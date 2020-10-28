Makyajlı Megane Sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Makyajlı 2021 Renault Megane Sedan sonunda gün yüzüne çıktı. Fransız marka, hatchback ve station wagon'daki güncellemeleri Megane Sedan'a da uyguladı.

Ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi makyajlı Megane Sedan'daki değişim de küçük dokunuşlarla sınırlı. Ön bölümde Pure Vision LED farlara kavuşan otomobilde krom detaylarla bezeli yeni bir tampon ve panjur tasarımı mevcut. Aerodinamiyi geliştirmesi açısından ön tekerleklerin ön bölümünde hava deflektörlerine yer verilmiş.

Makyajlı Megane Sedan'a yandan baktığımızda 16 ve 18 inç arasında değişen yeni tasarım jantlar ve kapı kolu aydınlatmaları dikkat çekerken, arka tarafta ise yeni LED stoplar ve krom detaylara sahip sahte egzoz çıkışları göze çarpıyor.

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Makyajlı Megane Sedan'ın iç mekanındaki değişim dış tasarıma göre biraz daha büyük. Sürücünün hemen önünde navigasyon entegrasyonuna sahip 10.2 inçlik geniş bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Konsolun merkezinde ise donanım seviyesine bağlı olmak üzere portre yerleşimli 9.3 inç bilgi-eğlence ekranı kullanılmış. Araçta Android Auto, Apple Car Play ve ses tanıma özelliğine sahip Easy Link multimedya sistemi kullanılıyor.

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Makyajlı Megane Sedan'da ergonomiyi artırmaya çalışan Fransız marka, direksiyon üzerindeki sürüş asistan kontrollerini bir arada gruplandırmış. Ayrıca konsol üzerindeki kontrolleri de daha erişilebilir hale getirmiş. Bunun yanı sıra çerçevesiz elektrokromik dikiz aynası, klima kontrollerindeki krom detaylar ve yeni döşemeler de makyajlı Megane Sedan'ın özellikleri arasında. Son olarak, sürüş konforunu artırmak adına elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da mevcut.

Makyajlı Megane Sedan'ın kaputu altında 115 beygirlik 1.0 litre turbo üç silindirli ünite ve 6 ileri manuel kombinasyonu görüyoruz. Ayrıca 6 ileri manuel veya 7 ileri EDC ile kombine edilebilen 140 beygirlik 1.3 litre TCe de yelpazede. Dizel tarafındaki tek seçenek ise 115 beygirlik 1.5 litre Blue dCi. Dizel tarafında da 6 ileri manuel ve 7 ileri EDC seçenekleri mevcut. E-Tech isimli plug-in hibrit versiyondan ise şimdilik ses yok.

Daha önce olduğu gibi ülkemizde üretilecek makyajlı Megane Sedan'ın satışına 2021 yılında başlanacak. Güncel modelin Türkiye fiyatı 189.900 TL'den başlıyor.

https://en.media.groupe.renault.com/news/the-new-renault-megane-sedan-the-prestigious-sedan-with-an-elegant-design-29e4-989c5.html

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