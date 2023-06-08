Küresel ısınma sorununun çözümü mantarlarda olabilir

- Mantarlar küresel ısınma sorununun doğal çözümü olabilir
- Mantarlar emisyonların üçte birini toprağa aktarıyorlar
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Mantarlar küresel ısınma sorununun doğal çözümü olabilir
Bu bitki-mantar ilişkisi bir süredir biliniyordu, ancak Current Biology'de yayınlanan yeni araştırma, mikorizal mantarların atmosferden önemli miktarda CO2'nin uzaklaştırılmasındaki potansiyel rolü için kesin ve güçlü veriler sağlıyor.
Mantarlar emisyonların üçte birini toprağa aktarıyorlar
Cape Town Üniversitesi'nde bitki-toprak-mikrop etkileşimleri üzerine araştırma görevlisi olan Dr. Heidi Hawkins liderliğinde yürütülen çalışmada, bitkilerin her yıl atmosferden 13,12 gigaton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) alarak topraktaki mikorizal mantarlara verdiği tahmin ediliyor. Bu tür simbiyotik mantarlar, yıllık fosil yakıt emisyonlarının yüzde 36'sının güvenli bir şekilde toprakta depolanmasına yardımcı oluyor. Hawkins, araştırmanın, bu mantarların yükselen CO2 seviyelerini kontrol etmede oynadıkları potansiyel rol konusunda yeni bir "farkındalık" sağladığını söylüyor.
Mikorizal mantarların CO2 döngüsündeki rolünü incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, bilim insanları şimdiden bu "spesifik mikorizal birliktelikler" sayesinde toprakta yüksek karbon dağılımı olduğu bilinen alanları korumak gibi bazı pratik eylemler öneriyorlar. Bu da, tıpkı dünyanın iklime en duyarlı bölgelerinde bir süredir yaptığımız gibi, ormanları korumamız gerektiği anlamına geliyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/98979-mycorrhizal-fungi-help-third-all-fossil-fuel-emissions.html https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(23)00167-7 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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