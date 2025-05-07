Japonya’nın Resilience uzay aracı Ay yörüngesine ulaştı: İniş için gün sayıyor

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Tam Boyutta Gör Japonya'ya ait özel bir Ay iniş aracı şu anda Ay'ın etrafında dönüyor ve iniş yapmasına sadece bir ay kaldı. Tokyo merkezli ispace şirketi tarafından inşa edilen Resilience uzay aracı, geçtiğimiz gün planlandığı gibi Ay yörüngesine başarılı bir şekilde girdi. Uzay aracının 5 Haziran tarihinde Ay yüzeyine iniş yapması planlanıyor.

ispace şirketinin kurucusu ve CEO'su Takeshi Hakamada, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce, Resilience iniş aracının bugün planlandığı gibi Ay yörüngesine başarıyla ulaşmasından son derece memnunuz. Ay inişinin başarısını sağlamak için dikkatli operasyonlar ve titiz hazırlıklarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi

Japon ispace iniş için gün sayıyor

Resilience, 15 Ocak’ta SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Bu roketle birlikte, Texas merkezli Firefly Aerospace şirketinin ürettiği başka bir özel Ay iniş aracı olan Blue Ghost da uzaya gönderildi. Blue Ghost, daha doğrudan bir rota izleyerek 13 Şubat'ta Ay yörüngesine ulaştı ve 2 Mart’ta Ay’a iniş yaptı. Bu, tarihi bir andı; Blue Ghost, Intuitive Machines’ın 2024 Şubat'ında iniş yapan Odysseus aracı sonrasında Ay’a yumuşak iniş yapan ikinci ve tamamen işlevsel bir şekilde görevini tamamlayan ilk özel uzay aracı olmuştu.

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Resilience ise daha uzun bir yolculuk izleyerek, 14 Şubat’ta Ay'a yakın bir geçiş yaparak düşük enerji tüketimi sağlayan bir rota izledi. Her şey plana uygun giderse Resilience 5 Haziran'da Ay'ın kuzey yarımküresindeki bazaltik bir düzlük olan Mare Frigoris'e (Soğuk Deniz) iniş yapacak.

Tam Boyutta Gör Resilience, içinde beş bilimsel ve teknolojik yük taşıyor. Bunlardan biri, ispace’in Lüksemburg merkezli yan kuruluşu tarafından üretilen "Tenacious" adlı küçük bir rover (gezgin). Tenacious, NASA ile yapılan bir sözleşme kapsamında Ay toprağını toplayacak.

5 Haziran’daki iniş denemesi, ispace için ikinci bir fırsat olacak. ispace’in ilk Ay iniş aracı, Mart 2023’te yörüngeye başarıyla girmiş ancak Nisan 2023'teki iniş denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu arada Japonya Ulusal Uzay Ajansı, Ocak 2024'te SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı bir uzay aracını Ay'a indirmeyi başarmıştı.

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