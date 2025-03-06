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    Bir avuç şirket Dünya’yı adeta boğuyor

    Yapılan bir analiz, dünya genelinde iklimi ısıtan karbon emisyonlarının yarısının sadece 36 şirket tarafından üretilen fosil yakıtlardan kaynaklandığını ortaya koydu.
    Bir avuç şirket Dünya’yı adeta boğuyor Tam Boyutta Gör
    Dünya genelindeki karbon salımının yarısının yalnızca 36 fosil yakıt şirketinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan yeni bir analiz, bu şirketlerin küresel ısınmaya etkisini gözler önüne sererek, hesap verebilirlik çağrılarını güçlendiriyor. Öte yandan küresel ısınma nedeniyle Dünya, her yıl yeni ve deneyimlenmemiş anormalliklerle karşılaşmaya devam ediyor.

    36 şirket kirliliğin yarısından sorumlu

    Çalışmaya göre, 2023 yılında fosil yakıt üretimiyle ilişkilendirilen toplam 20 milyar tonluk karbon salımının sorumlusu, aralarında Saudi Aramco, Coal India, ExxonMobil, Shell ve çeşitli Çin merkezli enerji devlerinin de bulunduğu 36 büyük şirket. Eğer Saudi Aramco bir ülke olsaydı, karbon salımı bakımından dünyanın en büyük dördüncü kirleticisi konumunda yer alacaktı. ExxonMobil ise Almanya’nın yıllık emisyonuna denk bir karbon salımından sorumlu.

    Bir avuç şirket Dünya’yı adeta boğuyor Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2021’den sonra başlatılan yeni fosil yakıt projelerinin, 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle uyumsuz olduğunu açıklamıştı. Ancak rapor, küresel emisyonların hala artmaya devam ettiğini, Carbon Majors veri tabanındaki 169 şirketin çoğunun o dönemde kayıtlara geçen en sıcak yıl olan 2023'te emisyonlarını artırdığını ortaya koyuyor.
    Bir avuç şirket Dünya’yı adeta boğuyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük 36 karbon salıcısının 25’i devlet destekli şirketlerden oluşurken, en büyük kirlilik kaynakları arasında Çin, İran, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait şirketler yer alıyor. Kömür, 2023'te hesaplanan emisyonların yüzde 41'inin, petrol yüzde 32'sinin, gaz yüzde 23'ünün ve çimento yüzdem 4'ünün kaynağını oluşturdu. Carbon Majors verilerine göre Sanayi Devrimi'nden bu yana fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonlarının üçte ikisi 11'i artık var olmayan 180 şirketten kaynaklanıyor.

    Dünya, sıcaklık artışını 1.5°C ile sınırlama hedefini koruyabilmek için karbon salımını 2030’a kadar %45 oranında azaltmak zorunda. Ancak mevcut veriler, büyük fosil yakıt üreticilerinin üretimi kısmak bir yana, daha da artırdığını gösteriyor.

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    turkelvis 1 gün önce

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