Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle ABD'deki araç sahiplerine ödediği toplam tazminat tutarı belli oldu

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Ortaya çıktığı dönemde otomotiv sektörünü derinden etkileyen ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşulan “Dieselgate” ya da diğer adıyla emisyon skandalıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Volkswagen’in dizel skandalıyla ilgili final raporunu yayınladı. Söz konusu rapora göre Volkswagen Grubu, Audi ve Porsche markaları da dahil olmak üzere ABD’deki araç sahiplerine tam 9.5 milyar dolar tazminat ödedi.

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Alman otomotiv devi, dizel skandalının patlak vermesinin ardından skandala karışan araç sahiplerine iki seçenek sunmuştu: aracınızı iade edin ve maddi tazminat alın ya da ücretsiz bir şekilde emisyon kurallarına uygun hale getirelim ve kullanmaya devam edin. Sürpriz olmayan bir biçimde araç sahiplerinin yüzde 86’sı araçlarını iade ederek tazminat almayı tercih etti.

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Dizel emisyon skandalı

Volkswagen, ABD’deki dizel emisyon testlerinde yasa dışı bir şekilde yanıltıcı program kullandığını ilk kez Eylül 2015’te kabul etmişti. 2009-2015 yılları arasında ABD’de satılan 600 bin ve dünya çapında satılan milyonlarca araca yerleştirilen cihazla, bu araçların testlerde gerçek emisyon değerlerinden daha iyi sonuç vermeleri sağlanmıştı. Ancak ABD’deki Virginia Üniversitesi’nde yapılan emisyon araştırmalarında farklı sonuçlar alınınca skandal ortaya çıkmıştı.

Volkswagen, emisyon skandalının izlerini üzerinden atabilmek için son dönemde köklü bir değişim süreci içerisine girdi ve özellikle ID adı verilen elektrikli araç ailesiyle sıfır emisyonlu araçlar konusunda ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Bu araçlardan ilki olan ID.3, yıl sonuna doğru Avrupa’da satışa sunulmuş olacak.

https://www.engadget.com/ftc-volkswagen-dieselgate-9-billion-car-settlements-124506949.html

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