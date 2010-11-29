Malata'dan Tegra 2 tabanlı Android işletim sistemli tablet: Malata T2

Çin merkezli elektronik üreticisi Malata, Tegra 2 tabanlı ve Android 2.2 işletim sistemli tableti Malata T2'yi satışa sundu. Google'ın Android işletim sisteminin Froyo kod adlı 2.2 sürümüne yer verilen tablet, 10 inç boyutunda 1024 x 600 çözünürlük sunan kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip. 1GB kapasiteli RAM'e sahip olan tablette çift çekirdekli 1GHz'lık nVidia Tegra2 Cortex-A9 işlemciye yer verilmiş.

Depolama alanı olarak kullanıcılara 16GB dahili hafızaya sahip olan Malata T2, sahip olduğu microSDHC kart girişi ile 32GB'a kadar fazladan depolama alanı sunuyor.GPS, Bluetooth 2.1+EDR, 1.3 mp kamera gibi bileşenlere sahip olan T2, Adobe Flash Player 10.1 desteği ile dikkat çekiyor.

Malata firmasının hazırladığı Android işletim sistemli ve Tegra 2 tabanlı tableti T2, 592$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.