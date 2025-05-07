SpaceX, artık dünyanın en büyük roketi Starship’i iki haftada bir fırlatabilecek

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın liderliğindeki uzay şirketi SpaceX, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) büyük ve son dere önemli bir izin aldı. Şirket artık Teksas’taki Starbase uzay üssünden dünyanın en büyüğü ve en güçlüsü olan Starship roketlerini ve Super Heavy iticilerini yılda 25 kez fırlatıp indirebilecek. Bu sayı, önceki yıllık beş fırlatma sınırının beş katı. Ortalama olarak bu izin, her iki haftada bir fırlatma yapılabileceği anlamını taşıyor ve SpaceX’in operasyonel temposunu ciddi şekilde artırmasına olanak tanıyor.

FAA’nın bu kararı, uzun süredir devam eden çevresel ve düzenleyici değerlendirmelerin ardından geliyor. Kurumun salı günü açıkladığı nihai çevresel değerlendirme raporunda, SpaceX’in daha sık fırlatma talebinin “çevre üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmadığı” yönünde karar verildi. Ancak FAA, bu kararın yalnızca çevresel kısmı kapsadığını, lisansın onaylanması için güvenlik, yük politikası, mali sorumluluk gibi başka unsurların da gözden geçirilmeye devam ettiğini belirtti.

Roketin kendisi gibi sorunlar da büyük

Tam Boyutta Gör SpaceX'in 121 metre uzunluğundaki Starship roketlerinin test uçuşları bugüne kadar pek çok teknik aksaklık ve çevresel tartışmayla gündeme geldi. İlk entegre Starship fırlatması Nisan 2023’te gerçekleşmiş, ancak araç havada infilak etmişti. Patlama sonrasında, Boca Chica’daki doğal yaşam alanlarında yangın çıkmış, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin yuvaları zarar görmüştü. 2024 yılına gelindiğinde, hem eyalet hem de federal düzeydeki çevre denetim kurumları, SpaceX’i Temiz Su Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırmıştı.

Elon Musk’ın artık kendi şehri var: Starbase 2 gün önce eklendi

Çevresel sorunlar haricinde Starship, henüz hiçbir test uçuşunda tüm hedeflere ulaşamadı. Bazı uçuşlarda uzaya ulaşma, motorların yeniden ateşlenmesi veya kontrollü iniş gibi kritik aşamalar başarıyla gerçekleşti; ancak hiçbir görev tüm aşamaları eksiksiz tamamlamadı.

Elon Musk, Starship roketlerini yalnızca yörünge görevleri için değil, aynı zamanda Mars’a insan göndermek gibi uzun vadeli hedefler için de tasarladı. Her ne kadar Musk bu vizyonunu sık sık yinelese de, gerçekçi bir zaman çizelgesi henüz ortada yok. FAA’nin bu yeni izni, SpaceX’in Starship sistemini daha sık test etmesinin ve nihai hedeflerine daha hızlı ulaşmasının önünü açabilir.

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SpaceX, dev Starship roketini iki haftada bir fırlatabilecek