Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, artık dünyanın en büyük roketi Starship’i iki haftada bir fırlatabilecek

    ABD Federal Havacılık İdaresi, SpaceX'e dünyanın en büyük roketi olan Starship’i yılda 25 kez veya iki hafta bir kez fırlatması için son derece önemli bir izin verdi.

    SpaceX, dev Starship roketini iki haftada bir fırlatabilecek Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın liderliğindeki uzay şirketi SpaceX, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) büyük ve son dere önemli bir izin aldı. Şirket artık Teksas’taki Starbase uzay üssünden dünyanın en büyüğü ve en güçlüsü olan Starship roketlerini ve Super Heavy iticilerini yılda 25 kez fırlatıp indirebilecek. Bu sayı, önceki yıllık beş fırlatma sınırının beş katı. Ortalama olarak bu izin, her iki haftada bir fırlatma yapılabileceği anlamını taşıyor ve SpaceX’in operasyonel temposunu ciddi şekilde artırmasına olanak tanıyor.

    FAA’nın bu kararı, uzun süredir devam eden çevresel ve düzenleyici değerlendirmelerin ardından geliyor. Kurumun salı günü açıkladığı nihai çevresel değerlendirme raporunda, SpaceX’in daha sık fırlatma talebinin “çevre üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmadığı” yönünde karar verildi. Ancak FAA, bu kararın yalnızca çevresel kısmı kapsadığını, lisansın onaylanması için güvenlik, yük politikası, mali sorumluluk gibi başka unsurların da gözden geçirilmeye devam ettiğini belirtti.

    Roketin kendisi gibi sorunlar da büyük

    SpaceX, dev Starship roketini iki haftada bir fırlatabilecek Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in 121 metre uzunluğundaki Starship roketlerinin test uçuşları bugüne kadar pek çok teknik aksaklık ve çevresel tartışmayla gündeme geldi. İlk entegre Starship fırlatması Nisan 2023’te gerçekleşmiş, ancak araç havada infilak etmişti. Patlama sonrasında, Boca Chica’daki doğal yaşam alanlarında yangın çıkmış, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin yuvaları zarar görmüştü. 2024 yılına gelindiğinde, hem eyalet hem de federal düzeydeki çevre denetim kurumları, SpaceX’i Temiz Su Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırmıştı.

    Çevresel sorunlar haricinde Starship, henüz hiçbir test uçuşunda tüm hedeflere ulaşamadı. Bazı uçuşlarda uzaya ulaşma, motorların yeniden ateşlenmesi veya kontrollü iniş gibi kritik aşamalar başarıyla gerçekleşti; ancak hiçbir görev tüm aşamaları eksiksiz tamamlamadı.

    Elon Musk, Starship roketlerini yalnızca yörünge görevleri için değil, aynı zamanda Mars’a insan göndermek gibi uzun vadeli hedefler için de tasarladı. Her ne kadar Musk bu vizyonunu sık sık yinelese de, gerçekçi bir zaman çizelgesi henüz ortada yok. FAA’nin bu yeni izni, SpaceX’in Starship sistemini daha sık test etmesinin ve nihai hedeflerine daha hızlı ulaşmasının önünü açabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lustral special 100 mg kullananlar dsg şanzıman hatası uyarısı bel fıtığı askerliğe engel mi askerde telefon yasak mı kavanozda hangi yemekler saklanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17
    MSI KATANA 17
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum