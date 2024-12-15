Malcolm in the Middle orijinal ekibiyle geri dönüyor

Dizinin merkezindeki çekirdek aileyi oluşturan Frankie Muniz, Bryan Cranston ve Jane Kaczmarek, dört bölümlük mini bir sezonda yeniden rol almak için Disney ile anlaştı. Bu dört bölümlük yeni sezon, Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Breaking Bad'de Walter White rolüyle akıllara kazınan Bryan Cranston'ı yıllar sonra yeniden bir komedi dizisinde görmek ilginç olacak. Kendisi Breaking Bad sonrası daha çok dramatik yapımlarda rol alıyordu.
Malcolm in the Middle'ın Yaratıcı Ekibi de Geri Dönüyor
Malcolm in the Middle'ın sadece başrol oyuncuları değil, yaratıcı ekibi de bu yeni versiyon için geri dönüyor. Yeni bölümleri, orijinal dizinin yaratıcısı olan Linwood Boomer yazıyor. Yönetmen ise yine orijinal dizinin başındaki isimlerden olan Ken Kwapis olacak. Kwapis dört bölümün dördünü de yönetecek.
Yeni Malcolm in the Middle dört bölümlük mini bir sezonla geri dönüyor belki ama bu bölümlerin büyük ilgi görmesi hâlinde devam sezonlarının çekilmesi çok da sürpriz olmaz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor