Marvel's Spider-Man'in PC sürümü neler sunuyor? PlayStation bu işi çözdü!

2018 yılında çıkış yapan Marvel's Spider-Man'in remastered versiyonu bugün itibarıyla PC sahipleri için de erişime açılmış durumda. Peki oyun bizlere neler sunuyor, başarılı olabilmiş mi?

PlayStation'ın özel oyunları artık bildiğiniz gibi PC'ye geliyor. Horizon Zero Dawn, Days Gone ve God ofWar derken şimdi de sıra Marvel's Spider-Man'e gelmiş durumda. Peki Marvel's Spider-Man'in PC sürümü neler sunuyor, başarılı bir port olabilmiş mi bu soruların cevabını videomuzda yanıtlamaya çalıştık.

Ayrıca videomuzda kullandığımız renkli PlayStation 5 kontrolcüsünü bizlere sağladığı için OverGame'e teşekkür ederiz. Eğer siz de OverGame üzerinden siz de bu renkli kontrolcülerden satın almak isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://bit.ly/3QI2YXT

PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in PC'de de kullanılabildiğini ve özellikle PlayStation oyunlarına çok daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Videomuzda da DualSense'in, yani PS5 kontrolcüsünün PC'ye nasıl bağlandığını da sizlere aktardık.

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