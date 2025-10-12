Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Dimensity 9500'ten %50 pahalı olduğu belirtiliyor

    Qualcomm'un amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5'in fiyatının Dimensity 9500’ten %50 civarında daha pahalı olduğu belirtiliyor. Dimensity 9500, fiyat avantajıyla rekabette öne geçebilir.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 9500'ten %50 daha pahalı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm geçen yıl kendi geliştirdiği Oryon çekirdeklerine geçiş yaptıktan sonra Snapdragon 8 Elite yongası için fahiş fiyatlar talep etmeye başlamıştı. Bu durum, kâr marjını yüksek tutmak isteyen telefon üreticileri için Dimensity 9400’ü daha cazip hale getirmişti. 2025 yılında aynı tablo yeniden yaşanıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in birim başına fiyatının Dimensity 9500’ten %50 civarında daha pahalı olduğu belirtiliyor.

    X'de Abhishek Yadav’ın paylaştığı bilgilere göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5’in yaklaşık 280 dolara mal olurken, Dimensity 9500 180-200 dolar aralığında fiyata sahip olacak. Elbette bu fiyatlar; MediaTek’in iş ortaklarına, üretim miktarına ve anlaşma koşullarına göre değişkenlik gösterebilir, yani her üretici bu indirimli fiyatlardan yararlanamayabilir.

    MediaTek, standart ARM tasarımını kullandığı için maliyet avantajına sahip

    Dimensity 9500’ün Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten ucuz olmasının nedeni, ARM’ın CPU ve GPU tasarımlarını kullanmaya devam etmesi. Qualcomm ise kendi özel Oryon çekirdeklerine geçerek performans açısından üstünlük sağlamayı hedefliyor. MediaTek’in bu stratejisi maliyetleri düşürse de uzun vadede dezavantaj yaratıyor, çünkü tamamen ARM tasarımlarına bağlı kalmak performans potansiyelini kısıtlıyor.

    Qualcomm’un Nuvia’yı 1,4 milyar dolara satın almasının nedeni de Apple ile rekabet edebilmek ve kendi özel çekirdeklerini geliştirerek performans farkını kapatmaktı. Eğer MediaTek iş ortakları yüksek performans yerine kâr oranını öncelemeye devam ederse, Dimensity 9500 onlar için ideal bir seçenek olacak.

    Performans ve verimlilikte geride kalıyor

    Rakipleriyle aynı üretim sürecini (TSMC N3P) kullanmasına rağmen, Geekbench 6 testlerine göre, Dimensity 9500’ün performans başına güç verimliliği hem Snapdragon 8 Elite Gen 5’e hem de Apple A19 Pro’ya göre düşük kalıyor.  Ayrıca OnePlus 15’in Snapdragon 8 Elite Gen 5’li versiyonu ile yapılan oyun performansı karşılaştırmalarında, Dimensity 9500 kullanan telefonların daha fazla ısındığı tespit edildi. Özetle MediaTek, ARM tasarımlarına bağlı kalarak maliyet avantajı elde ediyor, ancak bunun bedeli daha düşük performans ve daha yüksek ısınma oluyor.

    Kaynakça https://x.com/yabhishekhd/status/1977021508284506283?s=08 https://wccftech.com/dimensity-9500-more-than-50-percent-cheaper-than-the-snapdragon-8-elite-gen-5/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    asker kaçağı bedelli yapabilir mi müteahhit kaçtı iskan nasıl alınır lustral ve rexapin kullananlar zte zxhn h1601 bu eylemi gerçekleştirmek için izne gereksiniminiz var

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum