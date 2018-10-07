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AMD yeni Ryzen Threadripper işlemcilerinin çıkış tarihini açıkladı

AMD ikinci nesil Ryzen Threadripper işlemci ailesini genişletiyor. Aileye katılacak 2970WX ve 2920X modellerinin Dünya genelinde satışa sunulacağı tarih AMD tarafından Twitter üzerinden açıklandı.
7 ay
5,4b
1
9
İşlemci
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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AMD geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden yeni işlemcilerinin piyasaya çıkış gününü açıkladı. Firma Ağustos ayında piyasaya çıkan ikinci nesil Ryzen Threadripper işlemcileri 2990WX ve 2950Xmodellerinin ardından 2970WX ve 2920X ile piyasada daha çok seçenek sunacak. 

Threadripper 2970WX ve 2920X özellikleri

AMD Threadripper 2970WX modeli 24 çekirdek ve 48 iş parçacığından besleniyor ayrıca işlemci 64MB L3 önbelleğe sahip. İşlemci normal kullanımda 3.0 GHz saat hızı frekansında çalışırken gerektiği durumlarda 4.2 GHz'e kadar çıkabilecek. İşlemci 12nm üretim teknolojisine ve 250W TDP değerine sahip. 
AMD Threadripper 2920X ise 12 çekirdek ve 24 iş parçacığından güç alıyor. Normal kullanımlarda 3.5 GHz saat hızı frekansında çalışan işlemci boost ile birlikte 4.3 GHz saat hızı frekansına çıkabiliyor. İşlemci 32MB L3 bellek ile geliyor. 12nm üretim teknolojisine sahip olan işlemci 180W TDP değerine sahip.
AMD'nin ikinci jenerasyon Ryzen Threadripper işlemcilerinin henüz hangi fiyattan çıkacağı bilinmiyor. Firma resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte işlemcilerin 29 Ekim tarihinde Dünya çapında satışa sunulacağını açıkladı. 
 

https://twitter.com/AMDRyzen/status/1048289210040573953 Yorum Yaz
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canguler917 7 ay en beğenilen
threadripper baya ayrı bir klasmanda, rakipsiz. amd böyle ürünleri iyi pazarlamalı, boş meydanda at koşturmalı, tıpkı intel'in senelerdir yaptığı gibi.
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Wilson Fisk 7 ay
amd'nin masaüstüne TR serisi ile bu kadar güçlü işlemciler sunması gerçekten şahane.belki oyuncular için değil ama iş için render falan yapanlar için nimet.lakin bunları çıkarmak yetmiyor tanıtmak da lazım.ben iki tanıdığıma dedim işlemci ihtiyacı olan amd TR alın diye.adamlar dedi amd mi?yok ya intel daha iyi bu işler intelle yapılır.bu yargı kırılmazsa dantel satmaya devam eder xeonları.
amd'nin masaüstüne TR serisi ile bu kadar güçlü işlemciler sunması gerçekten şahane.belki oyuncular için değil ama iş için render falan yapanlar için nimet.lak...
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zotacing 7 ay
AM3+ sokette ki güney köprüsü sorunu giderilmiştir sanıyorum ki. Yani M2 Sata SSD ile Intel ile aynı veya daha hızlı sonuç alınmıyorsa, hiç bir işe yaramayacaktır bu işlemci.
Eski nesillerde bu büyük sorundu, hoş M2 desteği bile yoktu AM3+ sokette, AM4 ile geçtiler ona.
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ladomfc61 7 ay
Reis TR İSLEMCİLER ZATEB OYUN İCİN DEİL 3.8 GHZ 24 CEKİRDEK 48THREAD YETER ONA BEN OYUN İCİN MESELA 2600X MAX 4.2 GHZ OLUYO BELKİ 4.3 O DEGER 4.8 OLSA MUKEMMEL OLUR
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ladomfc61 7 ay
Amd nin 4.3 ghz sınırını aşması lazimki gercek gucu ciksin mesela ryzen 2700x olsa 4.7 ghz i7 8700k die islemci kalmaz meydanda
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nightsniffer 7 ay ladomfc61
Hocam 24 çekirdekli işlemcide 4,3 sınırını aşsa ne aşmasa ne :)
32 çekirdekli 2990WX 3,8 Ghz'ye çok rahat OC edilebiliyor. Tam bir canavar oluyor. İnanılmaz bir işlem gücü. Sunulan güce göre gerçekten bedava 1800 USD o işlemci için.
ana akım 2700X, 2600X vs. gibi ürünlerde saat hızından biraz sorun yaşıyor tabi ama esas sorun Ryzen işlemcilerde bellek gecikmesinini fazla olması. O sorun çözülürse 4,5 Ghz dahi fazlasıyla yeterli olacaktır. Ki 7nm süreciyle üretilen 3.nesillerde 5 Ghz'lerin rahatlıkla geçileceğini düşünüyorum.
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wolwes 7 ay
2970WX'in intelde karşılığı 7 bin dolar falan,muhtemelen amd yarı fiyatından ucuza satar.
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simbolmina 7 ay wolwes
2990WX 1750 dolar, bu da 1250-1500 dolar falan olur muhtemelen.
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qoqoCAN 7 ay
abicim TR yazmayın şunu beynim yandı. Thread Ripper değil ki TR yazıosun. Bende Türkiye'ye özel işlemci mi yaptı noluyoruz oldum.
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Wilson Fisk 7 ay
amd'nin masaüstüne TR serisi ile bu kadar güçlü işlemciler sunması gerçekten şahane.belki oyuncular için değil ama iş için render falan yapanlar için nimet.lakin bunları çıkarmak yetmiyor tanıtmak da lazım.ben iki tanıdığıma dedim işlemci ihtiyacı olan amd TR alın diye.adamlar dedi amd mi?yok ya intel daha iyi bu işler intelle yapılır.bu yargı kırılmazsa dantel satmaya devam eder xeonları.
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canguler917 7 ay en beğenilen
threadripper baya ayrı bir klasmanda, rakipsiz. amd böyle ürünleri iyi pazarlamalı, boş meydanda at koşturmalı, tıpkı intel'in senelerdir yaptığı gibi.
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