Türkiye Distribütörü Doğan Trend Otomotiv’in ithal ettiği 2021 ve 2022 model KYMCO araçlar, geçmiş dönemdeki servis şartlarının uygun olması halinde +2 yıl garanti uzatma imkanından yararlanabilecek.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Doğan Trend Otomotiv’in Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, şu açıklamada bulundu:

“2023’de 2 katlık artışla 3 bin 500 adedin üzerinde satış hedeflediğimiz KYMCO markamız, kalitesiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de beklentilerin ötesinde müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratarak kendini kanıtlamıştır. Motosikletlerde sunulması gereken garanti süresi yasal olarak 2 yıl veya 30.000 km iken biz faaliyete başladığımız 2021 yılında bu süreye +1 yıl ekleyerek 3 yıllık garantiyi müşterilerimize sunmuştuk.

En ucuz elektrikli: Leapmotor T03'ün Türkiye fiyatı açıklandı! 7 sa. önce eklendi

KYMCO ile çalıştığımız 2 yıl boyunca kalitesini ve sağlamlığını tecrübe etme şansı yakaladık. 2021’de sunduğumuz +1 yıl olan garanti süresini artık yasal sürenin üzerine +3 yıl daha ve 20.000 km’lik ek ‘Doğan Trend Onarım güvencesini” ekleyerek 5 yıl veya 50.000 km’ye çıkardık. Ayrıca 2021 ve 2022’de KYMCO markasını tercih eden müşterilerimize de +2 yıl daha garanti uzatma imkânı sağlayarak markamızla olan duygusal bağı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Markaya olan yatırımımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

KYMCO, tüm motosikletlerinde 5 yıl garanti sunmaya başladı