Maxtor garanti süresini 1 yıla indiriyor

Maxtor 80 GB disk (platter) kullanımı ile rekor kırdığı DiamondMax 16 ve DiamondMax Plus 9 adlı iki yeni sürücüsünü tanıtırken bir de tüketicileri memnun etmeyecek kararını açıkladı: Ekim ayından itibaren bütün Maxtor ürünlerindeki garanti süresi 3 yıldan 1 yıla inecek ! Avrupa Birliğinde yasalar minimum 2 yıl garanti şart koşarken bildiğim kadarıyla Türkiye'de minimum 1 yıl.

Tüketicileri üzen bu kararı bir kenara koyup yeni modellere baktığımızda her ikisinin de ilk çıkışta Ultra ATA 133 ve Aralık ayından itibaren de SATA desteğine sahip olacağını görüyoruz. İki seriden DiamondMax Plus 9 7200 rpm dönüş hızına sahip olurken ikisinde de 60 GB, 80 GB, 120 GB ve 160 GB kapasiteye sahip modeller olacak.

http://www.maxtor.com/Maxtorhome.htm