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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Malata'dan Tegra 2 tabanlı Android işletim sistemli tablet: Malata T2

Çin merkezli elektronik üreticisi Malata, Tegra 2 tabanlı ve Android 2.2 işletim sistemli tableti Malata T2'yi satışa sundu.
8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Çin merkezli elektronik üreticisi Malata, Tegra 2 tabanlı ve Android 2.2 işletim sistemli tableti Malata T2'yi satışa sundu. Google'ın Android işletim sisteminin Froyo kod adlı 2.2 sürümüne yer verilen tablet, 10 inç boyutunda 1024 x 600 çözünürlük sunan kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip. 1GB kapasiteli RAM'e sahip olan tablette çift çekirdekli 1GHz'lık nVidia Tegra2 Cortex-A9 işlemciye yer verilmiş.

Depolama alanı olarak kullanıcılara 16GB dahili hafızaya sahip olan Malata T2, sahip olduğu microSDHC kart girişi ile 32GB'a kadar fazladan depolama alanı sunuyor.GPS, Bluetooth 2.1+EDR, 1.3 mp kamera gibi bileşenlere sahip olan T2, Adobe Flash Player 10.1 desteği ile dikkat çekiyor.

Malata firmasının hazırladığı Android işletim sistemli ve Tegra 2 tabanlı tableti T2, 592$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.


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freeheart44 7 yıl
bu ürün exper easypad
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ToisAndro 8 yıl
Benim kriterlerim:
1) Teknik servisi benim ilimde olacak.
2) Garantisi 2 yıldan aşağı olmayacak.
3) Yazılımsal destek olacak.
Bunların hiç birini sağlamıyor. Daha önce babam için çift hatlı Çin malı Digiphone aldık ve Sar adlı yer veriyordu garantisini. Ama cihazı değiştiremeyeceklerini söylediler. Garantide yer almıyormuş. Hemen 1 ay sonra Samsung'un çift hatlı telefonları geldi ve ondan aldık. Kalite üst düzey. 1.3 Mp kamera n73'ün 3.15mp kameradan daha net çekim yapıyor. Daha iyi modeli vardı ama babam için bu yeterliydi.
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almila1299 8 yıl
güzelmiş alınabilir, duruyor.
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gprs78 8 yıl
bu parayı verdikten sonra güzel olması gerekir zaten .
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El Cezeri 8 yıl
Kapasitif mi resistif mi?
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Gök] 8 yıl

El Cezeri

Kapasitif mi resistif mi?

kocaman kapasitif yazmışlar neyini sordun ?
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