrim yapacak. Aynen SİHA'larla kazanılan ilk zaferi Türk orduları kazanıp dünya muharebe tarihine kaydını düştüğü gibi" dedi.

Baykar, Bayraktar TB3’ün uçuş testlerini sürdürüyor. Önümüzdeki haftalarda Baykar, karaya kurulacak bir uçak pisti platformu ile de testler gerçekleştirecek. Yüksek ihtimalle karaya kurulacak olan bu platform TCG ANADOLU’nun pistinin bir benzeri olacak. Buradaki testlerin ardından da Bayraktar TB3’ün 2024’te TCG ANADOLU’ya iniş yapması hedefleniyor.

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Bayraktar TB3 ile ABD’nin Mojave’si arasındaki yarış devam ediyor