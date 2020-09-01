Makyajlı Peugeot 3008 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Ülkemizde de hayli popüler olan Peugeot 3008 sonunda makyajlandı. Makyajlı Peugeot 3008’in tanıtımı beklendiği gibi Kovid-19 nedeniyle dijital ortamda yapıldı.

Makyajlı Peugeot 3008’in tasarımına baktığımızda daha önce sızdırılan çizim ve render görüntülerle uyumlu olduğunu görüyoruz. Daha dinamik bir tasarıma kavuşan makyajlı 3008’de markanın diğer yeni modelleri 508 ve 2008’den izler görmek mümkün. Fransız markanın yeni tasarım ızgarası, şekli ve grafikleri yenilenen LED farlar, burun kısmına eklenen 3008 rozeti ve yeni hava girişlerine sahip ön tampon, makyajlı 3008’de dikkat çeken değişiklikler arasında. Elbette farların ucundan tamponun alt kısmına kadar uzanan dişleri de unutmayalım.

Makyajlı Peugeot 3008’in arka bölümündeki değişim öndeki kadar yoğun değil. Bunu daha önce karşımıza çıkan görsellerde de fark etmiştik. Fransız marka bu alandaki stop grubunu elden geçirmiş ve Full LED aydınlatmaların daha modern görünmesini sağlamış. Bunun yanı sıra arka tamponun alt kısmı da küçük revizyonlar görmüş. Siyah tavan geleneğini sürdüren makyajlı 3008’in yeni gövde rengi ve jant seçeneklerinin yanı sıra “Black Pack” opsiyonuna kavuştuğu da gelen bilgiler arasında.

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Makyajlı Peugeot 3008’in iç mekanında görsel açıdan oldukça küçük bir değişim söz konusu. Daha kaliteli materyallerin kullanıldığı alanda, dijital gösterge ekranı küçük bir revizyona uğramış ve konsolun merkezinde 10 inç boyutunda yeni bir bilgi eğlence ekranı kullanılmış. Asıl yeniliğin sürüş yardımcıları tarafında gerçekleştiğini söyleyebileceğimiz makyajlı 3008’de trafik işaretlerini tanıma sistemi, kör nokta uyarı sistemi, gece görüş sistemi, dur-kalk özelliğine sahip adaptif hız sabitleme, yeni nesil otomatik fren yardımcısı, sürücü dikkat uyarısı ve park asistanı gibi özellikler dikkat çekiyor.

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Makyajlı Peugeot 3008’in kaputu altında benzinli ve dizel seçeneklerin yanı sıra iki tane de şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneği bulunuyor. Benzinli tarafın giriş seviyesinde yer alan 1.2 litre üç silindirli PureTech 130 beygir güç üretiyor ve 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. 1.6 litre dört silindirli PureTech ise 180 beygir güce ve yalnızca EAT8 seçeneğine sahip. Makyajlı 3008’in dizel tarafındaysa 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretmeye devam eden 1.5 litre BlueHDi ve EAT8 ikilisi karşımıza çıkıyor.

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Makyajlı Peugeot 3008’in seçenekleri arasında Hybrid 225 e-EAT8 ve Hybrid4 300 e-EAT8 isimli iki şarj edilebilir hibrit versiyon mevcut. Toplamda 225 beygir güç üreten önden çekişli Hybrid 225 versiyonunda 180 beygirlik PureTech motor, 110 beygirlik bir elektrik motoru ve e-EAT8 şanzıman bulunuyor. Dört tekerlekten çekişli Hybrid4 300 versiyonu ise 200 beygirlik PureTech motor ve iki elektrik motorunun birleşiminden oluşuyor. Ön akstaki elektrik motoru 110 beygir, arka akstaki ise 112 beygir güç üretiyor. 13.2 kWh’lık bataryaya sahip hibrit versiyonların saf elektrikli sürüş menzili de 56 ve 59 kilometre olarak açıklandı.

Makyajlı Peugeot 3008'in yıl sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor. Otomobilin fiyatı henüz belli değil. Fakat güncel modelin fiyatları Türkiye'de 361.274 TL'den başlıyor.

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