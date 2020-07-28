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    Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle ABD'deki araç sahiplerine ödediği toplam tazminat tutarı belli oldu

    ABD'de satılan 600 bin araçta emisyon hilesi yapan ve bu durumun açığa çıkmasıyla zorlu bir sürece giren Volkswagen'in araç sahiplerine toplamda 9,5 milyar dolar tazminat ödediği ortaya çıktı.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle ABD'deki araç sahiplerine ödediği toplam tazminat tutarı belli oldu
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    Ortaya çıktığı dönemde otomotiv sektörünü derinden etkileyen ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşulan “Dieselgate” ya da diğer adıyla emisyon skandalıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

    ABD Federal Ticaret Komisyonu, Volkswagen’in dizel skandalıyla ilgili final raporunu yayınladı. Söz konusu rapora göre Volkswagen Grubu, Audi ve Porsche markaları da dahil olmak üzere ABD’deki araç sahiplerine tam 9.5 milyar dolar tazminat ödedi.

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    Alman otomotiv devi, dizel skandalının patlak vermesinin ardından skandala karışan araç sahiplerine iki seçenek sunmuştu: aracınızı iade edin ve maddi tazminat alın ya da ücretsiz bir şekilde emisyon kurallarına uygun hale getirelim ve kullanmaya devam edin. Sürpriz olmayan bir biçimde araç sahiplerinin yüzde 86’sı araçlarını iade ederek tazminat almayı tercih etti.

    Ayrıca Bkz. "Mercedes'ten yepyeni bir model geliyor: T-Serisi"

    Dizel emisyon skandalı

    Volkswagen, ABD’deki dizel emisyon testlerinde yasa dışı bir şekilde yanıltıcı program kullandığını ilk kez Eylül 2015’te kabul etmişti. 2009-2015 yılları arasında ABD’de satılan 600 bin ve dünya çapında satılan milyonlarca araca yerleştirilen cihazla, bu araçların testlerde gerçek emisyon değerlerinden daha iyi sonuç vermeleri sağlanmıştı. Ancak ABD’deki Virginia Üniversitesi’nde yapılan emisyon araştırmalarında farklı sonuçlar alınınca skandal ortaya çıkmıştı.

    Volkswagen, emisyon skandalının izlerini üzerinden atabilmek için son dönemde köklü bir değişim süreci içerisine girdi ve özellikle ID adı verilen elektrikli araç ailesiyle sıfır emisyonlu araçlar konusunda ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Bu araçlardan ilki olan ID.3, yıl sonuna doğru Avrupa’da satışa sunulmuş olacak.



    https://www.engadget.com/ftc-volkswagen-dieselgate-9-billion-car-settlements-124506949.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fitamino (Olgun Portakal) 4 sa. en beğenilen mokoko_TR
    Son zanlarda okuduğum en komik fıkra.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa.
    Daha öncesinde Volkswagen'in bu durum için kasaya 10 milyar euro ayırdığını okumuştum. Adamlar zaten bunu yaparken yakalanırsak şu kadar tazminat öderiz diye hesaplamışlar.
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    interwap (Volkan ) 3 sa.
    Bizde tazminat almayı düşünen varsa : Bakan çıkıp her şey yolunda demişti. Öyle de oldu.
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    mokoko_TR 5 sa.
    bu almanların araba işide biterse açlıkdan ölürler demedi demeyin..eskiden türkleri sömürüyoralrdı artık türkler almanları sömürüyor
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    fitamino (Olgun Portakal) 4 sa. mokoko_TR
    Son zanlarda okuduğum en komik fıkra.
    Yanıtla +7
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    Feyzuli 5 sa.
    "Trump fabrikanın öcünü aldı."
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    Sasaki Kojiro (RESUL CENGİZ) 5 sa.
    “Bu Almanlar çok dürüst yahu. Bak geçen gün kaynımın eşinin yeğeninin dayısı Almanya’da bir fabrikada çalışıyormuş. Çıkmış patronuna demişki hammaddeden %20 kesersek %20 daha fazla kar ederiz demiş Alman kabul etmemiş. Fazla parayı kabul etmemiş düşünebiliyor musun?”



    Bu hikayeleri az duymadık zamanında ama görüldüğü gibi her ülkede var bu olay. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Alman markalardan bir tek BMW temiz çıkmıştı bu emisyon muhabbetinden. Volkswagen suçu Bosch’a atmıştı, “o parçayı onlardan alıyoruz yazılımı onlar atmış haberimiz yok bizim” diye. Bosch ise “yazılım olduğunu biliyorlardı o yazılımı kaldırmaları lazımdı araca takarken“ diyerek suçu üreticilere atmıştı.
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    White Water 6 sa.
    Türkiye'deki passat sahiplerinin gözü yaşlı
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 5 sa. White Water
    Türkiye mümesili türk değil mi niye sattığı malın ayıbı için VW'den talep etmemiş. hükümet neden bu konuyu gündeme getirmiyor o kadar arac satıldı, türkiye'de asıl alıcısı hava yapmak isteyenler oldugu için hakkını aramakta da eksikler. hakederek kazanılan para icin hak aranır basiret böyle birsey demekki curukluk kazancta da var.
    Alman'ların durust oldugu filan yok kanunlar acı verici. ABD konuyu acıp avrupadan intikam istedi içine en fazla nufuz ettiği ulkeden atısını yaptı o kadar. Avrupa'da buna cesitli yontemlerle karsılık verdi.
    ABD'de yinede az odemis gibi gorunsede araba copluklerindeki aracları hesaba katarsak neden borclu olduklarını anlayabiliriz. :))))
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