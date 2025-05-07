OpenAI, Microsoft’a yaptığı ödemeyi yarı yarıya azaltıyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasının öncülerinden OpenAI’ın yatırımcılarına yaptığı bilgilendirmede Microsoft ile olan gelir paylaşım oranını önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde azaltmayı planladığını bildirdi. The Information tarafından yayımlanan habere göre, şirketin mevcut yeniden yapılanma süreciyle birlikte, 2030 yılına kadar Microsoft ile paylaşılan gelir oranı yarı yarıya düşecek.

OpenAI, daha az ödemek istiyor

OpenAI’ın Microsoft ile yaptığı anlaşma kapsamında, 2030 yılına kadar elde ettiği gelirin yüzde 20’sini teknoloji devine aktarması bekleniyor. Ancak şirketin yatırımcılarla paylaştığı özel belgeler, bu oranın yüzde 10 seviyesine çekileceğini gösteriyor. Bu değişiklik, yalnızca Microsoft’u değil, diğer ticari ortakları da kapsayacak şekilde planlanıyor.

Bu gelişme, OpenAI’ın daha önce duyurduğu ve CEO Sam Altman’ın şirketteki etkisini artırması beklenen kapsamlı yeniden yapılanma planının da büyük ölçüde geri çekilmesinin ardından geldi.

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Ocak ayında Microsoft, OpenAI ile olan anlaşmasında bazı temel maddeleri değiştirmiş ve daha esnek bir ilişki oluşturulmuştu. Bu değişiklikler, Oracle ve Japon SoftBank ile birlikte ABD’de 500 milyar dolara varabilecek değerde yapay zeka veri merkezleri kurma planlarının ardından yapılmıştı. Microsoft, OpenAI ile “her iki yöne de akan gelir paylaşımı anlaşmaları” olduğunu ve ortaklığın temel unsurlarının 2030 yılına kadar sözleşme süresince yürürlükte kalacağını söylemişti.

“Microsoft ile yakından çalışmaya devam ediyoruz”

Bir OpenAI sözcüsü The Information'a yaptığı açıklamada “Microsoft ile yakından çalışmaya devam ediyoruz ve bu yeniden sermayelendirmenin ayrıntılarını yakın gelecekte sonuçlandırmayı bekliyoruz” dedi.

Bloomberg'e göre Microsoft OpenAI’ın önerdiği yeni kurumsal yapıyı henüz onaylamadı, çünkü firma, yapmış olduğu on milyarlarca dolarlık yatırımın koruduğundan emin olmak istiyor. Bununla birlikte Microsoft'un OpenAI’ın teknolojilerine 2030 yılından sonra da erişmek istediği ifade ediliyor.

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OpenAI, Microsoft’a yaptığı ödemeyi yarı yarıya azaltıyor