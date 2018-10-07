AMD yeni Ryzen Threadripper işlemcilerinin çıkış tarihini açıkladı

AMD geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden yeni işlemcilerinin piyasaya çıkış gününü açıkladı. Firma Ağustos ayında piyasaya çıkan ikinci nesil Ryzen Threadripper işlemcileri 2990WX ve 2950Xmodellerinin ardından 2970WX ve 2920X ile piyasada daha çok seçenek sunacak.

Threadripper 2970WX ve 2920X özellikleri

AMD Threadripper 2970WX modeli 24 çekirdek ve 48 iş parçacığından besleniyor ayrıca işlemci 64MB L3 önbelleğe sahip. İşlemci normal kullanımda 3.0 GHz saat hızı frekansında çalışırken gerektiği durumlarda 4.2 GHz'e kadar çıkabilecek. İşlemci 12nm üretim teknolojisine ve 250W TDP değerine sahip.

AMD Threadripper 2920X ise 12 çekirdek ve 24 iş parçacığından güç alıyor. Normal kullanımlarda 3.5 GHz saat hızı frekansında çalışan işlemci boost ile birlikte 4.3 GHz saat hızı frekansına çıkabiliyor. İşlemci 32MB L3 bellek ile geliyor. 12nm üretim teknolojisine sahip olan işlemci 180W TDP değerine sahip.

AMD'nin ikinci jenerasyon Ryzen Threadripper işlemcilerinin henüz hangi fiyattan çıkacağı bilinmiyor. Firma resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte işlemcilerin 29 Ekim tarihinde Dünya çapında satışa sunulacağını açıkladı.

https://twitter.com/AMDRyzen/status/1048289210040573953