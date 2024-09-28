Galaxy S24 FE’de kullanılan Exynos 2400e’nin orijinal yonga setinden farkı belli oldu

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Samsung, 2024 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S24 FE modeliyle dikkat çekiyor. Bu cihaz, performansı ve özellikleriyle öne çıkarken, Samsung’un yeni Exynos 2400e yonga setiyle donatılmış durumda. Exynos 2400e, Galaxy S24’te kullanılan Exynos 2400 çipiyle benzerlik taşıyor, ancak bir farkı var: işlemcinin performans çekirdeğinin maksimum saat hızı, orijinal çipe göre 100 MHz daha düşük. Bu da cihazın 3.1 GHz hızına sahip olduğu anlamına geliyor.

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Bu küçük farkın dışında Exynos 2400e, Exynos 2400 ile aynı yapıya sahip ve Samsung, bu değişikliği termal yönetimi optimize etmek için gerçekleştirdiğini belirtiyor. Galaxy S24 FE'nin, Galaxy S24 ve S24+ modellerine kıyasla daha basit bir ısı dağıtım sistemi bulunuyor ve bu nedenle işlemci hızının biraz azaltılması, cihazın ısınmasını kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor. Günlük kullanımda bu farkın kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyeceği vurgulanıyor, çünkü işlemciler genellikle en yüksek saat hızlarına nadiren ulaşıyor.

Galaxy S24 FE'nin diğer özelliklerine göz atıldığında, 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekranıyla 120Hz yenileme hızı sunması dikkat çekiyor. Bu ekran, 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor, bu da özellikle HDR video izleme deneyimini oldukça iyileştiriyor. Cihaz 213 gram ağırlığında ve 8mm kalınlığında, bu da elde rahat bir tutuş sağlıyor.

Samsung, Galaxy S24 FE’yi global olarak satışa sunmuş durumda. Fiyatı 799 dolar (Türkiye fiyatı 29.000-TL’den başlıyor) olan bu model, benzer özelliklere sahip Galaxy S24’ten sadece 50 dolar daha düşük bir fiyat etiketi taşıyor. Galaxy S24, daha küçük bir ekran ve hafif tasarımıyla farklı bir seçenek sunarken, Galaxy S24 FE ise fiyat-performans dengesini arayan kullanıcılar için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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