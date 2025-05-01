NASA’dan uzay için yeni nükleer enerji sistemi

İlk amerikyum tabanlı güç sistemi başarıyla test edildi
Leicester Üniversitesi mühendis ve bilim insanlarından oluşan ekip, NASA'nın Glenn Araştırma Merkezi ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında, radyoizotop güç sistemleri (RPS) alanında önemli bir aşama kaydetti. Bu sistemler, radyoaktif bozunma sürecinden elde edilen ısıyı elektrik enerjisine dönüştürüyor. Özellikle Güneş ışığının erişemediği derin uzay görevlerinde bu teknoloji, hayati bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor.
Bilim insanları, elektrikle ısıtılan amerikyum-241 simülatörleri ve gelişmiş Stirling dönüştürücüleri kullanarak masaüstü bir jeneratör prototipini test etti. Bu test, amerikyumla çalışan bir sistemin birden fazla Stirling motorunu başarıyla besleyerek elektrik üretmesini sağladı. Böylece bu teknoloji, dünya genelinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Plütonyum yerine amerikyum
Sistemin güvenilirliği de aynı zamanda dikkat çekiyor. Aktarılanlara göre bir Stirling dönüştürücüsünün arızalanması durumunda sistem elektrik üretimine devam edebiliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, NASA’nın uzun vadeli hedeflerinden biri olan Ay’da kalıcı üsler kurma ve Mars’a insanlı yolculuk gibi projelerde enerji teminini mümkün kılabilir. Bu sistemler uzay habitatlarını da besleyebilecek kapasiteye sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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