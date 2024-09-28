Galaxy S24 FE’de kullanılan Exynos 2400e’nin orijinal yonga setinden farkı belli oldu

Samsung, 2024 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S24 FE modeliyle dikkat çekiyor. Bu cihaz, performansı ve özellikleriyle öne çıkarken, Samsung’un yeni Exynos 2400e yonga setiyle donatılmış durumda. Exynos 2400e, Galaxy S24’te kullanılan Exynos 2400 çipiyle benzerlik taşıyor, ancak bir farkı var: işlemcinin performans çekirdeğinin maksimum saat hızı, orijinal çipe göre 100 MHz daha düşük. Bu da cihazın 3.1 GHz hızına sahip olduğu anlamına geliyor.
Bu küçük farkın dışında Exynos 2400e, Exynos 2400 ile aynı yapıya sahip ve Samsung, bu değişikliği termal yönetimi optimize etmek için gerçekleştirdiğini belirtiyor. Galaxy S24 FE'nin, Galaxy S24 ve S24+ modellerine kıyasla daha basit bir ısı dağıtım sistemi bulunuyor ve bu nedenle işlemci hızının biraz azaltılması, cihazın ısınmasını kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor. Günlük kullanımda bu farkın kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyeceği vurgulanıyor, çünkü işlemciler genellikle en yüksek saat hızlarına nadiren ulaşıyor.
Galaxy S24 FE'nin diğer özelliklerine göz atıldığında, 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekranıyla 120Hz yenileme hızı sunması dikkat çekiyor. Bu ekran, 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor, bu da özellikle HDR video izleme deneyimini oldukça iyileştiriyor. Cihaz 213 gram ağırlığında ve 8mm kalınlığında, bu da elde rahat bir tutuş sağlıyor.
Samsung, Galaxy S24 FE’yi global olarak satışa sunmuş durumda. Fiyatı 799 dolar (Türkiye fiyatı 29.000-TL’den başlıyor) olan bu model, benzer özelliklere sahip Galaxy S24’ten sadece 50 dolar daha düşük bir fiyat etiketi taşıyor. Galaxy S24, daha küçük bir ekran ve hafif tasarımıyla farklı bir seçenek sunarken, Galaxy S24 FE ise fiyat-performans dengesini arayan kullanıcılar için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu