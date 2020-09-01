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    İstanbul'daki F1 yarışı seyircili olacak! Biletler 30 TL

    13-15 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek İstanbul GP Formula 1 yarışının seyircili olacağı resmen açıklandı. Biletler 30 TL'den başlıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul'daki F1 yarışı seyircili olacak! Biletler 30 TL
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    Formula 1 uzuna aranın ardından Türkiye’ye geliyor. Yarışın ev sahibi Intercity, basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında pek çok müjde açıklandı.

    13-15 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek yarış seyircili olarak gerçekleştirilecek. Açık alanlarla birlikte İstanbul Park’ın normalde 220 bin seyirci kapasitesi bulunuyor. Güvenlik önlemleri ve sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle bu sene yaklaşık 100 bin seyirci alınacak. Kasım ayındaki duruma göre kapasite düşürülmesi veya seyircisiz olma ihtimali de var.

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    Formula 1 biletlerinin başlangıç fiyatının günlük 30 TL olacağı açıklandı. 3 günlük kombine fiyatı 90 TL olacak. Başlangıç fiyatlarının yanı sıra diğer alanlarda da uygun fiyatlar olacağı belirtildi. Biletler Eylül'ün ikinci haftasında satışa çıkacak.

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    Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın tahminlerine göre konaklama, seyahat, yemek harcamalar vs. düşünüldüğünde yabancı seyircilerden Türkiye’ye 50 milyon dolarlık döviz getirileceği, Türk seyircilerle birlikte toplam 100 milyon dolarlık ekonomik kazanç yaratacağı düşünülüyor.

    F1 ile Intercity arasındaki anlaşmanın 1 senelik olduğu açıklandı. Intercity yetkililerinin tahminlerine göre yarış başarılı bir şekilde sonuçlandırılırsa gelecek yıllarda Türkiye’nin takvime girme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. İki tarafın niyetinin anlaşmanın devamı yönünde olduğu söylendi.



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    Luffy1907 (Serhat KiLiC) 1 hf. en beğenilen
    Anne ben hastalanmaya gidiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +63
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    kebimeva 1 hf.
    30 TL'ye E-5 üzerinden izlemeyiz inş
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    Merkur (Bye Bye) 1 hf.
    Korona partisi olmasın o!30 Ağustos yasak, f1 serbest vb...
    5 Yanıt Yanıtla +41
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    3
    zingfth (Fatih EMİR) 3 gün
    3ay a 30TL'ye bile ek vergi gelebilir. Siz yine de hazırlıklı olun.
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    Gorkem.IX (Görkem ) 1 hf.
    30₺ olması benim hoşuma gitmedi herkesin gelmesi iyi bi şey değil hem korona hem seyir zevki açısından, biraz pahalı olması lazımdı ki zevkle izleyebilelim en iyisi açık alandı bu pandemide ama ben şahsen tribüne yönelicem umarım tribünler çok pahalı olmaz milletin giriş sırası dip dibe durması çekilmez şu şartlarda açıkçası.
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    lawbreaker (cenk cenk) 1 hf.
    daha önce o pistte yanlış hatırlamıyorsam 1 F1 3 motogp izledim normalde kaçırmazdım şaka gibi fiyat ama şu dönemde bedava da olsa gitmem
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    DH Misafiri 1 hf.
    4 sene onun yanın daki üniversite de okudum hep boştu mezun oldum tam formula 1 geldi. Okullar açık olursa orası rahat dolar kaç para olur sa fiyatı 30.bin kişi var o okulda ve etrafta başla birşey yok mecbur giderler
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    İhsanblack02 1 hf.
    Corono filan kalmaz o güne kadar
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    DH Misafiri 1 hf.
    salağın biri gelip piste atlamassa<br /><br /> 30tl ye çok iyi olur.
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    tonodias 1 hf.
    Korona var diye bileti 30 lira yapmışlar heralde :)
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    Marrusia (Marrusia ) 1 hf. (düzenlendi)
    Acik alan iyidir fakat ben aciga gitmeyecegim tribunden alirim muhtemelen acigin avantaji tribunden daha yakin oluyorsunuz.

    8.viraji tam gaz doner mercedes yer icin en iyisi 8 viraj cikisi olabilir yada arka duzlukteki S viraji yada satrt finish in bittigi karsidaki tribun Rfactor2 de ve Assetto Corsada biraz bakacagim en iyi yer hangisi olur ona gore alirim Acikcasi arka duzlukteki S viraji hosuma gidiyor teknik bir viraj ve gecis icin cok uygun bir yer
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    alpalp84 1 hf.
    30 liraya bilet bulduğum an alıyorum 3 günlük.
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    AribyAriana 1 hf.
    S sport'dan Serhan Acar'ın mükemmel sunumuyla keyfime bakarım daha iyi.
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    8752 kez okundu.
    83 kişi, toplam 85 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    formula 1, f1 ve
    7 etiket daha f1 bilet fiyatları istanbul park istanbul gp intercity Türkiye Haberleri yarış Bilim ve Teknoloji
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