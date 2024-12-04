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    Çimento fabrikasında dünyanın ilk karbon yakalama tesisi kuruldu

    SLB Capturi, bir çimento fabrikasında dünyanın ilk endüstriyel ölçekli karbon yakalama tesisinin yapımını tamamladı. Tesis, yıllık 400.000 metrik tona kadar CO2 emisyonu azaltacak.
    Çimento fabrikasında dünyanın ilk karbon yakalama tesisi kuruldu Tam Boyutta Gör
    SLB Capturi, Heidelberg Materials’in Norveç’teki çimento tesisinde, endüstriyel ölçekte karbon yakalama teknolojisini hayata geçirerek dünyada bir ilke imza attı. Karbon yakalama tesisinin inşası tamamlanırken firma artık test ve devreye alma için hazır olduklarını açıkladı.

    Çimento üretilirken CO2 yakalanacak

    Bu öncü tesis, her yıl yaklaşık 400.000 metrik ton karbondioksit emisyonunu azaltmayı hedefliyor. En son karbon yakalama teknolojilerini sıkıştırma, ısı kullanımı, depolama ve yükleme teknolojileriyle birleştiren çimento tesisindeki dünyanın ilk ticari ölçekli CO2 yakalama tesisi, mukavemet ve kaliteden ödün vermeden net sıfır ürün üretecek. 100 metre yüksekliğindeki yapının, genişleyen bir çimento fabrikasından püsküren karbondioksiti hapsetmek için milimetrik hassasiyetle inşa edildiği belirtiliyor.

    Çimento fabrikasında dünyanın ilk karbon yakalama tesisi kuruldu Tam Boyutta Gör
    Tesis, Avrupa’nın ilk tam değer zincirli karbon yakalama ve depolama projesi olan Longship CCS girişiminin de bir parçası konumunda. Bu proje, sanayi kaynaklı karbon emisyonlarının yakalanması, taşınması ve depolanması için devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Çimento üretimi, dünya genelindeki karbon emisyonlarının yüzde 8’ine neden oluyor. 2024 Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre, mevcut üretim düzeyleri devam ederse, sektörün emisyonları yıllık 3,8 milyar tona ulaşabilir. Heidelberg Materials tesisi, 2025 yılında tam operasyonel hale gelmeyi planlıyor. Şimdiden sektördeki diğer aktörlere yol göstermesi bekleniyor.

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