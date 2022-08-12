Marvel's Spider-Man'in PC sürümü neler sunuyor? PlayStation bu işi çözdü!

PlayStation'ın özel oyunları artık bildiğiniz gibi PC'ye geliyor. Horizon Zero Dawn, Days Gone ve God ofWar derken şimdi de sıra Marvel's Spider-Man'e gelmiş durumda. Peki Marvel's Spider-Man'in PC sürümü neler sunuyor, başarılı bir port olabilmiş mi bu soruların cevabını videomuzda yanıtlamaya çalıştık.
Ayrıca videomuzda kullandığımız renkli PlayStation 5 kontrolcüsünü bizlere sağladığı için OverGame'e teşekkür ederiz. Eğer siz de OverGame üzerinden siz de bu renkli kontrolcülerden satın almak isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://bit.ly/3QI2YXT
PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in PC'de de kullanılabildiğini ve özellikle PlayStation oyunlarına çok daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Videomuzda da DualSense'in, yani PS5 kontrolcüsünün PC'ye nasıl bağlandığını da sizlere aktardık.