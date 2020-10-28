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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Megane Sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Bu yılın başında Megane'ın hatchback ve station wagon versiyonlarını makyajlayan Fransız marka aynı değişimi Megane Sedan'a da uyguladı. Makyajlı Megan Sedan tasarımı ve özellikleri haberimizde:
    4 sa.
    8,3b
    250
    18
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Makyajlı Megane Sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Makyajlı 2021 Renault Megane Sedan sonunda gün yüzüne çıktı. Fransız marka, hatchback ve station wagon'daki güncellemeleri Megane Sedan'a da uyguladı.

    Ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi makyajlı Megane Sedan'daki değişim de küçük dokunuşlarla sınırlı. Ön bölümde Pure Vision LED farlara kavuşan otomobilde krom detaylarla bezeli yeni bir tampon ve panjur tasarımı mevcut. Aerodinamiyi geliştirmesi açısından ön tekerleklerin ön bölümünde hava deflektörlerine yer verilmiş.

    Makyajlı Megane Sedan'a yandan baktığımızda 16 ve 18 inç arasında değişen yeni tasarım jantlar ve kapı kolu aydınlatmaları dikkat çekerken, arka tarafta ise yeni LED stoplar ve krom detaylara sahip sahte egzoz çıkışları göze çarpıyor.

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    Makyajlı Megane Sedan'ın iç mekanındaki değişim dış tasarıma göre biraz daha büyük. Sürücünün hemen önünde navigasyon entegrasyonuna sahip 10.2 inçlik geniş bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Konsolun merkezinde ise donanım seviyesine bağlı olmak üzere portre yerleşimli 9.3 inç bilgi-eğlence ekranı kullanılmış. Araçta Android Auto, Apple Car Play ve ses tanıma özelliğine sahip Easy Link multimedya sistemi kullanılıyor.

    Makyajlı Megane Sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Makyajlı Megane Sedan'da ergonomiyi artırmaya çalışan Fransız marka, direksiyon üzerindeki sürüş asistan kontrollerini bir arada gruplandırmış. Ayrıca konsol üzerindeki kontrolleri de daha erişilebilir hale getirmiş. Bunun yanı sıra çerçevesiz elektrokromik dikiz aynası, klima kontrollerindeki krom detaylar ve yeni döşemeler de makyajlı Megane Sedan'ın özellikleri arasında. Son olarak, sürüş konforunu artırmak adına elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da mevcut.

    Makyajlı Megane Sedan'ın kaputu altında 115 beygirlik 1.0 litre turbo üç silindirli ünite ve 6 ileri manuel kombinasyonu görüyoruz. Ayrıca 6 ileri manuel veya 7 ileri EDC ile kombine edilebilen 140 beygirlik 1.3 litre TCe de yelpazede. Dizel tarafındaki tek seçenek ise 115 beygirlik 1.5 litre Blue dCi. Dizel tarafında da 6 ileri manuel ve 7 ileri EDC seçenekleri mevcut. E-Tech isimli plug-in hibrit versiyondan ise şimdilik ses yok.

    Daha önce olduğu gibi ülkemizde üretilecek makyajlı Megane Sedan'ın satışına 2021 yılında başlanacak. Güncel modelin Türkiye fiyatı 189.900 TL'den başlıyor.



    https://en.media.groupe.renault.com/news/the-new-renault-megane-sedan-the-prestigious-sedan-with-an-elegant-design-29e4-989c5.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Bu Editörden
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    Yanıtla +32
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    Yavuztürk1512 4 sa. yeni yorumcu
    Devletimizin başı bi karar almış, bi uyun buna arkadaş ya, halen fransız malı reklam etmek nedir, ayıp donanımhaber ayıp
    5 Yanıt Yanıtla +19
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    Morichannn (Akın Özer) 4 sa. Yavuztürk1512
    Boş yapmayın lütfen.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    selçux ( Selçuk) 43 dk.
    Makyajlanmış fiyatıyla megan sedan karşınızda
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    DH Misafiri 1 sa.
    Ben anlamadım neresi makyajlanmış
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    TurkishDrifter 1 sa.
    Yine gerçek egzoz ucu gitmiş çakma çin işi egzoz görünümlü plastik gelmiş. Bu akımı çıkaran tasarımcıya burdan
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    yabancı34 (toyota corolla) 1 sa.
    Jantlar biraz corolla jantina benzemis sanki 😄

    Evet megane ve egea makyaj yedi civic kasa degisecek belki ulkemize gelmeyecek yada fahis fiyatlarla gelip satamayacak geriye uygun fiyatı ve guncel kasasiyla Corolla kaliyor tercih halkimizin...
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    barışgörkem 3 sa.
    makyaj iyi de fiyatlara da makyaj yapsalar ne güzel olur ama
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    YuRYTR 3 sa.
    Bazı markalar makyaj konusunu hiç anlamıyorlar galiba fark göremiyoruz resmen
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    palamutix 3 sa. yeni yorumcu
    Güzel araba çok beğendim
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    cand. 4 sa.
    Fondöten sürüp yeni foto mu çekmişler
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 4 sa.
    Şu fiyatlarıda bi makyajlasalar
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    Yavuztürk1512 4 sa. yeni yorumcu
    Devletimizin başı bi karar almış, bi uyun buna arkadaş ya, halen fransız malı reklam etmek nedir, ayıp donanımhaber ayıp
    4 Yanıt Yanıtla +19
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    Morichannn (Akın Özer) 4 sa. Yavuztürk1512
    Boş yapmayın lütfen.
    Yanıtla +19
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    mcandaz (Mustafa Candaz) 3 sa. Yavuztürk1512
    Devletimiz aldığı karara önce kendisi uysun. Türkiye'ye bu yıl gönderilen bütün grip aşıları Sanofi firmasına ait piyasa ismi Vaxigrip Tetra. Fransız malı
    Yanıtla +7
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    oly1786 (caner nebi) 3 sa. Yavuztürk1512
    Bu araçlar Bursa'da üretiliyor, yan sanayisi ile beraber on binler ekmek yiyor.
    Yarık çan gibi boş ses çıkarmayın.
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    8253 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 megane sedan ve
    3 etiket daha makyajlı megane sedan megane sedan fiyatı Bilim ve Teknoloji
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