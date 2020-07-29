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    Makyajlı Peugeot 3008 böyle mi görünecek? İlk görseller paylaşıldı

    Forum-Peugeot'da paylaşılan bu görseller, makyajlı 2021 Peugeot 3008'in yenilenen tasarımını ortaya koyuyor. Eğer görseller gerçekten makyajlı 3008'e aitse yine başarılı bir tasarımla karşılaşacağız.
    10 dk.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Peugeot 3008 böyle mi görünecek? İlk görseller paylaşıldı
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    Son yıllarda ortaya koyduğu tasarımlarla büyük beğeni toplayan Peugeot, ülkemizde de hayli popüler olan 3008 modelini güncellemeye hazırlanıyor. Bugün makyajlı Peugeot 3008’e ait olduğu iddia edilen bazı görseller sızdırıldı.

    Forum-Peugeot üzerinde ortaya çıkan görsellere bakılırsa, makyajlı Peugeot 3008 ile birlikte gelen değişim tam da beklendiği gibi olacak. Revize edilen ve farlarla bir bütün gibi görünecek şekilde genişleyen ızgara ve tamponun alt kısmına kadar uzanan gündüz sürüş farları/sinyallere sahip yeni LED aydınlatmalar 2021 Peugeot 3008’in ilk dikkat çeken detayları arasında.

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    Tasarımın devamına baktığımızda, makyajlı Peugeot 3008’deki ön tamponun daha geniş bir merkez hava girişine sahip olacak biçimde yenilendiğini görüyoruz. Kenarlarda ise gündüz sürüş farlarıyla uyumlu şekilde tasarlanmış dikey hava girişleri dikkat çekiyor. Arkadaki değişim ön tarafa göre daha mütevazı fakat burada da stop grubunun grafiklerinin tazelendiğini görebiliyoruz. İç mekanda ise şimdikinden daha büyük bir bilgi-eğlence ekranı göze çarpıyor.

    Güncel kasadaki benzinli ve dizel motorların büyük oranda makyajlı Peugeot 3008’e taşınması bekleniyor. Bu da 1.2 litre üç silindirli ve 1.6 litre dört silindirli benzinli ünitelerin yanı sıra 1.5 litre dizel ve hibrit versiyonlar görmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor. 2021 Peugeot 3008 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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