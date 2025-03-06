Bir avuç şirket Dünya’yı adeta boğuyor

Çalışmaya göre, 2023 yılında fosil yakıt üretimiyle ilişkilendirilen toplam 20 milyar tonlukkarbon salımının sorumlusu, aralarında Saudi Aramco, Coal India, ExxonMobil, Shell ve çeşitli Çin merkezli enerji devlerinin de bulunduğu 36 büyük şirket. Eğer Saudi Aramco bir ülke olsaydı, karbon salımı bakımından dünyanın en büyük dördüncü kirleticisi konumunda yer alacaktı. ExxonMobil ise Almanya’nın yıllık emisyonuna denk bir karbon salımından sorumlu.
Dünya, sıcaklık artışını 1.5°C ile sınırlama hedefini koruyabilmek için karbon salımını 2030’a kadar %45 oranında azaltmak zorunda. Ancak mevcut veriler, büyük fosil yakıt üreticilerinin üretimi kısmak bir yana, daha da artırdığını gösteriyor.
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