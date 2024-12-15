Malcolm in the Middle orijinal ekibiyle geri dönüyor

Tam Boyutta Gör 2000'lerin sevilen dizileri yeni versiyonlarıyla ekranlara geri dönmeye devam ediyor. Son günlerde üst üste gelen yeni Heroes, Prison Break ve Scrubs haberlerinden sonra bu kez de Malcolm in the Middle'dan benzer bir haber geldi. 2000'lerin başında en sevilen komedi dizilerinden biri olan Malcolm in the Middle, yıllar sonra yeni bir versiyonla ekranlara geri dönecek. Üstelik dizinin ana ekibi de geri dönüyor.

Dizinin merkezindeki çekirdek aileyi oluşturan Frankie Muniz, Bryan Cranston ve Jane Kaczmarek, dört bölümlük mini bir sezonda yeniden rol almak için Disney ile anlaştı. Bu dört bölümlük yeni sezon, Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Breaking Bad'de Walter White rolüyle akıllara kazınan Bryan Cranston'ı yıllar sonra yeniden bir komedi dizisinde görmek ilginç olacak. Kendisi Breaking Bad sonrası daha çok dramatik yapımlarda rol alıyordu.

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Malcolm in the Middle'ın Yaratıcı Ekibi de Geri Dönüyor

Malcolm in the Middle'ın sadece başrol oyuncuları değil, yaratıcı ekibi de bu yeni versiyon için geri dönüyor. Yeni bölümleri, orijinal dizinin yaratıcısı olan Linwood Boomer yazıyor. Yönetmen ise yine orijinal dizinin başındaki isimlerden olan Ken Kwapis olacak. Kwapis dört bölümün dördünü de yönetecek.

Yeni Malcolm in the Middle dört bölümlük mini bir sezonla geri dönüyor belki ama bu bölümlerin büyük ilgi görmesi hâlinde devam sezonlarının çekilmesi çok da sürpriz olmaz.

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