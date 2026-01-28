Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Audi, gelecek modellerde büyük ekranlara veda ediyor

    Audi tasarım patronu Massimo Frascella, büyük dokunmatik ekranların kullanıcı deneyimini geliştirmediğini belirtiyor. Gelecek modellerde daha net, akıllı ve duygusal bir iç tasarım hedefleniyor.

    Audi, gelecek modellerde büyük ekranlara veda ediyor Tam Boyutta Gör
    Otomobil üreticileri son yıllarda araçlara mümkün olan en büyük ekranı yerleştirip fiziksel düğme ve kontrol sayısını azaltma yarışına girdi. Hatta durum öyle bir hal aldı ki ön konsollar boydan boya ekranlarla kaplandı. Audi de bu yarışta aktif rol oynuyordu, ancak bu durum yakında değişebilir.

    Audi’nin baş tasarım sorumlusu Massimo Frascella, daha fazla ekranın gerçekten daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunup sunmadığını açıkça sorguluyor. Frascella, Top Gear’a verdiği röportajda “Büyük ekranlar en iyi deneyimi sunmuyor” diyerek bunları “sadece teknoloji için teknoloji” olarak nitelendirdi. Otomobillerde ekran kullanımını sorgulayan tek kişi olmasa da etkili bir konumda olması değişiklik yapabilme ihtimalini artırıyor.

    Concept C, bu anlayışla tasarlandı

    Aslında bu anlayışın adımlarını dört ay önce Concept C isimli yeni spor otomobil konseptinde görmüştük. Markanın "shy tech" olarak isimlendirdiği bu sade iç mekan tasarımında, geçmiş Audi modellerinde olduğu gibi ön panelin içine gizlenen, günümüz ekranlarına göre küçük sayılabilecek bir ekran yer alıyordu.

    Frascella, “Audi her zaman kendine güvendiğinde en iyi performansını gösterdi. Bu yüzden, başkalarının izlediği yolda yürümek yerine, müşteri ihtiyaçlarını dinleyip markanızın deneyimiyle kendi yolunuzu bulmalısınız” diyor.

    Audi bu vizyonu üretim gamına tamamen yansıtabilir mi, zaman gösterecek. Ancak marka, hazır trendleri takip etmek yerine kendi yolunu çizerek yeni standartlar belirlemeye kararlı görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +91 Nike +64 gecceanduana +52 DGrayMan +49 gibicibicis. +41 Kral5656x +30 desparegas +29 KimYon.Reyiz +25 A.J. Pacino +25 cgndlc +23
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    26 Kişi Okuyor (5 Üye, 21 Misafir) 16 Masaüstü 10 Mobil
    ysn61, jiletosman, KızgınHokkabaz ve 1 üye daha okuyor
    K
    GENEL İSTATİSTİKLER
    800 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    audi, audi concept c ve
    5 etiket daha audi tasarım audi ekran Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,4b
    Instagram Sayfası51,3b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea mı clio mu atrofik gastriti olanların yorumları uyduda sinyal var kalite yok neden tvs ntorq 125 yorum şaşırtıcı sorular

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum