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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller

    Türkiye'de satılan elektrikli modellerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Fakat Volkswagen, Audi ve Hyundai gibi markaların 2021'de bazı modellerini getirmesiyle çeşitlilik biraz daha artacak.
    3 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller
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    Dünya genelindeki elektrikli araç sayısı 2019 sonu itibariyle 7.2 milyonu aştı. Otomotiv devleri ürün gamındaki tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit model sayısını gözle görülür şekilde artırmaya başladı.

    Türkiye'de elektrikli otomobil satışları henüz fazlasıyla düşük. Bunun elektrikli otomobil fiyatlarının pahalı olması, yetersiz teşvikler ve altyapı endişesi gibi belli başlı nedenleri var. Ayrıca ülkemizde resmi olarak satılan tamamen elektrikli modellerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ancak bu durum, 2021 yılında yeni modellerin ülkemize giriş yapmasıyla değişecek gibi görünüyor.

    Ülkemizde şu an satılmakta olan elektrikli araçlar ve fiyatları:

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    BMW i3 (120Ah) 473.300 TL
    Renault Zoe 350.900 TL
    Jaguar I-Pace 870.944 TL
    Mini Cooper SE 360.313 TL
    Smart EQ ForTwo 196.100 TL
    Smart EQ ForFour 201.100 TL

    Ayrıca Bkz. "2021 Volkswagen Phideon, yeni tasarımı ve özellikleriyle Pekin'de görücüye çıktı"

    2021 yılına geçmeden evvel, 2020 yılı sona ermeden iki tamamen elektrikli modelin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bunlardan ilki Alman otomotiv devi Mercedes'in elektrikli SUV modeli EQC. Söz konusu modelin son çeyrekte satışa sunulmasının planlandığı açıklanmıştı. Bunun yanı sıra Porsche Taycan'ın da 2020 yılı içerisinde Türkiye'ye giriş yapacağı ve bu yıl sadece 50 kişiye teslimat yapılacağı bildirilmişti. Ayrıca Renault Zoe'nin yeni versiyonu da yılın son çeyreğinde beklenen modellerden.

    2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller
    Tam Boyutta Gör

    2021 yılına baktığımızda da Türkiye pazarına giriş yapacak elektrikli modellerin çoğunlukla SUV ya da crossover olduğunu görüyoruz. Elektrikli Hyundai Kona ve iX3'ün ilk çeyrekte yollara çıkması bekleniyor. Öte yandan, uzun süredir satışta olmasına rağmen Türkiye'ye gelmeyen Nissan Leaf'in de 2021'de getirilmesi planlanıyor. Audi'nin tamamen elektrikli SUV modeli e-tron ve Volkswagen ID.4 de 2021 yılı içerisinde Türkiye'ye geleceği belirtilen modeller arasında.

    2022'ye gelindiğinde ise ülkemizdeki elektrikli araç rekabetine Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da katılacak. Satışa sunulacak ilk model, geçtiğimiz yılın sonunda görücüye çıkan SUV model olacak. Ardından C-Sedan ve C-Hatchback modelleri karşımıza çıkacak.

    Aşağıdaki fotoğraf galerisinde Türkiye'de satılan ve satılması planlanan elektrikli modellerin tasarımlarına göz atabilirsiniz:



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    37 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    shikaruzu (laimu ) 3 hf. en beğenilen
    herşeyi geçtim. reno zo ' ya 350 bin lira verenin kafasından şüphe ederim.
    1 Yanıt Yanıtla +27
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    the_dedektif (gurur kutay) 3 hf.
    Smart EQ ForTwo bildiğin akülü araba 200k

    lan satan insanlara acıyorum nasıl bir duygu yaşayacaklar acaba

    utanç verici

    la bu arabayı avrupada adam kışın montunun cebinde unuttuğu parayla alıyor amd.
    Smart EQ ForTwo bildiğin akülü araba 200k lan satan insanlara acıyorum nasıl bir duygu yaşayacaklar acaba utanç verici la bu arabayı a...
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    Yanıtla +20
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    danlabilic (Danla Bilic) 3 hf.
    yine bmw vs alamadıklarından yakınanlar gelicek yorumlara arkadaşlar vatandaşın mercedesle bmw'yle işi ne?? ben demiyorum ülkemizi uçuşa geçiren bakanımız diyor🥰
    yine bmw vs alamadıklarından yakınanlar gelicek yorumlara arkadaşlar vatandaşın mercedesle bmw'yle işi ne?? ben demiyorum ülkemizi uçuşa geçiren bakanımız diyor...
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    Yanıtla +15
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Barış Manço (Ahmet Akgün) 2 hf.
    Ucuz olacağını sanmıyorum. Diğer yerli üretim malların yurtdışı fiyatlarına bakın.
    1 Yanıt Yanıtla
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    wert1903 (TANER KARACA) 2 hf. Barış Manço
    "Dünya genelinde 7 milyon mu? Yahu Toyota'nın, VW Group'un 1 senede sattığı araç tek başına bundan fazla, bir yanlışlık olmasın?" bu mesajda "Elektirikli" yazan bir yer görüyormusunuz forumcular :) bu cevap "@ilkerinanç " kişisinedir. Cevap vermeyi kapattığı için buradan veriyorum cevabımı millete sallayıp sallayıp yanıtı - mesajı kapat, kendin çal kendin söyle iyi işmiş. 12000 küsür mesajı böyle boş yaparak mı yazdın
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf.
    Yerli Otomobilimiz Türkiyeye Ne Zaman Gelecek Onun Haberini Verin.......
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    DH Misafiri 3 hf.
    Ben yerliyi bekliyorum.Alıcam inşallah.para biriktiriyorum
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    haruncic3k (Harun Çiçek) 2 hf. DH Misafiri
    Yerli kaç para olacak en kötü 500k diyorum ben
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    Evil Clown (furkan saygaç) 3 hf.
    O kadar özendiğim elektrikli araçlardan herhangi birini alamayacak olmak harbiden can sıkıyor.
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    TheCaliph_ 3 hf.
    Market arabasina elektrik motoru taksan Renault Zoe den genis olur.



    A sinifi arabaya 350 bin verip tasarruf yapiyorum diyen varsa rica ederim oy kullanmasin.
    Yanıtla +1
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    ceo-tr (Ceo Tr) 3 hf.
    peugeot e208 gelmeyecekmi?
    Yanıtla
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    berk768 3 hf.
    Bu sınıfta TOGG var gerisi boş.Bedava verseler almam.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    BOLDVIPER 3 hf.
    %15 ötv li olan arabalar bunlarmıymış. ayakkabım daha büyüktür 200 bin en ucuzu
    Yanıtla +1
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    firat_kilic 3 hf.
    Tüm akıllılar bizim ülkede toplanmış sanki.
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    the_dedektif (gurur kutay) 3 hf.
    Smart EQ ForTwo bildiğin akülü araba 200k

    lan satan insanlara acıyorum nasıl bir duygu yaşayacaklar acaba

    utanç verici

    la bu arabayı avrupada adam kışın montunun cebinde unuttuğu parayla alıyor amd.
    Yanıtla +20
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    15561 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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