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Maemo için Firefox (Fennec) RC1 sürümüyle kullanıma sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Maemo için Firefox (Fennec) RC1 sürümüyle kullanıma sunuldu
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Firefox 3.6'yı ilk çeyreğe, Firefox 4.0'ı ise sene sonuna erteleyen Mozilla vakfı, akıllı telefonlar için geliştirdiği Mobil Firefox'un Linux tabanlı Maemo platformuyla uyumlu RC1 yani Aday Sürüm 1 versiyonunu yayımladı.

Desteklenen platform itibariyle Nokia'nın en yeni ve en gelişmiş akıllı telefonu olarak gösterilen N900'de kullanılabilen Maemo için Firefox isimli yeni internet tarayıcısı sekmeli gezinti, geçmiş sayfalara ve favori sitelere hızlı erişim, dokunmatik yapı ile uyum için tasarlanan özel kullanıcı ara birimi, eklenti desteği, download yöneticisi ve otomatik güncelleme gibi masaüstü Firefox sürümlerdeki hemen her özelliği bünyesinde barındırıyor.

Eğer siz de bir Nokia N900 kullancısıysanız ve 15 farklı dile destek sunan Maemo için Firefox RC1'i denemek istiyorsanız buradan edinebilirsiniz.


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ugacomtr 9 yıl
manyak telefon... cok güzel. haber icin tsk.
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cssbaycelebi 9 yıl

ugacomtr

manyak telefon... cok güzel. haber icin tsk.

türkiyeye ne zaman gelecek bu alet.
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