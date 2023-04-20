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    Suzuki, 'Suzuki'den Garantim ON’da' programı ile 10 yıl garanti sunuyor

    2016 model ve daha üzeri bireysel nihai müşterilere ait tüm Suzuki marka otomobillerin dahil edildiği programda aracın ilk sahibi olma şartı da aranmıyor.         
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    Suzuki’den Garantim ON’da Programı Başladı
    Doğan Trend Otomotiv tarafından ülkemizde temsil edilen Suzuki, yetkili satıcıları tarafından 2016 model ve üzeri bireysel nihai müşterilere ait Suzuki markalı araçlara yönelik, “Suzuki’den Garantim ON’da” adıyla yeni bir garanti sistemini devreye aldı.

    “Suzuki’den Garantim ON’da” programı dahilindeki müşteriler, araçlarını, aşınma, yıpranma, kazalar veya diğer dış etkenler haricinde oluşabilecek durumlar nedeniyle meydana gelebilecek mekanik, elektrik ve elektronik arızalara karşı, Suzuki Yetkili Servisleri tarafından arızalanan parçaların onarım veya değişimini ücretsiz onarım hizmeti ile koruma altına alabiliyorlar.

    0 km olarak satılan Suzuki araçların 3 yıllık temel üretici garantisi süresinin bitiminden itibaren, 10 yaş veya 180.000 km’ye kadar olan Suzuki otomobiller, periyodik bakım için yetkili servislere geldikleri sürece, “Suzuki’den Garantim ON’da” programından ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

    Aracın ilk sahibi olma şartı aranmıyor

    Her periyodik bakımdan sonra 1 yıl veya 15.000 km daha, garanti kapsamına dahil oluyor. Program kapsamında ayrıca aracın ilk sahibi olma şartı da aranmıyor. Bu sayede periyodik bakımlarını Suzuki Yetkili Servisleri’nde yaptıranlar, Suzuki onarım güvencesindeki araçlarının 2. el değerlerini korumalarına ek olarak, üretici garantisi biten araçlarını daha güvenle ve memnuniyetle kullanabilecekler. Program kapsamında ayrıca, yılda bir kez ücretsiz olarak yol yardım hizmeti de veriliyor.

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    emrahmt 7 saat önce

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    Mehmet Akif 007 12 saat önce

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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