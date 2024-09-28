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    Galaxy S24 FE’de kullanılan Exynos 2400e’nin orijinal yonga setinden farkı belli oldu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy S24 FE serisinde kullandığı Exynos 2400e modeli, orijinal Exynos 2400 yonga setinin farklı bir versiyonu. Peki bu iki çip arasındaki fark ne?

    Galaxy S24 FE’de kullanılan Exynos 2400e’nin farkları neler? Tam Boyutta Gör

    Samsung, 2024 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S24 FE modeliyle dikkat çekiyor. Bu cihaz, performansı ve özellikleriyle öne çıkarken, Samsung’un yeni Exynos 2400e yonga setiyle donatılmış durumda. Exynos 2400e, Galaxy S24’te kullanılan Exynos 2400 çipiyle benzerlik taşıyor, ancak bir farkı var: işlemcinin performans çekirdeğinin maksimum saat hızı, orijinal çipe göre 100 MHz daha düşük. Bu da cihazın 3.1 GHz hızına sahip olduğu anlamına geliyor.

    Bu küçük farkın dışında Exynos 2400e, Exynos 2400 ile aynı yapıya sahip ve Samsung, bu değişikliği termal yönetimi optimize etmek için gerçekleştirdiğini belirtiyor. Galaxy S24 FE'nin, Galaxy S24 ve S24+ modellerine kıyasla daha basit bir ısı dağıtım sistemi bulunuyor ve bu nedenle işlemci hızının biraz azaltılması, cihazın ısınmasını kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor. Günlük kullanımda bu farkın kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyeceği vurgulanıyor, çünkü işlemciler genellikle en yüksek saat hızlarına nadiren ulaşıyor.

    Galaxy S24 FE'nin diğer özelliklerine göz atıldığında, 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekranıyla 120Hz yenileme hızı sunması dikkat çekiyor. Bu ekran, 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor, bu da özellikle HDR video izleme deneyimini oldukça iyileştiriyor. Cihaz 213 gram ağırlığında ve 8mm kalınlığında, bu da elde rahat bir tutuş sağlıyor.

    Samsung, Galaxy S24 FE’yi global olarak satışa sunmuş durumda. Fiyatı 799 dolar (Türkiye fiyatı 29.000-TL’den başlıyor) olan bu model, benzer özelliklere sahip Galaxy S24’ten sadece 50 dolar daha düşük bir fiyat etiketi taşıyor. Galaxy S24, daha küçük bir ekran ve hafif tasarımıyla farklı bir seçenek sunarken, Galaxy S24 FE ise fiyat-performans dengesini arayan kullanıcılar için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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