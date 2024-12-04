Çimento fabrikasında dünyanın ilk karbon yakalama tesisi kuruldu

Çimento üretilirken CO2 yakalanacak
Bu öncü tesis, her yıl yaklaşık 400.000 metrik ton karbondioksit emisyonunu azaltmayı hedefliyor. En son karbon yakalama teknolojilerini sıkıştırma, ısı kullanımı, depolama ve yükleme teknolojileriyle birleştiren çimento tesisindeki dünyanın ilk ticari ölçekli CO2 yakalama tesisi, mukavemet ve kaliteden ödün vermeden net sıfır ürün üretecek. 100 metre yüksekliğindeki yapının, genişleyen bir çimento fabrikasından püsküren karbondioksiti hapsetmek için milimetrik hassasiyetle inşa edildiği belirtiliyor.
Çimento üretimi, dünya genelindeki karbon emisyonlarının yüzde 8’ine neden oluyor. 2024 Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre, mevcut üretim düzeyleri devam ederse, sektörün emisyonları yıllık 3,8 milyar tona ulaşabilir. Heidelberg Materials tesisi, 2025 yılında tam operasyonel hale gelmeyi planlıyor. Şimdiden sektördeki diğer aktörlere yol göstermesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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