AMD’nin Renoir APU’ları PCIe 4.0 desteklemeyebilir

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AMD’nin Zen 2 ile güncelleyeceği APU kanadına dair ortaya çıkan detay dikkat çekici. Güncel APU’lar merakla beklenen özellikten mahrum kalabilir.

APU'larda PCIe Gen 3'e devam

Biostar’ın B550 yongasetli anakartının teknik özellikler kısmında yer alan detaya göre Zen 2 mimarisi üzerinde yükselecek Renoir APU’ları, Matisse kod adlı Ryzen 3000 işlemcilerinin aksine PCIe 4.0 standartını desteklemeyecek.

Ayrıca Bkz. "RDNA2 mimarili kartlar yakın"

İlk 2 nesilde olduğu gibi PCIe x16 fiziksel slotuna 8 kanalın ayrılacağı Renoir APU’larıyla harici ekran kartı kullanmak isteyenler bu durumda yine ekran kartları için PCIe 3.0 x8 arayüzünü kullanabilecekler. Bu, APU’sunu daha sonra RX 5700 XT gibi bir kartla kullanmak isteyenler için olumsuz sonuçlara gebe bir tablo.

https://www.techpowerup.com/267442/amd-renoir-desktop-apu-could-lack-pcie-gen-4-0-hints-biostar-b550-motherboard-product-page

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