n11'de Anneler Günü fırsatları başladı: İşte hediye önerileri

n11’de Anneler Günü kampanyası
11 Mayıs’a kadar olan süre zarfında n11, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde sepette 200 TL indirim, 12 aya varan taksit imkanları, alışveriş kuponları gibi fırsatlar sunacak. n11, Anneler Gününe özel olarak oluşturduğu kampanya sayfasında ürünlere ulaşabilir ve annenize almayı düşündüğünüz hediyeyi bulabilirsiniz. Biz de bu kapsamda satın alabileceğiniz çeşitli hediye önerileri hazırladık.
👉 n11 Anneler Günü Kampanyaları
n11 Anneler Günü hediye önerileri
- Yataş Bedding Diamond Çift Kişilik Triola Set - 2.239 TL
- Karaca Home Viona Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti - 1.149 TL
- Korkmaz Perla Çelik Çeyiz Seti - 4.999 TL
- Tefal Ingenio XL Intense Titanyum 2X Maxi Set 19 Parça - 7.599 TL
- Jumbo Morocco 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı - 4.499 TL
- Fossil Fbq1574 Kadın Kol Saati - 2.928 TL
- Vogue Vo5496sı 304014 54 Kadın Güneş Gözlüğü - 1.149 TL
- Lancome Beauty Box 2024 - 7.862 TL
- Arzum OK006 Okka Minio Duo Türk Kahve Makinesi - 2.589 TL
- Dyson V15S Detect Submarine Islak ve Kuru Dikey Şarjlı Süpürge - 29.999 TL
- Philips BRI924-00 Lumea Advanced IPL Lazer Epilasyon aleti - 11.495 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: