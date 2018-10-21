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Xiaomi Mi 8 Lite'ın 8 GB RAM'e sahip versiyonu görüntülendi

Xiaomi Mi 8 Lite'ın yeni versiyonunu duyurmaya hazırlanıyor. TENAA'dan sızdırılan bilgilere göre yeni telefon Xiaomi Mi 8 Lite'ın 8 GB RAM'e ve yeni bir renk seçeneğine sahip versiyonu olacak.
7 ay
5,2b
1
9
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Xiaomi Mi 8 ailesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi'nin TENAA'dan aldığı sertifikaya göre firma Mi 8 ailesine yeni bir üye ekleyecek. Yeni akıllı telefonun Xiaomi Mi 8 Lite versiyonundan farklı olarak 8GB RAM ve yeni renk seçeneğine sahip versiyonu olacağı düşünülüyor.

Xiaomi Mi 8 Lite özellikleri

Xiami Mi 8 Lite 6.26 inç büyüklüğünde 1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 660 yongasetinden alıyor. Sekiz çekirdekli işlemciye ve Adreno 512 GPU'suna sahip olan Snapdragon 660 çipseti kullanıcılarına orta segmentte yeterli performansı sunuyor. Bellek tarafında ise  Xiaomi Mi 8 Lite 4 veya 6 GB RAM seçeneğine sahip. Telefonun depolama kapasitesi ise 64 veya 128 GB olarak tercih edilebiliyor. Kamera tarafında ise Mi 8 Lite'ın arka tarafta 12MP + 5MP çift kameraya ve ön tarafında ise 24MP selfie kamerasına sahip. 
Xiaomi Mi 8 Lite'ın 8 GB RAM'e sahip versiyonu görüntülendi
 
Xiaomi'nin TENAA sertifikasını alması ile birlikte akıllı telefonu yakın bir zamanda duyurması bekleniyor.  

https://www.gsmarena.com/the_xiaomi_mi_8_lite_could_be_getting_a_new_color_and_8gb_ram_trim-news-33835.php Yorum Yaz
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rahzel 6 ay
Yaşı yetenler bilir bir ara nokia nın bize yaptığı zulmü yapmaya başladı sanki..
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ouzqan 7 ay
Çıkmayan versiyonu kalmadı galiba
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DH Misafiri 7 ay
ne biçim lite versiyon lan bu?
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tugares 7 ay
Bu nedir ya? Bu kadar model çok fazla değil mi?
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coolcool 7 ay
Adamlar bir tek bizim ülkemizde ucuza satamiyor
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lebendefrans 7 ay
ne anlamı kalıyo bunca özelliğe sahip bunca cihaz çıkınca? lite değil mi bu model 8 lik versiyon ne alaka? demedi demeyin bu mi 8 serisini iyice sulandırdılar mi8, mi8 ee , mi8 se, lite, pro vs derken piyasada telefon enflasyonu oldu. çok geçmeden o havasını kaybedecek xiaomi. insanlar heyecanlanmayacak yeni modeller için. o zaman da gerileme başlayacak. samsung gibi ana modelleri azaltıp kurtarabilirse ne ala. yoksa işleri zor.
ben şahsen şu an param olsa amiral katili seri için ya en ucuz olduğundan xiaomi alt markası pocofone düşünürüm ya da biraz daha katacaksam oneplus a yönelirim. hatta meizu bile olur. alt modellerde gene xiaomi ürün çeşitlilği ve ucuzluğuyla önde ama tepeyi kaptırır bu gidişle. özellikle oneplus ın poltikasını çok beğeniyorum. bi tane sağlam cihaz bi tane de t versiyon. senede 2 cihaz çok iyi bence. böyle 2 tane de orta alt özellikte (sd 660 veya 710 gibi işlemcili) cihaz çıkarırırsa süper olurlar.
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turkay23 7 ay
İyiki xiomi mi8 i çıkardı.her modelini yaptı yok lite yok special edition yok bilmem ne hangi model çıktığı takip edilemiyor artık

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ladomfc61 7 ay
Ya abi o islemci zaten orta ust sınıfa giren bi islemci androide 4 gb den fazlasını kullanacak bi uygulama 5 yil içinde çıkmaz ne bu ram çılgınlığı
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Bgood 7 ay
6 gb yetmiyordu 8gb iyi oldu şimdi uzayda otel yapma projemi bitireyim.
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