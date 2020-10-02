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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    McLaren 765LT'nin Pirelli lastikleri Türkiye'de üretildi

    Pirelli, McLaren'in en hızlı Super Series otomobili 765LT için İzmit'te ürettiği yeni P Zero Trofeo R lastikleri tanıttı.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    McLaren 765LT'nin Pirelli lastikleri Türkiye'de üretildi
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    İngiliz süper otomobil şirketi McLaren’in yeni Super Series otomobili McLaren 765LT’nin lastikleri Pirelli’nin Türkiye’de yer alan motor sporları fabrikası tarafından üretildi. Pirelli’ye verilen kuru zeminde en yüksek performansı gösterme misyonu doğrultusunda bu yeni iş birliğinin başlangıç noktası olarak pistte ve yolda en iyi performansa sahip P Zero Trofeo R lastik seçildi.

    Türkiye’de İzmit’te üretilen Trofeo R lastik, Pirelli’nin ünlü araştırma ve geliştirme merkezi tarafından yürütülen yoğun çalışmaların ardından Pirelli ve McLaren’in bu yeni otomobilden beklenen yüksek performansı karşılamaya yönelik ortak çabalarıyla daha da rafine hale getirildi. Öte yandan, otomobillerini pist yerine yolda kullanmayı tercih eden sürücüler için de Pirelli P Zero lastikler sunuluyor.

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    Ayrıca Bkz. "2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller"

    Yeni McLaren 765LT, 800 Nm tork üreten 765 HP gücündeki motoruyla sağladığı üstün performans ve özel olarak geliştirilen P Zero Trofeo R lastikleri aracılığıyla önemli miktarda yük aktaran aerodinamik tasarımıyla sportif bir amacı olduğunu ortaya koyuyor. Pirelli mühendisleri, McLaren’in 765LT’ye özgü bir lastik geliştirilmesi talebini karşılamak amacıyla lastiklerin yapısı ve profili üzerinde çalışarak özellikle kuru havada daha fazla mekanik kavrama sağlamak ve tutuşu iyileştirmek için lastiğin yolla temas alanını artırdı.

    McLaren 765LT'nin Pirelli lastikleri Türkiye'de üretildi
    Tam Boyutta Gör

    Sırt deseni hamuru, McLaren’in hedeflerini karşılamak için ele alınan bir başka unsur oldu. Sırt deseni, hem düz yolda hem de virajlarda olası en iyi yol tutuşunu garanti edecek, frenleme mesafesini kısaltacak ve yanal kavramayı maksimuma çıkaracak şekilde tasarlandı. Lastiklerden elde edilen bu ilave performans ile yeni 765LT’nin yenilikçi özelliklerinin bir araya getirilmesi sayesinde Woking fabrikasında üretilen diğer tüm araçlardan daha hızlı tur zamanına ulaşan bir otomobil ortaya çıktı.

    Pirelli ile McLaren’in uzun yıllara dayalı ortak çalışmalarından doğan en yeni lastik olan ve McLaren 765LT için yaratılan yeni P Zero Trofeo R, her iki şirketin motor sporlarından edindiği kapsamlı derslerin de bir yansımasını temsil ediyor. McLaren Üretim Merkezinden çıkan her araç, terzi işi bir yaklaşımla o otomobil için spesifik olarak geliştirilen ve lastik yanağında özel “MC” işaretini taşıyan Pirelli lastiklerle donatılıyor. Bu lastiklerden bazılarında otomobilin içinde en üst düzey akustik konforu garanti eden PNCS (Pirelli Gürültü Engelleme Sistemi) gibi diğer Pirelli teknolojileri de bulunuyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Şıh Hazretleri (- -) 2 hf. en beğenilen
    Vah arkadaş, lâstik üretiyoruz diye de seviniyoruz ya bitmişiz biz.
    3 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tugares (tugares ) 2 hf.
    Haber ironi olarak mı yapıldı yoksa ciddi ciddi haber niteliği taşıdığı için mi? Ürünün teknolojik patenti Pirelli'de, üretim nerede işine gelir ise firma orada yaptırır.
    Haber ironi olarak mı yapıldı yoksa ciddi ciddi haber niteliği taşıdığı için mi? Ürünün teknolojik patenti Pirelli'de, üretim nerede işine gelir ise firma orada...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Amd64x2 2 hf.
    765TL okudum da... 1 saniyede, 3 serilik uzun metraj film çekti bilinç altım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    tugares (tugares ) 2 hf.
    Haber ironi olarak mı yapıldı yoksa ciddi ciddi haber niteliği taşıdığı için mi? Ürünün teknolojik patenti Pirelli'de, üretim nerede işine gelir ise firma orada yaptırır.
    Yanıtla +9
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    TheJudgé 2 hf.
    Hayret yusuf akbaş boyle bir haberi nasil kacirdi nasil yazmayi unuttu :d baskasina kaptirmiş haberi tüh
    Yanıtla +4
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    the_dedektif (gurur kutay) 2 hf.
    bunu haber yapanda kabahat
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    porsoro 2 hf.
    üretilse; Türkiye ucuz tabi, vs bir sürü çamurüretilmezse; ağğğbi adamlar burada üretir mi? kalitesiz, vs.illa çamur atacak. Azıcık insanınıza güvenin be.
    Yanıtla +3
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    Marty.McFLY 2 hf.
    Üretilsin işte ne güzel. Kafanız sadece eleştiri üzerine çalışıyor.
    Yanıtla +1
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    mokoko_TR 2 hf.
    aman ne şeref ne şeref
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 hf. (düzenlendi)
    Nasıl malzemeden çalmışız, deneyip görecekler
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    SuperVisör (mahir cam) 2 hf.
    bize göre yüksek onlara göre bedava neden türkiyede ürettiler sanıyorsunuz bu üretim farklı şeylerle daha bize kayacaktır F35 parçaları mesela hemde en pahalı orta gövdesi.
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    Şıh Hazretleri (- -) 2 hf. en beğenilen
    Vah arkadaş, lâstik üretiyoruz diye de seviniyoruz ya bitmişiz biz.
    3 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    crashris (Mahmut Karaca) 2 hf. Şıh Hazretleri
    hayır ürettiğimize sevin ama üretmiyoruz burada üretiliyor. firma bizim değil argesini biz yapmıyoruz o beğenmediğiniz lastikler bile o kadar yüksek teknoloji ve mühendislik içeriyor ki kaç milyonluk araçlar emanet ediliyor
    Yanıtla +3
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    hollowman_ (N. b.) 2 hf. Şıh Hazretleri
    Ezik ezik yorum yapmayın. Siha da üretiyorsun, otomobil de yapıyorsun, helikopter, uçak da yapıyorsun, beyaz eşya da üretiyorsun, lastik de üret, gören de lastik ayakkabı üretiyorsun sanar. Araç lastiği basit bir teknoloji mi acaba, her mevsimde, onlarca km hız halinde dayanacak yumuşak bir materyal üretiyorsun, neyin kafasındasınız siz ya...
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    lterlemez 2 hf. Şıh Hazretleri
    Aynı fikir ile haberi tıkladım resmen... :)
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    Amd64x2 2 hf.
    765TL okudum da... 1 saniyede, 3 serilik uzun metraj film çekti bilinç altım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    2574 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    mclaren 765lt, pirelli lastik ve
    3 etiket daha pirelli p zero p zero trofeo r Bilim ve Teknoloji
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