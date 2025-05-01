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    NASA’dan uzay için yeni nükleer enerji sistemi

    Leicester Üniversitesi ve NASA Glenn Araştırma Merkezi'nden bilim insanları ve mühendislerden oluşan bir ekip uzay için türünün ilki yeni bir nükleer enerji sistemi geliştiriyor.

    NASA’dan uzay için yeni nükleer enerji sistemi Tam Boyutta Gör
    NASA ile İngiltere’deki Leicester Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil bir nükleer enerji sistemi, uzay görevlerinde devrim yaratma potansiyeli taşıyor. Bu çığır açıcı sistem, geleneksel çözümlere kıyasla beş kat daha ucuz bir yakıt olan amerikyum-241 ile çalışıyor ve uzun süreli uzay görevlerinin enerji sorununa kalıcı bir çözüm sunmayı hedefliyor.

    İlk amerikyum tabanlı güç sistemi başarıyla test edildi

    Leicester Üniversitesi mühendis ve bilim insanlarından oluşan ekip, NASA'nın Glenn Araştırma Merkezi ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında, radyoizotop güç sistemleri (RPS) alanında önemli bir aşama kaydetti. Bu sistemler, radyoaktif bozunma sürecinden elde edilen ısıyı elektrik enerjisine dönüştürüyor. Özellikle Güneş ışığının erişemediği derin uzay görevlerinde bu teknoloji, hayati bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor.

    Bilim insanları, elektrikle ısıtılan amerikyum-241 simülatörleri ve gelişmiş Stirling dönüştürücüleri kullanarak masaüstü bir jeneratör prototipini test etti. Bu test, amerikyumla çalışan bir sistemin birden fazla Stirling motorunu başarıyla besleyerek elektrik üretmesini sağladı. Böylece bu teknoloji, dünya genelinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

    Plütonyum yerine amerikyum

    NASA’dan uzay için yeni nükleer enerji sistemi Tam Boyutta Gör
    Geleneksel olarak kullanılan plütonyum-238’in yerini alması planlanan amerikyum-241, nükleer atıkların yeniden işlenmesiyle elde edilebiliyor. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’na göre bu izotop, watt başına enerji üretim maliyeti açısından plütonyuma kıyasla beş kat daha ucuz. Bu da projeyi yalnızca teknolojik açıdan değil, ekonomik açıdan da cazip hale getiriyor.

    Sistemin güvenilirliği de aynı zamanda dikkat çekiyor. Aktarılanlara göre bir Stirling dönüştürücüsünün arızalanması durumunda sistem elektrik üretimine devam edebiliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, NASA’nın uzun vadeli hedeflerinden biri olan Ay’da kalıcı üsler kurma ve Mars’a insanlı yolculuk gibi projelerde enerji teminini mümkün kılabilir. Bu sistemler uzay habitatlarını da besleyebilecek kapasiteye sahip.

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