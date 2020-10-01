2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller

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Dünya genelindeki elektrikli araç sayısı 2019 sonu itibariyle 7.2 milyonu aştı. Otomotiv devleri ürün gamındaki tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit model sayısını gözle görülür şekilde artırmaya başladı.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları henüz fazlasıyla düşük. Bunun elektrikli otomobil fiyatlarının pahalı olması, yetersiz teşvikler ve altyapı endişesi gibi belli başlı nedenleri var. Ayrıca ülkemizde resmi olarak satılan tamamen elektrikli modellerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ancak bu durum, 2021 yılında yeni modellerin ülkemize giriş yapmasıyla değişecek gibi görünüyor.

Ülkemizde şu an satılmakta olan elektrikli araçlar ve fiyatları:

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BMW i3 (120Ah) 473.300 TL Renault Zoe 350.900 TL Jaguar I-Pace 870.944 TL Mini Cooper SE 360.313 TL Smart EQ ForTwo 196.100 TL Smart EQ ForFour 201.100 TL

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2021 yılına geçmeden evvel, 2020 yılı sona ermeden iki tamamen elektrikli modelin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bunlardan ilki Alman otomotiv devi Mercedes'in elektrikli SUV modeli EQC. Söz konusu modelin son çeyrekte satışa sunulmasının planlandığı açıklanmıştı. Bunun yanı sıra Porsche Taycan'ın da 2020 yılı içerisinde Türkiye'ye giriş yapacağı ve bu yıl sadece 50 kişiye teslimat yapılacağı bildirilmişti. Ayrıca Renault Zoe'nin yeni versiyonu da yılın son çeyreğinde beklenen modellerden.

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2021 yılına baktığımızda da Türkiye pazarına giriş yapacak elektrikli modellerin çoğunlukla SUV ya da crossover olduğunu görüyoruz. Elektrikli Hyundai Kona ve iX3'ün ilk çeyrekte yollara çıkması bekleniyor. Öte yandan, uzun süredir satışta olmasına rağmen Türkiye'ye gelmeyen Nissan Leaf'in de 2021'de getirilmesi planlanıyor. Audi'nin tamamen elektrikli SUV modeli e-tron ve Volkswagen ID.4 de 2021 yılı içerisinde Türkiye'ye geleceği belirtilen modeller arasında.

2022'ye gelindiğinde ise ülkemizdeki elektrikli araç rekabetine Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da katılacak. Satışa sunulacak ilk model, geçtiğimiz yılın sonunda görücüye çıkan SUV model olacak. Ardından C-Sedan ve C-Hatchback modelleri karşımıza çıkacak.

Aşağıdaki fotoğraf galerisinde Türkiye'de satılan ve satılması planlanan elektrikli modellerin tasarımlarına göz atabilirsiniz:

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