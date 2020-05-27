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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Masaüstü RX 5300 kartı ortaya çıktı

    Görünüşe göre AMD giriş seviyesi RDNA bir kart hazırlığı içerisinde.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Masaüstü RX 5300 kartı ortaya çıktı
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    Donanım dünyası şu günlerde AMD’den RDNA2 mimarili kaslı ekran kartları bekliyor. Son ortaya çıkan ekran kartı ise firmanın bir yandan mevcut RDNA mimarili GPU’su üzerinde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor.

    RX 5300

    Geekbench’in OpenCL testi veri tabanına düşen RX 5300 24 CU içerisinde 1536 shader çekirdeği taşıyor. Mobil RX 5300M’de 3 GB kapasiteli GDDR6 bellekler 96 bit bellek veriyolu üzerinden GPU’nun erişimine açılmıştı. Görünüşe göre masaüstü kartta da aynı konfigürasyona yer verilecek.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin Renoir APU’ları PCIe 4.0 desteklemeyebilir"

    7 nm sürecinden geçecek yeni kartın kalbindeki yonga Navi 14 silikonunu üzerinde şekilleneceğe benziyor. Navi 14 GPU’sunun aynı zamanda RX 5500 serisi modellerde kullanıldığını hatırlatalım. Son olarak RX 5300 OEM üreticilere has tutulup tutulmayacağı bilinmiyor.


     



    https://www.techpowerup.com/267720/amd-radeon-rx-5300-desktop-surfaces-on-geekbench#g267720-2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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