Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Dimensity 9500'ten %50 pahalı olduğu belirtiliyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm geçen yıl kendi geliştirdiği Oryon çekirdeklerine geçiş yaptıktan sonra Snapdragon 8 Elite yongası için fahiş fiyatlar talep etmeye başlamıştı. Bu durum, kâr marjını yüksek tutmak isteyen telefon üreticileri için Dimensity 9400’ü daha cazip hale getirmişti. 2025 yılında aynı tablo yeniden yaşanıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in birim başına fiyatının Dimensity 9500’ten %50 civarında daha pahalı olduğu belirtiliyor.

X'de Abhishek Yadav’ın paylaştığı bilgilere göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5’in yaklaşık 280 dolara mal olurken, Dimensity 9500 180-200 dolar aralığında fiyata sahip olacak. Elbette bu fiyatlar; MediaTek’in iş ortaklarına, üretim miktarına ve anlaşma koşullarına göre değişkenlik gösterebilir, yani her üretici bu indirimli fiyatlardan yararlanamayabilir.

MediaTek, standart ARM tasarımını kullandığı için maliyet avantajına sahip

Dimensity 9500’ün Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten ucuz olmasının nedeni, ARM’ın CPU ve GPU tasarımlarını kullanmaya devam etmesi. Qualcomm ise kendi özel Oryon çekirdeklerine geçerek performans açısından üstünlük sağlamayı hedefliyor. MediaTek’in bu stratejisi maliyetleri düşürse de uzun vadede dezavantaj yaratıyor, çünkü tamamen ARM tasarımlarına bağlı kalmak performans potansiyelini kısıtlıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung tarafından da üretilebilir 1 gün önce eklendi

Qualcomm’un Nuvia’yı 1,4 milyar dolara satın almasının nedeni de Apple ile rekabet edebilmek ve kendi özel çekirdeklerini geliştirerek performans farkını kapatmaktı. Eğer MediaTek iş ortakları yüksek performans yerine kâr oranını öncelemeye devam ederse, Dimensity 9500 onlar için ideal bir seçenek olacak.

Performans ve verimlilikte geride kalıyor

Rakipleriyle aynı üretim sürecini (TSMC N3P) kullanmasına rağmen, Geekbench 6 testlerine göre, Dimensity 9500’ün performans başına güç verimliliği hem Snapdragon 8 Elite Gen 5’e hem de Apple A19 Pro’ya göre düşük kalıyor. Ayrıca OnePlus 15’in Snapdragon 8 Elite Gen 5’li versiyonu ile yapılan oyun performansı karşılaştırmalarında, Dimensity 9500 kullanan telefonların daha fazla ısındığı tespit edildi. Özetle MediaTek, ARM tasarımlarına bağlı kalarak maliyet avantajı elde ediyor, ancak bunun bedeli daha düşük performans ve daha yüksek ısınma oluyor.

