Xiaomi Mi 8 Lite'ın 8 GB RAM'e sahip versiyonu görüntülendi

Xiaomi Mi 8 ailesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi'nin TENAA'dan aldığı sertifikaya göre firma Mi 8 ailesine yeni bir üye ekleyecek. Yeni akıllı telefonun Xiaomi Mi 8 Lite versiyonundan farklı olarak 8GB RAM ve yeni renk seçeneğine sahip versiyonu olacağı düşünülüyor.

Xiaomi Mi 8 Lite özellikleri

Xiami Mi 8 Lite 6.26 inç büyüklüğünde 1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 660 yongasetinden alıyor. Sekiz çekirdekli işlemciye ve Adreno 512 GPU'suna sahip olan Snapdragon 660 çipseti kullanıcılarına orta segmentte yeterli performansı sunuyor. Bellek tarafında ise Xiaomi Mi 8 Lite 4 veya 6 GB RAM seçeneğine sahip. Telefonun depolama kapasitesi ise 64 veya 128 GB olarak tercih edilebiliyor. Kamera tarafında ise Mi 8 Lite'ın arka tarafta 12MP + 5MP çift kameraya ve ön tarafında ise 24MP selfie kamerasına sahip.

Xiaomi'nin TENAA sertifikasını alması ile birlikte akıllı telefonu yakın bir zamanda duyurması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/the_xiaomi_mi_8_lite_could_be_getting_a_new_color_and_8gb_ram_trim-news-33835.php