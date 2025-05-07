Japonya’nın Resilience uzay aracı Ay yörüngesine ulaştı: İniş için gün sayıyor

ispace şirketinin kurucusu ve CEO'su Takeshi Hakamada, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce, Resilience iniş aracının bugün planlandığı gibi Ay yörüngesine başarıyla ulaşmasından son derece memnunuz. Ay inişinin başarısını sağlamak için dikkatli operasyonlar ve titiz hazırlıklarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi
Japon ispace iniş için gün sayıyor
Resilience, 15 Ocak’ta SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Bu roketle birlikte, Texas merkezli Firefly Aerospace şirketinin ürettiği başka bir özel Ay iniş aracı olan Blue Ghost da uzaya gönderildi. Blue Ghost, daha doğrudan bir rota izleyerek 13 Şubat'ta Ay yörüngesine ulaştı ve 2 Mart’ta Ay’a iniş yaptı. Bu, tarihi bir andı; Blue Ghost, Intuitive Machines’ın 2024 Şubat'ında iniş yapan Odysseus aracı sonrasında Ay’a yumuşak iniş yapan ikinci ve tamamen işlevsel bir şekilde görevini tamamlayan ilk özel uzay aracı olmuştu.
Resilience ise daha uzun bir yolculuk izleyerek, 14 Şubat’ta Ay'a yakın bir geçiş yaparak düşük enerji tüketimi sağlayan bir rota izledi. Her şey plana uygun giderse Resilience 5 Haziran'da Ay'ın kuzey yarımküresindeki bazaltik bir düzlük olan Mare Frigoris'e (Soğuk Deniz) iniş yapacak.
5 Haziran’daki iniş denemesi, ispace için ikinci bir fırsat olacak. ispace’in ilk Ay iniş aracı, Mart 2023’te yörüngeye başarıyla girmiş ancak Nisan 2023'teki iniş denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu arada Japonya Ulusal Uzay Ajansı, Ocak 2024'te SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı bir uzay aracını Ay'a indirmeyi başarmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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