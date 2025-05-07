Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Anneler Günü yaklaşırken birçok kişi “Ne alsam?” telaşına düşmüş durumda. Annesine hem anlamlı hem de bütçesine uygun bir hediye arayanlar için Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu n11, özel bir kampanya başlattı. Giyimden aksesuara, teknolojik aletlerden kozmetik ürünlere kadar pek çok üründe indirimler veya çeşitli fırsatlar sunuluyor.

n11’de Anneler Günü kampanyası

11 Mayıs’a kadar olan süre zarfında n11, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde sepette 200 TL indirim, 12 aya varan taksit imkanları, alışveriş kuponları gibi fırsatlar sunacak. n11, Anneler Gününe özel olarak oluşturduğu kampanya sayfasında ürünlere ulaşabilir ve annenize almayı düşündüğünüz hediyeyi bulabilirsiniz. Biz de bu kapsamda satın alabileceğiniz çeşitli hediye önerileri hazırladık.

👉 n11 Anneler Günü Kampanyaları

n11 Anneler Günü hediye önerileri

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n11'de Anneler Günü fırsatları başladı: İşte hediye önerileri