Bilim kurgu dizisi Foundation'ın 3. sezon fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Isaac Asimov'un efsanevi bilim kurgu serisi Vakıf'tan uyarlanan Foundation, bu yaz 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Apple TV+'ın bugüne kadar hayata geçirdiği en dikkat çekici dizilerden olan Foundation'ın 3. sezonu, 11 Temmuz'da izleyici ile buluşacak.

Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan 3. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Apple, bugün yeni sezondan ilk uzun fragmanı paylaştı.

Foundation 3. Sezon, 11 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak

Foundation, galaksinin dev bir imparatorluk tarafından kontrol edildiği uzak bir gelecekte geçiyor. Verileri okuduğunda İmparatorluk'un çöküşe doğru gittiğini gören matematikçi Hari Seldon, insanlığın yaklaşan bu karanlıktan daha hızlı kurtulabilmesi için yeni medeniyetin temellerini oluşturacak Vakıf'ı kurmaya çalışıyor.

2. sezonun 152 yıl sonrasında geçen 3. sezonda, Hari Seldon ve genç yardımcısı Gaal Dornick'in kurduğu Vakıf ile giderek zayıflamakta olan İmparatorluk birlikte çalışmak zorunda kalacak. Bu iki eski düşmanı bir araya getiren ise 2. sezonun sonunda gördüğümüz savaş lordu The Mule olacak.

Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann ve Rowena King'in önceki sezonlardaki rolleriyle geri döneceği 3. sezonda oyun kadrosuna Cherry Jones, Alexander Siddig, Troy Kotsur ve Pilou Asbæk de katılacak.

