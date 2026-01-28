Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Otomobil üreticileri son yıllarda araçlara mümkün olan en büyük ekranı yerleştirip fiziksel düğme ve kontrol sayısını azaltma yarışına girdi. Hatta durum öyle bir hal aldı ki ön konsollar boydan boya ekranlarla kaplandı. Audi de bu yarışta aktif rol oynuyordu, ancak bu durum yakında değişebilir.

Audi’nin baş tasarım sorumlusu Massimo Frascella, daha fazla ekranın gerçekten daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunup sunmadığını açıkça sorguluyor. Frascella, Top Gear’a verdiği röportajda “Büyük ekranlar en iyi deneyimi sunmuyor” diyerek bunları “sadece teknoloji için teknoloji” olarak nitelendirdi. Otomobillerde ekran kullanımını sorgulayan tek kişi olmasa da etkili bir konumda olması değişiklik yapabilme ihtimalini artırıyor.

Concept C, bu anlayışla tasarlandı

Aslında bu anlayışın adımlarını dört ay önce Concept C isimli yeni spor otomobil konseptinde görmüştük. Markanın "shy tech" olarak isimlendirdiği bu sade iç mekan tasarımında, geçmiş Audi modellerinde olduğu gibi ön panelin içine gizlenen, günümüz ekranlarına göre küçük sayılabilecek bir ekran yer alıyordu.

Nissan güneş enerjili Ariya'yı tanıttı:Günlük 23 km bedava menzil 19 sa. önce eklendi

Frascella, “Audi her zaman kendine güvendiğinde en iyi performansını gösterdi. Bu yüzden, başkalarının izlediği yolda yürümek yerine, müşteri ihtiyaçlarını dinleyip markanızın deneyimiyle kendi yolunuzu bulmalısınız” diyor.

Audi bu vizyonu üretim gamına tamamen yansıtabilir mi, zaman gösterecek. Ancak marka, hazır trendleri takip etmek yerine kendi yolunu çizerek yeni standartlar belirlemeye kararlı görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Audi, gelecek modellerde büyük ekranlara veda ediyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: