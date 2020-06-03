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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Kia Picanto, yeni motor ve teknolojileriyle sahnede

    Geçtiğimiz haftalarda Kore'de satılan Morning Urban isimli versiyonunu gördüğümüz makyajlı Kia Picanto’nun Avrupa versiyonu da bugün ortaya çıktı. Kia Picanto, yeni güvenlik sistemleriyle donatıldı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Kia Picanto, yeni motor ve teknolojileriyle sahnede
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    Geçtiğimiz haftalarda “Morning Urban” isimli Kore versiyonunu gördüğümüz makyajlı Kia Picanto’nun Avrupa’da satılacak versiyonu da bugün ortaya çıktı. Makyajlı Kia Picanto; iç mekanındaki yeni kişiselleştirme seçenekleri, yeni Smartstream motorları ve güvenlik teknolojileriyle tanıtıldı.

    Makyajlı Kia Picanto’nun dış tasarımı, özellikle sportif GT-Line ve crossover esintileri taşıyan X-Line versiyonlarında gözle görülür değişimler yaşamış. Tiger Nose ızgarayı çevreleyen kromların daha belirgin hale getirildiği modellerde bu tasarım, GT-Line’da kırmızı X-Line’da ise siyah şeritle desteklenmiş. Yenilenen aydınlatmalarda dört noktalı LED gündüz sürüş farlarına yer verilirken, alt bölümdeki kanat benzeri çizginin de krom şeritle güzel bir bütünlük oluşturması sağlanmış.

    Makyajlı Kia Picanto’daki değişim, yeni LED grafiklere sahip stoplar ve hem GT-Line hem de X-Line için özel olarak tasarlanmış ön ve arka tamponlarla desteklenmiş. Sportif versiyonun ön tamponunda dikey hava girişlerine ve parlak siyah detaylara yer verilirken, X-Line’da bu alan aracın crossover modellere daha yakın görünmesini sağlayan satin krom eklentiyle süslenmiş. 14 inç çaplı 16 kollu ve 16 inçlik çift tonlu elmas kesim jantlar da makyajla birlikte gelen yenilikler arasında.

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    Makyajlı Kia Picanto, yeni motor ve teknolojileriyle sahnede
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    İç mekana geçtiğimizde, makyajlı Kia Picanto’daki ekranların yenilendiğini ve kişiselleştirme seçeneklerinin artırıldığını görüyoruz. Merkezdeki bilgi-eğlence ekranının boyutu 8 inç’e çıkarılmış ve yanlarındaki fiziksel düğmeler alt bölüme alınmış. Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip multimedya sistemine – biri USB biri Bluetooth bağlantısı olmak üzere - iki cihaz aynı anda bağlanabiliyor. Sürücünün önündeki gösterge paneli de artık 2.6 inç yerine 4.2 inç boyutunda dijital ekrana sahip.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı Volkswagen Arteon'un çizim görseli paylaşıldı: Tanıtım 24 Haziran'da"

    Makyajlı Kia Picanto’nun kaputu altında iki yeni Smartstream motor seçeneği mevcut. Bunlardan ilki 67 beygir güç üreten 1.0 litre üç silindirli atmosferik motor. İkincisi ise 100 beygirlik 1.0 T-GDi turbo benzinli. Kia, söz konusu motorların yeni entegre termal yönetim sistemi (ITMS) ve opsiyonel olarak sunulan yarı otomatik şanzıman sayesinde eskiye göre daha ekonomik ve çevreci olduğunu iddia ediyor.

    Sürüş asistan teknolojileri de güncellenen makyajlı Kia Picanto, yeni aktif güvenlik sistemleriyle donatılmış. Tercih edilen donanım seviyesine bağlı olarak sunulan özellikler arasında araç ve yaya algılama özelliğine sahip ileri yönlü çarpışma asistanı, kör nokta çarpışma asistanı, şerit takip sistemi, sürücü dikkat uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısı gibi önemli güvenlik sistemleri bulunuyor.

    Makyajlı Kia Picanto’nun 2020’nin üçüncü çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil. Güncel modelin ülkemizdeki fiyatı 117.900 TL’den başlıyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    LeonEyes (Mesut Ey) 6 sa.
    güzel araç beğenildi...
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 16 sa. yeni yorumcu
    1.0 motor anca şehiriçi iyidir hacmi çok küçük bence
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    Carsever (GGUNES ) 18 sa.
    Akrabasi yeni i10 gibi bu da "yarı otomatik" olacagi icin şansı yok. Yeni i10da sırf bu yüzden talep gormuyor.

    Sehir araci ve özellikle kullanici kitlesi bayan ağırlıklı bir aracın sanzimani asla yari otomatik (tek kavrama robotize) olmamali.

    Tam otomatik olmalı.

    Zaten bu yuzden herkes ikinci elde sorunsuz, guvenilir, ömürlük TAM OTOMATİK küçük arac aradigi icin i10 ve Picanto fiyatları sistikce şişti, 2017 temiz bir otomatik i10 veya Picantoyu 95bin TLye alamaz olduk[>:]



    He şuan 95 diyorum ya, haftaya 100e de alamayiz[>:]
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    Ptolomeo 18 sa. yeni yorumcu
    Süper araç bayıldım yolların efendisi olmaya geliyor.
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    khytr89 (Hakan ) 18 sa.
    A segmenti + 67HP atmosferik benzinli = 117.900 TL
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    deoks 20 sa.
    Ayağı yerden kesmek için güzel araba olmuş. Motor seçenekleri de uygun. 1.0 turbo motor iyi gidiyor. 100 binden aşağı araba kalmadı zaten.
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