Audi, gelecek modellerde büyük ekranlara veda ediyor

Audi’nin baş tasarım sorumlusu Massimo Frascella, daha fazla ekranın gerçekten daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunup sunmadığını açıkça sorguluyor. Frascella, Top Gear’a verdiği röportajda “Büyük ekranlar en iyi deneyimi sunmuyor” diyerek bunları “sadece teknoloji için teknoloji” olarak nitelendirdi. Otomobillerde ekran kullanımını sorgulayan tek kişi olmasa da etkili bir konumda olması değişiklik yapabilme ihtimalini artırıyor.
Concept C, bu anlayışla tasarlandı
Aslında bu anlayışın adımlarını dört ay önce Concept C isimli yeni spor otomobil konseptinde görmüştük. Markanın "shy tech" olarak isimlendirdiği bu sade iç mekan tasarımında, geçmiş Audi modellerinde olduğu gibi ön panelin içine gizlenen, günümüz ekranlarına göre küçük sayılabilecek bir ekran yer alıyordu.
Frascella, “Audi her zaman kendine güvendiğinde en iyi performansını gösterdi. Bu yüzden, başkalarının izlediği yolda yürümek yerine, müşteri ihtiyaçlarını dinleyip markanızın deneyimiyle kendi yolunuzu bulmalısınız” diyor.
Audi bu vizyonu üretim gamına tamamen yansıtabilir mi, zaman gösterecek. Ancak marka, hazır trendleri takip etmek yerine kendi yolunu çizerek yeni standartlar belirlemeye kararlı görünüyor.
