KYMCO, tüm motosikletlerinde 5 yıl garanti sunmaya başladı

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Doğan Trend Otomotiv’in Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, şu açıklamada bulundu:
“2023’de 2 katlık artışla 3 bin 500 adedin üzerinde satış hedeflediğimiz KYMCO markamız, kalitesiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de beklentilerin ötesinde müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratarak kendini kanıtlamıştır. Motosikletlerde sunulması gereken garanti süresi yasal olarak 2 yıl veya 30.000 km iken biz faaliyete başladığımız 2021 yılında bu süreye +1 yıl ekleyerek 3 yıllık garantiyi müşterilerimize sunmuştuk.
KYMCO ile çalıştığımız 2 yıl boyunca kalitesini ve sağlamlığını tecrübe etme şansı yakaladık. 2021’de sunduğumuz +1 yıl olan garanti süresini artık yasal sürenin üzerine +3 yıl daha ve 20.000 km’lik ek ‘Doğan Trend Onarım güvencesini” ekleyerek 5 yıl veya 50.000 km’ye çıkardık. Ayrıca 2021 ve 2022’de KYMCO markasını tercih eden müşterilerimize de +2 yıl daha garanti uzatma imkânı sağlayarak markamızla olan duygusal bağı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Markaya olan yatırımımızı aralıksız sürdürüyoruz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez