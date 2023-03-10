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    Anlık Bildirim

    KYMCO, tüm motosikletlerinde 5 yıl garanti sunmaya başladı

    KYMCO tüm ürünlerinde Mart 2023 itibarıyla 5 yıl garanti sunmaya başladı. Ayrıca, 2021 ve 2022 yıllarında satın alınan, periyodik bakımları düzenli yapılmış motosikletler için de garanti uzatma mümkün
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    KYMCO, tüm motosikletlerinde 5 yıl garanti sunmaya başladı
    Türkiye Distribütörü Doğan Trend Otomotiv’in ithal ettiği 2021 ve 2022 model KYMCO araçlar, geçmiş dönemdeki servis şartlarının uygun olması halinde +2 yıl garanti uzatma imkanından yararlanabilecek.

    Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Doğan Trend Otomotiv’in Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, şu açıklamada bulundu:

    “2023’de 2 katlık artışla 3 bin 500 adedin üzerinde satış hedeflediğimiz KYMCO markamız, kalitesiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de beklentilerin ötesinde müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratarak kendini kanıtlamıştır. Motosikletlerde sunulması gereken garanti süresi yasal olarak 2 yıl veya 30.000 km iken biz faaliyete başladığımız 2021 yılında bu süreye +1 yıl ekleyerek 3 yıllık garantiyi müşterilerimize sunmuştuk.

    KYMCO ile çalıştığımız 2 yıl boyunca kalitesini ve sağlamlığını tecrübe etme şansı yakaladık. 2021’de sunduğumuz +1 yıl olan garanti süresini artık yasal sürenin üzerine +3 yıl daha ve 20.000 km’lik ek ‘Doğan Trend Onarım güvencesini” ekleyerek 5 yıl veya 50.000 km’ye çıkardık. Ayrıca 2021 ve 2022’de KYMCO markasını tercih eden müşterilerimize de +2 yıl daha garanti uzatma imkânı sağlayarak markamızla olan duygusal bağı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Markaya olan yatırımımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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