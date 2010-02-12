Marvell yeni nesil akıllı telefonlar için ARMADA 618 işlemcisini hazırladı

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Birkaç sene önce Intel'in Xscale işlemci operasyonlarını bünyesine katan Marvell, yüksek performans segmentindeki akıllı telefonlar için ARMADA 618 işlemcisini hazırladı. SoC yani yongada sistem formunda olan ve ARM v7 tasarımını temel alan yeni işlemcinin özellikle yüksek tanımlı video yeteneğine sahip akıllı telefonlar için hazırlandığı belirtiliyor. 12 x 12mm yonga boyutunda olan ve 1GHz'de görev yapan yeni işlemci, DirectX, OpenGL ES 2.0 ve Open VG 1.1 desteği sunan ayrıca saniyede 45 milyon üçgen çizebilen özel bir 3D grafik çekirdeğine de sahip. Entegre video hızlandırıcı ile 1080p videoları işleyip çözümleyebilen yeni işlemci, üzerinde yer alan imaj sinyal işlemcisiyle 16 megapiksel çözünürlüğündeki fotoğrafları işleyebiliyor.

Kriptografi motoru ve güvenlik hızlandırma gibi ek özellikleriyle dikkat çeken ARMADA 618'nin güçlü özellikleriyle birlikte daha uzun pil süresi için optimize edildiği belirtiliyor. 1GHz işlemci hızı, 1080p video desteği ve 3D yetenekleriyle çoklu ortam odaklı üst seviye telefonlarda etkili performans sunacağı belirtilen ARMADA 618 işlemcisinin öncelikli müşterilere sağlanmaya başladığı, 15-18 Şubta tarihlerinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde katılımcılara gösterileceği açıklandı.