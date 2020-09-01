İstanbul'daki F1 yarışı seyircili olacak! Biletler 30 TL

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Formula 1 uzuna aranın ardından Türkiye’ye geliyor. Yarışın ev sahibi Intercity, basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında pek çok müjde açıklandı.

13-15 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek yarış seyircili olarak gerçekleştirilecek. Açık alanlarla birlikte İstanbul Park’ın normalde 220 bin seyirci kapasitesi bulunuyor. Güvenlik önlemleri ve sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle bu sene yaklaşık 100 bin seyirci alınacak. Kasım ayındaki duruma göre kapasite düşürülmesi veya seyircisiz olma ihtimali de var.

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Formula 1 biletlerinin başlangıç fiyatının günlük 30 TL olacağı açıklandı. 3 günlük kombine fiyatı 90 TL olacak. Başlangıç fiyatlarının yanı sıra diğer alanlarda da uygun fiyatlar olacağı belirtildi. Biletler Eylül'ün ikinci haftasında satışa çıkacak.

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Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın tahminlerine göre konaklama, seyahat, yemek harcamalar vs. düşünüldüğünde yabancı seyircilerden Türkiye’ye 50 milyon dolarlık döviz getirileceği, Türk seyircilerle birlikte toplam 100 milyon dolarlık ekonomik kazanç yaratacağı düşünülüyor.

F1 ile Intercity arasındaki anlaşmanın 1 senelik olduğu açıklandı. Intercity yetkililerinin tahminlerine göre yarış başarılı bir şekilde sonuçlandırılırsa gelecek yıllarda Türkiye’nin takvime girme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. İki tarafın niyetinin anlaşmanın devamı yönünde olduğu söylendi.

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