SpaceX, artık dünyanın en büyük roketi Starship’i iki haftada bir fırlatabilecek

FAA’nın bu kararı, uzun süredir devam eden çevresel ve düzenleyici değerlendirmelerin ardından geliyor. Kurumun salı günü açıkladığı nihai çevresel değerlendirme raporunda, SpaceX’in daha sık fırlatma talebinin “çevre üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmadığı” yönünde karar verildi. Ancak FAA, bu kararın yalnızca çevresel kısmı kapsadığını, lisansın onaylanması için güvenlik, yük politikası, mali sorumluluk gibi başka unsurların da gözden geçirilmeye devam ettiğini belirtti.
Roketin kendisi gibi sorunlar da büyük
Çevresel sorunlar haricinde Starship, henüz hiçbir test uçuşunda tüm hedeflere ulaşamadı. Bazı uçuşlarda uzaya ulaşma, motorların yeniden ateşlenmesi veya kontrollü iniş gibi kritik aşamalar başarıyla gerçekleşti; ancak hiçbir görev tüm aşamaları eksiksiz tamamlamadı.
Elon Musk, Starship roketlerini yalnızca yörünge görevleri için değil, aynı zamanda Mars’a insan göndermek gibi uzun vadeli hedefler için de tasarladı. Her ne kadar Musk bu vizyonunu sık sık yinelese de, gerçekçi bir zaman çizelgesi henüz ortada yok. FAA’nin bu yeni izni, SpaceX’in Starship sistemini daha sık test etmesinin ve nihai hedeflerine daha hızlı ulaşmasının önünü açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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