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    Mars ve Ay istasyonları için beton yapmanın yolları araştırılıyor

    Dünya çapındaki araştırmacılar, gelecekte uzayda yaşayabileceğimiz istasyonların inşası için çalışmalar yapıyor. Kilit nokta ise istasyonlarda kullanılacak beton malzemelerin bulunması.
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    Mars ve Ay istasyonları için beton yapmanın yolları araştırılıyor
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    Dünya dışında yaşam artık bir hayal değil sadece zaman meselesi. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, dünya dışı yerleşkelerdeki konut ve altyapı inşaatları için beton ve çimento üretmenin yeni yöntemleri araştırıyorlar. Dünya üzerindeki yapı malzemelerinin taşınması zor olduğundan gezegende bulunan kaynakları kullanmak birincil hedef.

    Delaware Üniversitesi’ndeki bilim insanları yaptıkları bir basın açıklamasında, Ay ve Mars’ta bulunan kil benzeri üst toprak malzemelerinin çimento için temel olarak kullanılabileceğini söylüyor. Unidel'den Norman Wagner’e göre eğer Mars veya Ay gibi başka gezegenlerde yaşamak ve çalışmak istiyorsak beton yapmamız kesinlikle şart. Ancak beton için gerekli malzemeleri Dünya’dan götürmenin çok maliyetli olması yerel kaynakları kullanmamızı zorunlu kılıyor.

    Uzay istasyonlarında kullanılacak beton, gezegenlerden elde edilecek

    Mars ve Ay istasyonları için beton yapmanın yolları araştırılıyor
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    Araştırmacılar, Ay ve Mars topraklarının örnek hallerini kullanarak, geleneksel çimentoya bir alternatif olarak kabul edilen jeopolimer çimento yapabildiklerini açıkladılar. Yapılan çalışmalarda ilk hedef sağlam bir yapıyı oluşturabilecek mukavemette beton blokların üretilebilmesi. Son bulgulara göre bilim insanları, roket patlamasına dayanabilecek beton parçalar yapabildiklerini iddia etmekte. Uzay ortamında bu malzemelerin nasıl davranacağı elbette şimdilik bir soru işareti fakat üretilecek malzemenin kimyasal birleşimi ve parçacık boyutu, dayanıklılık üzerinde önemli bir rol oynamakta.

    Uzay çimentosu, planlanan Ay ve Mars istasyonları için son derece önemli ve halen daha çözülmüş bir konu değil. Öte yandan dünya üzerinden tuğla ağırlığındaki yükün Mars’a taşınması yaklaşık 2 milyon dolara yakın bir maliyete sahip. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi şart gibi duruyor.

    Uzay istasyonları ve kalıcı insanlı görevler ise artık çok uzakta değil. Çin, 2030’lu yıllarda Mars’a astronot göndermeye odaklanırken SpaceX ise kalıcı Mars ve Ay görevleri için benzer tarihlerde planlar yapmakta. Aynı şekilde NASA’nında benzer programları yürürlükte.

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